„Vzkriesená“ mokraď v Čičmanoch začína opäť fungovať. Nadšenci ju oživili v čase dlhotrvajúceho sucha

Desiatky rokov zanedbanú mokraď, ktorá už neplnila svoju funkciu, sa rozhodli zachrániť viaceré organizácie s dobrovoľníkmi. Upozorňujú, že podmáčané lúky a slatiny sa v minulosti pravidelne kosili, no v súčasnosti sú často opustené. Takúto lokalitu si všimli v Čičmanoch, kde si „vyhrnuli rukávy“ a pustili sa do práce. Vďaka tomu to tam znova ožilo.