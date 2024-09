Peklo pred Banskou Bystricou po víkende zrejme skončí. Zbúraním problémového mosta by hodinové kolóny mali zmiznúť

Obchádzková trasa a kolóny v Banskej Bystrici Video Zdroj: TV Pravda

Trasu do Banskej Bystrice, v smere od Zvolena, sme si v piatok doobeda vyskúšali na vlastnej koži. Mali sme zrejme aj trochu šťastia, lebo na rozdiel od ranných hlásení o hodinovou zdržaní sme v kolónach „trčali“ len zhruba tridsať minút. Niektorí sa ale sťažovali, že tam zostali až deväťdesiat minút.

Dopravu z R-jednotky odkláňali už na odbočke do mesta Sliač. Premávka tam bola, v čase nášho prejazdu, plynulá – na hlavnej križovatke ju regulovala policajtka. Pokračovali sme smerom do Badína – až do tohto momentu išlo všetko „hladko“. Zmena nastala v banskobystrickej časti Rakytovce, kde naša jazda výrazne spomalila. V kolóne sme potom pomaly postupovali až do centra Banskej Bystrice. Naše zdržanie trvalo asi tridsať minút.

Na cestách sa však kvôli uzávere a obchádzkovým trasám tvorili zápchy v smere do mesta pod Urpínom už vo štvrtok večer. Policajné hliadky v križovatkách síce regulovali dopravu, no napriek tomu bola plynulosť premávky výrazne obmedzená. Vodičom idúcim po ceste R1 od Bratislavy na Banskú Bystricu, prípadne na Donovaly a ďalej, odporúčali použiť zjazd na Kremnicu a trasu na Martin. Rovnako radili vyhnúť sa prejazdu Banskou Bystricou aj v opačnom smere.

Nadšení z uzávery určite neboli obyvatelia častí, cez ktoré autá v kolónach prechádzali, no ani prevádzkovatelia rôznych obchodov či podnikov. Na úseku, ktorý bol od dopravy odstavený, zostalo viditeľne pusto. Majitelia rôznych firiem to na svojich tržbách museli pocítiť. Úplne prázdno zostalo napríklad na čerpacej stanici kúsok pred Banskou Bystricou, no menej frekventovaná bola aj Priemyselná ulica priamo v meste.

Poloprázdne parkovisko sme si všimli aj v tamojšom najväčšom obchodnom centre, ktoré neraz vyhľadávajú ľudia z celého regiónu. Menej áut sa premávalo tiež po hlavnom ťahu na nábreží Hrona.

Dlho sa to vydržať nedá

Polícia informovala, že na križovatkách v okolí Banskej Bystrice sa v priebehu 24 hodín vystriedalo v troch zmenách viac ako sto policajtov. V smere od Zvolena do Banskej Bystrice presmerovali premávku z rýchlostnej cesty R1 cez križovatku Sielnica do mesta Sliač. Odtiaľ po ceste 1/69 cez Badín, Rakytovce, Sládkovičovu ulicu, križovatku pri Tescu, odtiaľ na Radvanský most a výjazd na R1.

V smere od Donovál a Brezna to z rýchlostnej cesty presmerovali cez výjazd pri Tescu na komunikáciu medzi hypermarketom a obchodom NAY. Ďalej cez Sládkovičovu ulicu a na výjazd na R1 pri predajni Zeppelin SK.

Kompetentní viedli rokovania o ďalšom postupe, ako vyriešiť problémovú situáciu čo najrýchlejšie, v podstate nonstop. Krátko pred pätnástou hodinou padlo rozhodnutie, že búrať začnú už v noci na sobotu.

„V týchto chvíľach prebieha priame rokovacie konanie so zhotoviteľom, ktorý zabezpečí zbúranie mosta v Kremničke. Ak sa podarí zrealizovať všetky administratívne záležitosti, k odovzdaniu staveniska by malo dôjsť ešte dnes v podvečerných hodinách,“ povedal Nosko v piatok popoludní.

Mestu v rámci vykonaného prieskumu doručili tri ponuky, pričom hodnotiacim kritériom bola cena, komplexnosť poskytnutých služieb a časový harmonogram. Zbúranie mosta dostala na starosť spoločnosť Metrostav Slovakia, náklady na to vyčíslili na 231-tisíc eur s DPH.

„Práce sa zamerajú na zabezpečenie ochrany vozovky geotextíliou a vytvorenie ochranného vankúša rýchlostnej cesty z násypu kameniva. Nasledovať bude samotné búranie a likvidácia sutiny tak, aby v pondelok ráno došlo k opätovnému sprejazdneniu R-jednotky,“ priblížil.

Foto: Polícia SR policajti Policajti od rána regulujú dopravu na križovatkách v Banskej Bystrici a okolí.

Rýchlostná cesta zostala, samozrejme, uzavretá až do úplného zbúrania mosta a odpratania jeho zvyškov. Nosko podčiarkol, že takýto stav sa dá vydržať len pár dní. Páve preto došlo k rozhodnutiu, že objekt v havarijnom stave zbúrajú. „Aby bola R-jednotka čo najskôr sprejazdnená,“ zopakoval.

Či následne dôjde k výstavbe nového mosta, bude podľa primátora predmetom ďalšieho rokovania s ministerstvom dopravy a ďalšími inštitúciami. „Vlastnícke vzťahy sú nejasné, nejde o majetok mesta“ pripomenul. Pokračoval, že keď ide o verejný záujem, samospráva môže vynaložiť prostriedky aj do cudzieho majetku. V piatok poobede však neprezradil, koľko búracie práce budú stáť a z čoho ich Banská Bystrica zaplatí.

„Historicky sme sa o tento most istým spôsobom starali, na základe čoho bola vykonaná aj jeho diagnostika. Neexistuje ale žiadny relevantný doklad, ktorý by preukazoval vzťah vlastníctva k tomuto mostu,“ podčiarkol. Je presvedčený, že rezort dopravy a všetky inštitúcie budú od tejto chvíle podnikať kroky k tomu, aby sa vlastníctvo k niekomu dostalo.

Hrozilo zrútenie

Len pripomíname, že Kremničiansky most postavený v roku 1979 (prvý pri vstupe do Banskej Bystrice v smere od Zvolena), uzatvorili z bezpečnostných dôvodov vo štvrtok. Keďže hrozil jeho pád, „stopku“ dostala aj rýchlostná cesta, ponad ktorú vedie. V meste preto vyhlásili mimoriadnu situáciu.

Foto: Polícia SR most, Banská Bystrica, uzávera Kremničiansky most uzavreli, v krátkom čase ho zbúrajú.

Primátor už vtedy uviedol, že napriek nejasnému vlastníctvu problémového objektu padlo rozhodnutie zbúrať ho. „Monitoring preukázal náhlu poruchu, ktorá môže spôsobiť okamžitý kolaps mosta,“ zdôvodnil.

Polícia most okamžite uzatvorila pre peších, cyklistov aj motoristov. Došlo k tomu po rokovaní odborných útvarov mesta, zástupcov Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest a Krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici.

„Bezpečnosť obyvateľov je pre nás prvoradá,“ podčiarkol primátor. „Keďže most prechádza ponad rýchlostnú cestu R1, kľúčová pre nás bola ďalšia komunikácia s NDS a ministerstvom dopravy, aby sme našli čo najrýchlejšie riešenie a eliminovali všetky riziká,“ uzavrel.

Foto: Eva Štenclová, Pravda kolóny, most, R1, uzávera, zdržania, Banská Bystrica Kolóny sa tvoria aj priamo v Banskej Bystrici.

Statik Milan Krajči potvrdil vážnu poruchu a odporučil odstránenie nosnej konštrukcie. Objasnil, že počas obhliadky zistili prasklinu v strednom poli mosta. „Tá indikuje možný kolaps konštrukcie. Otázne je kedy – preto bolo potrebné pristúpiť k okamžitému vylúčeniu dopravy,“ zhodnotil Krajči.

Na sociálnej sieti primátor reagoval aj na dezinformácie, s ktorými sa na internete „roztrhlo vrece“. Uviedol, že po uzavretí mosta a R-jednotky sa začali šíriť klamstvá o presúvaní tankov a ťažkej vojenskej techniky, ktoré po tejto trase prechádzali počas osláv SNP.

„Pravda je taká, že mesto dalo zamietavé stanovisko k prejazdu ťažkej vojenskej techniky po tomto moste. Vojenská kolóna po ňom neprechádzala ani počas prehliadky, ani počas nácviku,“ podčiarkol. Za nezmysly označil aj tvrdenie, že uzatvorenie tohto ťahu je len zámienkou, aby sa mohli v utajení uskladniť zbraňové systémy NATO na Letisku Sliač.

„Je to nehorázna lož,“ podotkol Nosko. Oba tieto prípady sú podľa neho dôkazom, že pri tejto mimoriadnej situácii sa aj niektorí politici snažia zviditeľniť šírením hoaxov.