Do Košíc sa po 11 rokoch vracia pochod za život, očakávajú sa tisíce ľudí

Národný pochod za život sa po 11 rokoch vracia do Košíc. Organizátori očakávajú, že sa ho v nedeľu zúčastní niekoľko desiatok tisíc návštevníkov. Ako informoval hovorca pochodu Patrik Daniška, jeho cieľom je presadiť ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

„Záleží nám na každom jednom človeku, preto chceme, aby bol chránený každý, aj nenarodené deti,“ dodal Daniška. Organizátormi podujatia sú pro-life združenia, záštitu nad podujatím prevzala Konferencia biskupov Slovenska.

Hlavný program začne popoludní na Hlavnej ulici. Vystúpi na ňom 24 rečníkov. Pre ľudí, ktorí sa nemôžu na podujatí zúčastniť osobne, sú pripravené živé prenosy. Celkovo bude sväté omše dopoludnia slúžiť v košických chrámoch 17 biskupov a dvaja biskupskí vikári.

S organizáciou pomáha vyše 600 dobrovoľníkov, z ktorých väčšina sú ženy, pričom priemerný vek dobrovoľníkov je 32 rokov. Najmladší dobrovoľníci majú 16 rokov, najstarší má 74.

„Spolu so stovkami dobrovoľníkov chceme všetkým dopriať skúsenosť krásneho spoločenstva. Sme za život a to sa nedá inak ako v láske. V nedeľu máme príležitosť to povedať aj ukázať. Sme hrdí, že Košice sa premenia na hlavné mesto kultúry života,“ dodal hlavný koordinátor Národného pochodu za život Dušan Škurla.

Počas dňa bude obmedzená premávka na Moyzesovej ulici, ktorá bude slúžiť ako výstupná a nástupná zóna pre organizované autobusy. Doprava bude obmedzená aj na uliciach Šrobárova, Kuzmányho, Hviezdoslavova a Námestí Maratónu mieru, ktorými prejde pochod v čase od 14.30 do 16.30 h.

Z bezpečnostných dôvodov organizátori neodporúčajú prísť na verejné zhromaždenie na bicykli, kolobežke či skateboarde. Neodporúčajú prinášať prostriedky na osobnú obranu, ako sú slzné spreje, paralyzéry, nože, ostré predmety či iné zbrane. Neodporúča sa ani vstup s domácimi zvieratami. Na podujatí sú zakázané transparenty a iná reklama politických strán a hnutí.