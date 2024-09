Nebezpečná voda sa valila aj Čadcou. Živel tam ohrozoval mosty, firmy aj rodinné domy

Metropolu Kysúc postihla cez víkend polstoročná voda. Zaplavilo viaceré domy, dvory, pivnice aj priemyselný areál, v ktorom sídli množstvo firiem. Vedenie mesta škodu zatiaľ vyčíslenú nemá, no odhaduje, že sa bude pohybovať v miliónoch eur. Podobné povodne boli v Čadci zaznamenané v roku 1997, no viacerí miestni tvrdia, že ani vtedy živel nespôsobil také škody, ako teraz.

Intenzívny dážď zdvihol počas víkendu hladinu rieky Kysuca tak vysoko, že sa dotýkala konštrukcie čadčianskych mostov. Nebezpečne to vyzeralo najmä na tom, ktorý priamo v centre vedie z Námestia slobody k hypermarketu Tesco, preto ho museli uzavrieť.

Pod vodou sa ocitol tamojší priemyselný areál v časti Horelica a s ním aj šestnásť autobusov Slovenskej autobusovej dopravy. Samozrejme, živlu sa nevyhli viaceré firmy, ktoré tam sídlia. Voda sa valila aj Pribinovou ulicou, kde narobila poriadne problémy majiteľom rodinných domov. Jedného z nich sme zastihli práve pri odpratávaní „neplechy“, ktorú mu spôsobila vyliata rieka – jeho dom totiž stojí hneď vedľa nej.

„Stalo sa to v noci zo soboty na nedeľu. Keď to prišlo, spali sme. Prvá informácia sa k nám dostala z poplašného zariadenia, keď asi vypadol nejaký prvý istič,“ povedal Tomáš. „Zistili sme to vlastne o siedmej ráno, keď sa rozbrieždilo a videli sme, že hlavná ulica je pod vodou. Tá nám na tomto mieste siahala asi po kolená,“ poznamenal stojac na svojej terase.

„Dostala sa nám do domu – do garáže a pivnice. Všetko, čo sa tam nachádzalo, je zničené. Dúfam ale, že nejaká elektronika sa ešte bude dať použiť. Nejakú, žiaľ, budeme musieť kúpiť novú,“ hovorí. Odhaduje, že ich škody by mohli siahať do 5-tisíc eur. „Závisí to od tepelného čerpadla a fotovoltaickej batérie. Ak sú poškodené, bude to viac,“ doplnil.

O kúsok ďalej sme si všimli mladú ženu, ktorá tiež mala plné ruky práce s odpratávaním zničeného zariadenia. „Zaplavilo nám motorku a štyri autá. Voda siahala až po okraj ich dverí, vyše kapotu,“ priblížila Lenka. Zároveň nám ukázala fotografie, na ktorých tieto adrenalínové chvíle zachytili.

„Kompletne zatopená bola pivnica, aj dvor,“ pokračovala s tým, že kvôli tejto pohrome si v práci zobrala dovolenku. Vzhľadom na vytopené autá odhaduje jej priateľ škodu, ktorú im živel napáchal, na viac ako 12-tisíc eur. „To nerátame tie ostatné veci, ktoré skončili pod vodou. Z pivnice musíme všetko vyhodiť,“ uzavrela.

Zatopené autobusy

Viacerí, ktorých sme na ulici stretli, sa zhodli, že takéto záplavy neboli ani v pamätnom roku 1997, keď došlo k niečomu podobnému. „Teraz je to oveľa horšie,“ komentovali.

Samospráva uviedla, že voda napáchala veľké škody na majetku, čo bude mať vplyv na režim spojov prímestskej dopravy a života mesta vôbec. Po opadnutí začali v Čadci, v spolupráci s mestskou políciou a dobrovoľnými hasičmi aj z okolitých obcí, s čistením zatopených oblastí a objektov.

„Práce prebiehajú podľa priorít určených operačným strediskom. Napriek zatopeniu autobusov sa nám podarilo zabezpečiť funkčnosť MHD a prímestskej dopravy,“ oznámila radnica. SAD-ka ozrejmila, že v pondelok napriek tomu muselo dôjsť k zrušeniu spojov na linke Čadca – Navsí. Ostatné sa snažili zabezpečiť v maximálnej možnej miere. Cestujúcim odporučili sledovať ich webovú stránku, kde zverejňujú všetky aktuálne informácie.

Od pondelka už spojazdnili aj most, ktorý vedie z Námestia slobody k hypermarketu. Jeho uzavretie bolo zrušené na základe kontroly zo strany vlastníka, ktorým je Slovenská správa ciest. Otvorenie tohto objektu bolo nutné aj kvôli plánovanej odstávke tunela Horelica, ktorá začne v utorok.

Keďže poškodené boli tiež rôzne rozvody, mesto aktuálne komunikuje aj s firmou, ktorá spravuje verejné osvetlenie. Problémy chcú dať do poriadku čo najskôr.

Primátor Čadce Matej Šimášek hovorí, že cez víkend prežívali v meste mimoriadne ťažké momenty. „Okolo polnoci zo soboty do nedele začala voda na rieke Kysuca kulminovať. Keď mala cez dva metre, už sme vedeli, že je zle a vyhlásili sme druhý stupeň povodňovej aktivita,“ povedal. Vtedy sa začali prvé „náplavy“ do rodinných domov a záhrad.

„Zalievalo aj cesty pri priemyselnom parku a začali sa nám tlačiť drevá na mosty. Okolo piatej ráno sa to výrazne zhoršilo a vyhlásili sme tretí stupeň povodňovej aktivity,“ pokračoval primátor. „Museli sme použiť ďalšie mechanizmy, aby sme nánosy aspoň čiastočne odstránili. O ôsmej ráno to v najkritickejších miestach kulminovalo na štyri metre. Odpálilo lávku na prítoku Čierňanky a zároveň pretekal hlavný most, ktorý spája Námestie slobody s obchodnou zónou a hlavným ťahom cez Čadcu,“ vysvetlil.

Ohrozené mosty

Šimášek zdôraznil, že situácia bola mimoriadne komplikovaná. „Keď to bolo najsilnejšie, museli sme v časti Horelica v podstate odstrihnúť od činnosti v meste zhruba päťsto ľudí,“ tvrdí s tým, že krízový štáb a protipovodňová komisia fungovali maximálne efektívne. „Nikto situáciu nepodcenil. Mali sme rozdelené úlohy, ale živel bol taký silný, že nie vždy sa dalo reagovať úplne adekvátne,“ poznamenal. Museli si vraj určiť priority a je rád, že ľudia to chápali.

„To znamená, že sme to riešili od mostov, ktoré keby praskli, nastal by problém aj pre ďalšiu časť Kysúc,“ objasnil. Hneď, ako sa dalo, začali sa venovať priemyselným areálom, inštitúciám a jednotlivým záhradám.

„Najzásadnejšie poškodenia sme zaznamenali v priemyselnom areáli starej Sloveny, kde bola zatopená reštaurácia, ale aj samotný závod. Tiež správa ciest a SAD-ka. Plus viacero podnikateľov, ktorí sú tam v nájmoch, mali zatopené kamióny. Samozrejme, postihlo to tiež jednotlivé obydlia v tejto časti,“ povedal. V pondelok pomáhali vo viacerých lokalitách odstraňovať návaly vody a bahna.

„Tiež sa vypratávali nepoužiteľné veci z garáží a záhrad,“ podotkol. Doplnil, že je vďačný za pomoc dobrovoľných hasičov, ktorí prišli aj z okolitých dedín, ktoré záplavami neboli až tak postihnuté.

Počas pondelka už bola situácia podstatne lepšia, hladina rieky klesla takmer do normálu. Škody mesto ešte vyčísliť nevie, no primátor odhaduje, že to bude v miliónoch eur.