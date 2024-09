S vrakmi urobili v Ružomberku krátky proces. Radnica avizuje, že ešte neskončila. Ako postupujú iné mestá?

Majiteľ vrakov áut na výzvy o ich odstránení nereagoval, urobilo to teda mesto - dalo mu odtiahnuť štyri naraz. Roky zaberali parkovacie miesta, zavadzali tiež pri výhľade na križovatke. Ďalších trinásť kusov má tento „zberateľ“ odstavených vo dvore rodinného domu. Už teraz ho ale jeho hobby vyjde poriadne draho – výdavky spojené s nedávnym „odprataním“ sa vyšplhali na stovky eur. Samospráva varuje, že s podobným scenárom sa môžu stretnúť aj ďalší.

Vraky stáli na Kuzmányho ulici v Ružomberku celé roky, no už sú minulosťou.

Viacerí Ružomberčania si vydýchli, keď zistili, že vraky z Kuzmányho ulice sú preč. „Začalo sa to tam brutálne rozrastať. Veď blokovali pol cesty a križovatku,“ reagovali, keď sa dozvedeli, že mesto dalo tieto prekážky odstrániť. Hovorca samosprávy Vladimír Miškovčík potvrdil, že od pondelka sú už minulosťou. Ozrejmil, že to urobili v spolupráci so špecializovanou súkromnou spoločnosťou, keďže majiteľ nefunkčných áut na výzvy, aby ich odstránil, nereagoval.

„Autá bez platnej technickej a emisnej kontroly, niektoré bez evidenčného čísla vozidla, stáli na mieste roky bez pohnutia,“ povedal hovorca. Pripomenul, že na problematické parkovanie sa sťažovali aj susedia. „Rovnakým razantným spôsobom bude samospráva reagovať aj v prípade iných vrakov,“ podotkol. Objasnil, že tie štyri, ktoré teraz odtiahli, zatiaľ umiestnili v zberných surovinách.

Majiteľ musí uhradiť náklady spojené s odťahom a uskladnením. „Teraz má tridsaťdňovú lehotu na ich vyzdvihnutie, no aj keby si ich neprevzal, za každý jeden automobil zaplatí 130 eur za odtiahnutie, plus za každý deň státia na pozemku súkromnej spoločnosti jedno euro, čiže v jeho prípade štyri,“ vysvetlil. Zdôraznil, že mesto aktuálne pripravuje parkovaciu politiku, preto pôjdu všetky vraky, bez absolútnych kompromisov, preč.

„Už máme podnety na ďalšie. Monitorujeme to a dali sme von aj výzvu, že ak ľudia o nejakých vedia, nech nám to nahlásia. Vieme minimálne o troch, ktoré v krátkom čase zmiznú,“ poznamenal.

Predať ich odmietal

Miškovčík upozornil, že aj keby si majiteľ vraky prevzal, no znova umiestnil na Kuzmányho ulicu či iné verejné priestranstvo, mesto mu ich opäť odtiahne. „Ak sa ich vzdá, po tej tridsaťdňovej lehote, bude na ťahu okresný úrad, ktorý rozhodne o likvidácii jeho áut ako šrotu. Za to je tiež nejaký poplatok. Už teraz ho to ale vyjde na stovky eur,“ poznamenal.

V Ružomberku ide o známy „prípad“, pričom viacerí poukazujú na to, že ešte vo dvore súkromného domu, ktorý zrejme patrí jeho príbuznej, má tento zberateľ ďalších trinásť starých áut. „Áno, je to tak, aj keď trvalý pobyt tam nemá. Evidovaný je v meste Ružomberok, čiže výzvy mu môžeme doručovať len na verejnej výveske. V tomto prípade to tam mal dva mesiace,“ vysvetlil hovorca.

Napriek tomu vraj v dome zvykne bývať, no je problematické zastihnúť ho tam. Pracovne je niekedy preč aj celý týždeň. Občas ho ale oslovili nejakí záujemcovia, ktorí chceli vraky odkúpiť na náhradné súčiastky s tým, že mu to odtiaľ aj odvezú. On s tým však nesúhlasil. Momentálne je podľa našich informácií v zahraničí, takže jeho reakcia na aktuálnu situáciu nie je známa.

Za uloženie vrakov na dvore ho vraj v minulosti vyšetrovala aj environmentálna polícia, pričom mal dostať nejakú podmienku. Susedia sa totiž sťažovali na veľký neporiadok, nebezpečný odpad, z ktorého môže niečo vytekať do pôdy, tiež na množstvo behajúcich mačiek a psov. Žilinská policajná hovorkyňa Daniela Kocková potvrdila, že tento prípad je riešený enviropolíciou, no bližšie sa k tomu nevyjadrila.

Desiatky prípadov v Mikuláši

Pri odpratávaní vrakov postupujú rázne aj v metropole Liptova. Romana Nemcová z kancelárie vedenia Liptovského Mikuláša uviedla, že problematikou dlhodobo stojacich vozidiel sa aktívne zaoberajú od roku 2020. Práve odvtedy majú nástroj v podobe všeobecne záväzného nariadenia, vďaka ktorému podľa nej dosahujú vysokú efektivitu v ich odstraňovaní.

„Na základe nariadenia môže mesto majiteľom autovrakov vyrubiť daň, ktorá ich motivuje radšej ich odstrániť,“ tvrdí Nemcová. „Väčšinu zo zistených, ktoré zavadzali na verejných priestranstvách v Liptovskom Mikuláši, sa podarilo mestským policajtom a zamestnancom z oddelenia dopravy mestského úradu odstrániť.

Vedúci tamojšieho odboru dopravy Gabriel Lengyel priblížil, že po nahlásení auta ho mestskí policajti zdokumentujú a vec postúpia na oddelenie dopravy a životného prostredia. „Vlastníkovi zašleme výzvu na odstránenie vozidla a upozorníme ho, že ak to do tridsiatich dní neurobí, vyrubíme mu daň za záber verejného priestranstva,“ zhodnotil s tým, že tento postup sa v ich meste ujal.

„Za štyri a pol roka sme riešili 80 vrakov, z nich vyše 70 už nezaberá verejný priestor. Odstránenie ďalších je v štádiu riešenia,“ vysvetlil. Doplnil, že dlhodobo odstavené a nepoužívané autá evidujú najmä na sídliskách. Mikulášania ich môžu nahlásiť priamo na čísle mestskej polície, alebo e-mailom s jeho menom na odbor dopravy.

Chystajú sa aj Levice

V Leviciach podľa hovorkyne samosprávy Daniely Trňanovej odhadujú počet autovrakov na zhruba 40. „Narušujú nielen estetický vzhľad mesta, prírody a krajiny, no ohrozujú najmä životné prostredie,“ podčiarkla. Pripomenula, že cieľom ich odstraňovania je aj uvoľnenie a sprístupnenie verejných priestranstiev, ktoré zaberajú.

„Informácie o nich získavame prostredníctvom hliadok mestskej polície a aplikácie Odkaz pre starostu, cez ktorú občania nahlasujú dlhodobo odstavené vozidlá,“ pokračovala hovorkyňa. Problém s odstavenými vozidlami, ku ktorým sa nikto nehlási, riešia podľa nej mestskí policajti priebežne. „Neznamená to však automaticky, že ide o vrak. Ak sa počas hliadky zistí, že auto nachádzajúce sa na verejnom priestranstve nemá emisnú kontrolu, STK alebo evidenčné číslo a je poškodené, ide o vrak,“ konštatovala.

Trňanová objasnila, že Levice v tejto súvislosti uzavreli zmluvu s autovrakoviskom so sídlom v Bernolákove ako s poskytovateľom služby. Pred odstránením vozidla mesto vykoná všetky potrebné legislatívne úkony podľa zákonných predpisov, ktoré majú stanovené lehoty. Oprávnenej osobe doručia výzvu na odstránenie vraku a ak k tomu nedôjde, urobí to poskytovateľ služby. Zároveň o tom vyhotovia protokol a fotodokumentáciu.

„Autovraky budú odvezené na určené parkovisko prevádzkované poskytovateľom služby, ktoré sa nachádza mimo okresu Levice. Predpokladáme, že prvý odvoz autovrakov by reálne mohol byť koncom jesene,“ dodala.

V hlavnom meste podľa hovorcu Bratislavy Petra Bublu každoročne evidujú od mestskej polície či občanov stovky podnetov o odparkovaných starých vozidlách zaberajúcich verejný priestor. „A to zo všetkých mestských častí bez rozdielu,“ podotkol. „Každý takýto podnet preverujeme. V prípade, že sú dané zákonné dôvody, dávame na vozidlo šesťdesiat dňovú zákonnú výzvu držiteľovi, aby ho odstránil sám. Ak tak neurobí, urobíme to my,“ doplnil Bubla.