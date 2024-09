VIDEO: Do mosta, ktorý uzavrel R1, sa zahryzli ťažké mechanizmy. Práce sú v polovici

Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko v sobotu doobeda uviedol, že práce pokračujú podľa plánovaného harmonogramu a zatiaľ je zbúraná približne polovica mosta. Ak sa nevyskytne mimoriadna situácia, podľa dodávateľa prác by mal byť most zbúraný v sobotu približne o 17.00 h, aby R1 bola od pondelka prejazdná, doplnil primátor.

„Ubehlo zhruba 48 hodín, ako sme obdržali posudok statika na most v havarijnom stave, ktorý vedie ponad rýchlostnú cestu R1. Počas včerajšieho dňa sme okamžite zrealizovali všetky nevyhnutné opatrenia – most sme uzavreli a padlo aj rozhodnutie o uzavretí R1. Práce sa zamerajú na zabezpečenie ochrany vozovky geotextíliou a vytvorenie ochranného vankúša rýchlostnej cesty z násypu kameniva. Nasledovať bude samotné búranie mosta a likvidácia sutiny tak, aby v pondelok ráno došlo k opätovnému sprejazdneniu R1,“ konštatoval ešte v piatok Nosko.

„V rámci vykonaného prieskumu boli mestu doručené tri ponuky. Hodnotiacim kritériom bola cena, komplexnosť poskytnutých služieb a časový harmonogram. Komplexnosť cenovej ponuky vyhodnotili príslušné odborné útvary mesta,“ uviedol magistrát.

„Všetkým motoristom a obyvateľom sa ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie a ďakujeme za trpezlivosť,“ dodala hlava mesta.

Podľa primátora by ďalšie dopravné obmedzenia na R1 v súvislosti s búraním mosta už nemali pribudnúť. Jedine tak presun techniky do blízkosti mostného telesa môže spôsobiť krátkodobé obmedzenie.

Uzavretie 50-ročného mosta si vyžiadali výsledky statického posudku po vykonanej pravidelnej prehliadke mosta, ktorý radnica dostala v stredu (18. 9.). Hlavná mostná prehliadka zistila viacero závažných porúch na nosnej konštrukcii.

„Napriek tomu, že tento most nie je evidovaný v majetku mesta, ale nachádza sa na našom území, iniciatívne sme ho dali zmonitorovať. Posudkom bol zaradený do triedy sedem, čo je havarijný stav. Predchádzajúca prehliadka pritom konštatovala stav 4 – 5, čiže došlo k náhlemu zhoršeniu. Z dôvodu jeho havarijného stavu a akútnej poruchy – praskliny v strednom poli mosta, sme boli nútení uzatvoriť ho pre akúkoľvek dopravu, peších i cyklistov. Táto prasklina by mohla spôsobiť kolaps konštrukcie mosta. Bezpečnosť obyvateľov je pre nás prvoradá,“ zdôraznil Nosko s tým, že v tejto súvislosti vyhlásili mimoriadnu situáciu.

Aj napriek nejasnému vlastníctvu mosta pristúpilo mesto k jeho zbúraniu, aby mohla byť rýchlostná cesta čo najskôr sprejazdnená. Otázka nového mosta nie je témou dňa práve pre nejasné vlastnícke vzťahy. Vyjasniť by to mali rokovania s ministerstvom dopravy.

„V tomto prípade mesto môže vynaložiť prostriedky, pokiaľ ide o verejnoprospešný záujem, aj do cudzieho majetku. My sme sa síce historicky o most istým spôsobom starali, ale neexistuje žiadny relevantný doklad, ktorý by preukazoval vzťah vlastníctva k nemu,“ dodal Nosko.