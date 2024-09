Muž lákal malé dievčatá do auta, vraj im ukáže psíka. Polícia ho zadržala, no Zázrivá je v šoku

„Čo sa to už na tomto svete deje. Je to normálne?“ krútia hlavami Zázrivčania nad prípadom, ktorý sa u nich odohral začiatkom týždňa. V ich uliciach sa pohyboval človek, ktorý obťažoval maloleté dievčatá. Lákal ich na to, že im ukáže svojho psíka. Keď ale deti zistili, že je to obyčajná pasca, zľakli sa a podarilo sa im ujsť. Jedna z obetí však unikla len o vlások a omdletú ju mala nájsť jej mama.

Polícia si prišla pre 'lovcov pedofilov', tínedžeri brali spravodlivosť do vlastných rúk Video Zdroj: TV Pravda

Chýry o „úchylákovi“ sa dedinou začali šíriť rýchlosťou blesku. Správy o ňom sa dostali aj na obecný úrad, ktorý prostredníctvom svojho rozhlasu miestnych varoval pred možným nebezpečenstvom. „Vážení občania, chceme vás upozorniť na podozrivé modré auto pohybujúce sa po dedine. Láka deti, aby si doň nastúpili pozrieť psíka,“ znela výstraha.

Starosta Zázrivej Matúš Mních potvrdil, že v obci sa takýto človek pohyboval, no komentovať to veľmi nechcel. „Rieši to polícia, už ho majú. Vieme, že sa to dialo, no prebieha vyšetrovanie a nerád by som sa k tomu bližšie vyjadroval,“ povedal. „Samého ma to zaskočilo a bol som z toho znechutený. Predtým som neveril, že v pokojnej dedine sa niečo takéto vôbec môže stať,“ podotkol.

V obci podľa starostu majú kamerový systém, no na základe týchto skúseností si dali za cieľ rozšíriť ho. „V blízkosti školy máme kameru, ale budeme sa snažiť o inštaláciu ďalšej tak, aby sme mali zachytenú aj cestu odtiaľ po autobusovú zastávku, kde deti nastupujú na svoje spoje,“ doplnil.

Únos mu nevyšiel

Medzi miestnymi táto téma stále rezonuje a živo o nej debatujú. V uliciach sme natrafili na viaceré skupinky, ktoré sa rozprávali práve o tejto nepríjemnosti. „Existujú aj zábery, ktoré toho chlapa zachytili, keď sa pri dievčatách pristavoval. Samozrejme, nevidieť, ako ich vyslovene obťažuje, ale je tam vraj identifikovateľný on aj jeho auto,“ dozvedeli sme sa od dvojice žien, aké reči v obci „kolujú“.

Zhruba 25-ročný muž sa podľa miestnych zameral na dve dievčatká, keď išli zo školy. „Sú to tretiačky, spolužiačky. Keď ich začal vábiť, spomínal psíka – vraj im ho ukáže. Jedna z nich nastúpila, no tá druhá zrejme vycítila nebezpečenstvo a ušla,“ povedala nám pani, ktorej vnučka chodí tiež do zázrivskej základnej školy.

„V poslednej chvíli sa nejako podarilo z toho auta vyskočiť aj tej druhej. Nechápem, čo s ňou chcel ten chlap robiť – vyzeralo to ako únos. Z celej sily vraj utekala, mala obrovský strach. Domov ale nedošla, odpadnutú ju niekde vonku našla jej mamina,“ poznamenala. „Dievčatko je údajne v poriadku, nič vážnejšie sa nestalo, ale pokiaľ viem, ešte je v nemocnici,“ priblížila s tým, že v škole teraz hovoria aj o tom, že „tá malá“ zrejme bude mať strach kamkoľvek chodiť.

Foto: Eva Štenclová, Pravda ulica zazriva Ulica, na ktorej sa páchateľ pristavil pri dvoch tretiačkach.

Starší pán, ktorého sme oslovili „cez plot“, keď pracoval v záhrade, tiež o prípade vedel. „Ľudia hovoria, že ten muž nalákal do svojho auta osemročné dievčatko. Ja by som mu hlavu odtrhol,“ netajil rozhorčenie. „Našťastie jej nestihol ublížiť,“ podotkol. Vedel, že sme novinári, preto prízvukoval, že o takýchto veciach by sa malo písať. „Pre výstrahu ostatných,“ mieni.

„Ten blázon ju zobral, ale ona hneď z auta nejako vyskočila. Chudiatko, určite bola poriadne vystrašená,“ zhodnotila mamička, ktorá pred sebou tlačila kočík so svojím bábätkom. „Neviem a nechcem si predstaviť, že by takémuto niečomu bola vystavená moja dcérka,“ dodala.

V rukách polície

Niektorí reagovali, že nalákať ďalšie obete sa muž pokúšal tiež v čase, keď išli zo školskej družiny. „Zastavil sa pri nich s tým, že ich odvezie domov alebo čo. Na to mu však neskočili a išli si ďalej svojou cestou,“ poznamenal mladý otecko, ktorý práve išiel vyzdvihnúť zo školy svojho syna.

„Ten psychopat nie je odtiaľto. Prišiel sem odniekiaľ z Hornej Oravy, z okresu Námestovo,“ prezradil, čo sa o páchateľovi povráva. Netuší, ako sa ho policajtom podarilo chytiť. „Ľudia si ale vďaka tomu vydýchli,“ mieni. Vzápätí zdôraznil, že deťom by rodičia mali asi ešte viac prízvukovať, aby sa s cudzími ľuďmi vôbec nedávali do reči.

Čítajte aj Miesto duchov vo Zvolene oživia. Bývalú liečebňu s rádioaktívnym jazierkom chcú premeniť na oddychovú zónu

Podobné prípady sa podľa niektorých diali aj v okolí Žiliny – ľudia o tom diskutovali na sociálnych sieťach. Žilinská policajná hovorkyňa Daniela Kocková však ubezpečuje, „aj vzhľadom na šíriace sa dezinformácie na sociálnych sieťach“, že v súvislosti so zázrivským prípadom nebezpečenstvo pre maloleté osoby v oravskom regióne nehrozí. Zároveň potvrdila, že v pondelok 16. septembra prijali dolnokubínski policajti oznámenie o trestnom čine, kde bola poškodená maloletá osoba.

„Dôslednou operatívno-pátracou činnosťou bol páchateľ stotožnený a následne zadržaný. Vykonávajú sa s ním procesné úkony. Vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce vyšetrovanie nemôžeme poskytnúť bližšie informácie,“ uzavrela hovorkyňa.