Polícia obvinila vodiča, ktorý spôsobil tragickú nehodu cyklistov v Petržalke

Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 38-ročnému Petrovi C. z okresu Dunajská Streda z trestného činu usmrtenia v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví.

Podľa polície krátko pred 15:30 na Dolnozemskej ceste, pred výjazdom na most Apollo, zrazilo vozidlo Audi A4 s maďarskými EČV dvoch cyklistov. Auto následne narazilo do ďalšieho vozidla Hyundai. V dôsledku zrážky utrpel 23-ročný cyklista zranenia ktorým na mieste podľahol a 25-ročný cyklista bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice. Vodiča Audi tiež previezli do nemocnice. Vyšetrovateľ spracoval podnet k väzobnému stíhaniu obvineného.

Miesto, kde došlo k zrážke

