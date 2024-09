Miesto duchov vo Zvolene oživia. Bývalú liečebňu s rádioaktívnym jazierkom chcú premeniť na oddychovú zónu

Desaťročia opustené bývalé sanatórium neraz pritiahlo rôznych vandalov. Zdevastované budovy pôsobia v inak malebnom prírodnom areáli, ktorému dominuje jazierko s mierne rádioaktívnou vodou, ako „päsť na oko“. Napriek trochu hororovej atmosfére, ktorá na zvolenskej Borovej hore vládne, tam miestni radi trávia svoj voľný čas. Zároveň konštatujú, že táto lokalita by si zaslúžila obnovu. Ich želania by sa už čoskoro mali premeniť na realitu.

Kedysi mestské kúpele a neskôr pľúcne sanatórium, v ktorom sa od polovice päťdesiatych rokov minulého storočia liečili pacienti s tuberkulózou, sa nachádza len kúsok od zvolenského arboréta. Mesto získalo celý areál do svojho opätovného vlastníctva, od Banskobystrickej župy, pred šiestimi rokmi – výmenou za pozemky pod krajskými školami či cestami. Radnica mala pôvodne plány zrekonštruovať hlavnú budovu tak, aby slúžila na verejnoprospešný účel. Spomínala pritom denný stacionár pre seniorov. Zatiaľ to síce zostáva v nedohľadne, no predsa len prišla pozitívna správa.

„Zúčastnil som sa na rokovaní Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré bolo venované schvaľovaniu dôležitých projektov pre náš región. Obzvlášť ma teší ten, ktorý je zameraný na rekonštrukciu zelene, mobiliáru a infraštruktúry v unikátnom areáli prírodného a kultúrneho dedičstva Borová hora vo Zvolene,“ upozornil na novinku podpredseda župy za oblasť regionálneho rozvoja Ján Beljak.

Nové kamery, chodníky, lavičky

Hovorca Zvolena Martin Svatuška uviedol, že mesto zaznamenalo ďalší eurofondový úspech, keď jeho projekt na revitalizáciu Borovej hory schválila Rada partnerstva BBSK. Potvrdil, že takto získané peniaze sú určené na rozsiahlejšiu obnovu areálu bývalej ozdravovne.

„Vrátane úpravy zelene, nových chodníkov z čadičových kociek, lavičiek, verejného osvetlenia a ďalších opatrení,“ priblížil. „Súčasťou projektu je aj inštalácia nového kamerového systému, aby sa predišlo prípadnej činnosti vandalov,“ povedal Svatuška. Zrejme tým narážal na fakt, že neraz sa tamojšie opustené budovy stali terčom sprejerov, ktorí svojimi „výtvormi“ zohyzdili ich fasády. K nepeknému vzhľadu troch hlavných objektov, ktoré sa tam nachádzajú, však prispieva aj to, že im chýbajú okná či dvere. Strechy sú tiež v dezolátnom stave.

„Cieľom projektu je premeniť areál Borovej hory na príjemné oddychové miesto, kde budú Zvolenčania radi tráviť voľné chvíle,“ pripomenul hovorca. Miestni tam však radi chodili vždy – čiže aj teraz, keď to nevyzerá úplne ideálne. Ráno a doobeda tam zvykne byť pusto, no poobede sa do miest bývalého sanatória vyberajú na prechádzky so svojimi deťmi alebo domácimi miláčikmi. Jedného psičkára sme tam stretli aj my.

„Chodievam sem často, lebo bývam na neďalekom sídlisku. Je tu pokoj, v ktorom si môžem vychutnať, napriek tomu, že som v meste, prírodu. Vyhovuje mi, že tu nezvykne byť veľa ľudí. Ak sa to naozaj zrevitalizuje, trochu sa obávam, že to tu začnú vyhľadávať davy,“ zamyslel sa Roman, okolo ktorého pobehoval jeho chlpáč. „Ale jasné, že toto miesto si zaslúži, aby ho skrášlili. Som rád, že to konečne zútulnia,“ uzavrel.

Kúpele pre skromnejších Mierne rádioaktívny prameň Jazero vyviera na Borovej hore dodnes. Ďalšie dva pramene, ktoré nesú názov Pitný a Rosenauerov, sú v súčasnosti nefunkčné. Mestské liečebné kúpele tam existovali na prelome 19. a 20. storočia. V porovnaní so sliačskymi slúžili ľuďom skromnejších nárokov zo Zvolena a blízkeho okolia. Liečebné účinky minerálnych vôd užívali formou vaňových kúpeľov a pitných kúr. Kúpele pomáhali pri chorobách látkovej výmeny, boli tiež miestom výletov a stretávania celých zvolenských rodín. Osviežujúce borovohorské vody pili ľudia aj pri zažívacích ťažkostiach. K príprave vaňových kúpeľov sa čerpala voda z minerálneho prameňa Jazero. Storočná balneologická tradícia bola prerušená zoštátnením kúpeľov v roku 1949. Vtedy tam vzniklo sanatórium pre pacientov s tuberkulózou, neskôr nemocničné oddelenie. Zariadenie prestalo slúžiť svojmu účelu v deväťdesiatych rokoch.

Rituálne miesto s liečivou vodou

„Mesto má na realizáciu vyčlenených viac ako 400-tisíc eur z balíka eurofondov, ktoré do územia prichádzajú práve cez župu,“ objasnil Svatuška. Kedy by mohli začať so samotnými prácami a v akom období odhadujú ich dokončenie, však neprezradil.

„Po schválení projektového zámeru je ďalším krokom príprava verejného obstarávania na dodávateľa prác a spracovanie žiadosti o finančný príspevok adresovanej ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie,“ reagoval stručne.

Isté je, že táto lokalita na Borovej hore má veľký potenciál. Jazierko s mierne rádioaktívnou vodou, ktorá nikdy nezamŕza, ľudí zaujalo už v dobe bronzovej. Pre vtedy nevysvetliteľný jav sa stalo rituálnym miestom, o čom svedčí archeologický výskum z roku 2001. Ten priniesol, okrem dôležitých informácií, aj zaujímavé nálezy – napr. šperky vyrobené z bronzu, zlatý drôt a veľké množstvo keramických fragmentov. Súvisia s osídlením pilinskej kultúry v dobe bronzovej.

Zvolenský primátor Vladimír Maňka sa ešte vlani vyjadril, že v rámci revitalizácie chcú vzácne jazierko, ktorého dno pokrývajú hrubé bahenné nánosy, vyčistiť. „Uvažujeme aj o obnovení prameňov, z ktorých bolo kedysi možné naberať vodu,“ poznamenal vtedy.

„Ak by sa to podarilo, bude to len veľké plus, keďže by mala byť liečivá. Tuším, že kedysi si sem po ňu chodievali ľudia so zažívacími ťažkosťami,“ zamyslela sa pani Alena, s ktorou sme sa dali do debaty v blízkosti jazierka. Dohliadala pritom na vnúčika, s ktorým si tam prišla oddýchnuť. „Zdá sa mi, že to bolo niekde v tých miestach,“ ukázala na druhú stranu, kde podľa nej chodievali domáci k prameňu. Z pôvodného záchytu však už zostala len zakrytá betónová skruž.