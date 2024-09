Doprava do Banskej Bystrice je paralyzovaná, vodiči sa zdržia hodinu

Polícia vodičom, ktorí smerujú po ceste R1 od Bratislavy na Banskú Bystricu, prípadne majú plánovanú cestu smer Donovaly a ďalej, odporúča, aby použili zjazd na Kremnicu/Kremnické Bane a využili trasu v smere na Martin. V opačnom smere odporúčajú vyhnúť sa prejazdu Banskou Bystricou.

Rýchlostnú cestu R1 v Banskej Bystrici a časť cesty 1/69 vo štvrtok náhle uzavreli pre poškodený most v Kremničke.

Kolabujúca doprava v B. Bystrici a okolí pre uzavretie mosta nad R1 (reportáž ta3) Video

Krízový štáb mesta Banská Bystrica prijal vo štvrtok popoludní radikálnejšie opatrenia v súvislosti s havarijným stavom mosta v Kremničke, ktorý vedie ponad rýchlostnú cestu R1. Frekventovanú cestu R1 uzatvárajú. Padlo aj definitívne rozhodnutie, že most, ktorý je prvým pri vstupe do Banskej Bystrice v smere od Zvolena, zbúrajú. Informoval o tom primátor Ján Nosko.

Ako zdôraznil zástupca riaditeľa Krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš, podobné obmedzenia v Banskej Bystrici ešte nemali. Avizoval, že to spôsobí dlhé kolóny a výrazné zdržanie motoristov.

„Hlavná obchádzková trasa v prípade tranzitnej dopravy bude v Ružomberku odklonená na Martin a Žilinu, čo by už malo fungovať. Pre Banskú Bystricu a širšie okolie vedie obchádzková trasa v smere zo Zvolena na Banskú Bystricu, kde R1 je presmerovaná do jedného jazdného pruhu a zvedená výjazdom na Sliač, odkiaľ pokračuje cestou 1/69 až na križovatku Badín, Vlkanová a cez obce Badín, Rakytovce, Kremnička na Sládkovičovu ulicu a Radvanský most,“ vysvetlil Farkaš.

Uzavretie 50-ročného mosta pre všetku dopravu si vyžiadali výsledky statického posudku po vykonanej pravidelnej prehliadke mosta, ktorý radnica dostala v stredu (18. 9.). Vykonaná hlavná mostná prehliadka zistila viacero závažných porúch na nosnej konštrukcii. Most uzavreli už vo štvrtok o 10.00 h.

„Tento most bol posudkom zaradený do triedy sedem, čo je havarijný stav. Predchádzajúca prehliadka pritom konštatovala stav 4 – 5, čiže došlo k náhlemu zhoršeniu stavu tohto mosta, čo môže mať súvis aj s dažďom a jeho zavodnením. Dnes ráno sme hneď zvolali pracovnú skupinu za účasti odborných útvarov mesta, zástupcov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), Slovenskej správy ciest (SSC) a dopravnej polície,“ vysvetlil Nosko s tým, že v tejto súvislosti vyhlásili mimoriadnu situáciu a pristúpili k bezodkladnému opatreniu, a teda uzavretiu mosta nielen pre autá, ale i pre cyklistov a peších.

Ako tiež primátor zdôraznil, situáciu komplikuje aj fakt, že mesto nemá k mostu jednoznačný vlastnícky vzťah a nemá ho ani NDS. Spoločne aj s ministerstvom dopravy však musia nájsť najoptimálnejšie riešenie, ako sa so stavom mosta vyrovnať.

Podľa Noska akékoľvek opravy by boli ekonomicky neefektívne, a preto sa aktuálne javí ako najlepšie riešenie jeho zbúranie.

„Napriek nejasnému vlastníctvu mosta som rozhodol, že pristúpime k jeho urýchlenému zbúraniu, aby mohla byť rýchlostná cesta čo najskôr sprejazdnená, a aby nemalo presmerovanie dopravy z R1 negatívne dopady na našich obyvateľov,“ konštatoval Nosko.

„Za NDS sme maximálne súčinní, okamžite sme pricestovali do Banskej Bystrice. Naši kolegovia z najbližších stredísk poskytujú rovnako plnú súčinnosť. Je záujmom nás všetkých, aby R1 bola opäť sprejazdnená,“ doplnil riaditeľ NDS Filip Macháček.

Ako ubezpečil štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma, ministerstvo spolu s NDS bude poskytovať plnú súčinnosť mestu Banská Bystrica. „Chceme poprosiť o rešpektovanie dopravného značenia a pokynov polície, ktoré motoristov odklonia na obchádzkové trasy. Keďže ide o mimoriadne situáciu, prosím o trpezlivosť a pochopenie. Naším cieľom je v prvom rade bezpečnosť vodičov a čo najrýchlejšie sprejazdnenie tohto úseku,“ zdôraznil Choma.