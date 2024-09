Namiesto radarov osadili pätnásť retardérov. Obec pri Martine tvrdo bojuje proti cestným pirátom

Retardéry v obci Valča Video Zdroj: TV Pravda

Premávku v obci zhusťujú najmä turisti smerujúci do Valčianskej doliny. V zime je to kvôli tamojšiemu lyžiarskemu stredisku ešte frekventovanejšie. Keďže mnohí vodiči nerešpektovali maximálnu povolenú rýchlosť, uplynulé leto tam, v polovici júla, osadili pätnásť retardérov. Starosta Valče Štefan Keltoš ozrejmil, že k tomu došlo po sťažnostiach viacerých obyvateľov.

„Hlavným dôvodom bolo zvýšiť bezpečnosť v obci, no zároveň kopec podnetov a žiadostí od občanov o osadenie retardérov v niektorých oblastiach. Väčšinou na to apelovali rodičia s deťmi, aj seniori,“ hovorí starosta.

„Niektoré úseky sú tiahle, rovinaté, a práve tam má väčšina šoférov pokušenie pridať na rýchlosti. Takže sme to urobili, aby spomalili,“ podotkol. Vysvetlil, že takéto zóny sú napríklad v okolí materskej či základnej školy, tiež v smere do Slovianskej doliny. Všetky spomaľovače sú, na základe rozhodnutia odborníkov, inštalované na vedľajších cestách.

„Návrhy boli rôzne. Zvažovali sa aj radary, zasielanie pokút a podobne, no to je vec, ktorá sa rieši spätne. V tom danom momente, keď potrebujeme, aby auto spomalilo, neurobí to. Takže túto možnosť sme vylúčili,“ objasnil Keltoš.

Dva v jednom

Kúpa a inštalácia retardérov vyšla Valču na zhruba 12-tisíc eur. „Tá cena však zahŕňa aj dopravné zrkadlá a značenia súvisiace s najvyššou povolenou tridsiatkou, ktorú sme v obci zaviedli,“ pokračoval starosta. Spomaľovacia zóna začína na prvej križovatke pri vstupe do dediny a končí až na výpadovke z nej. Tento krok zdôvodnil zákonnou povinnosťou označiť každý jeden retardér zvislou dopravnou značkou.

„Aby sme ich nemuseli zaobstarať až pätnásť, rozhodli sme sa znížiť rýchlosť. Odporučila nám to pani projektantka s tým, že tridsiatkou sa cez spomaľovače môže jazdiť aj bez spomínaného označenia,“ priblížil. To im vraj naraz vyriešilo dve veci.

„Okrem úspory na pätnástich značkách tam zníženie rýchlosti zostane aj počas zimy, keď sa retardéry musia, kvôli údržbe odhŕňačmi a radlicami, odmontovať. Prísun automobilov smerujúcich do lyžiarskeho strediska za obcou je počas sezóny obrovský, takže v tejto súvislosti je to naozaj plus,“ mieni richtár. „Ale čo sa týka tých retardérov, tak sú to aj naši občania, ktorí tú rýchlosť, žiaľ, nerešpektovali. Nemysleli pritom na možné následky, preto sme k tomu pristúpili,“ podčiarkol. So spomaľovačmi však zrejme ešte neskončili.

„Sú ľudia, ktorí žiadajú osadiť ďalšie. Najskôr tu bol kvôli tomu cirkus, lebo niektorí to chceli, iní nie. S odstupom času sa ale ukázalo, že to nie je zlé riešenie a zvykli si na to. Bolo za mnou pár občanov z ulíc, o ktorých sme zatiaľ ani neuvažovali s tým, či by to nebolo možné zrealizovať aj pri nich,“ povedal Keltoš. Tvrdí, že sa im bude snažiť vyhovieť. „Určite by sme to v jarných mesiacoch, ak sa nám to podarí dať do budúcoročného rozpočtu, chceli urobiť. Pribudnú nejaké tri, možno štyri,“ prezradil.

„Aj keď, čo sa týka hlavnej premávky, teda turistov pribúdiacich do lyžiarskeho strediska, tí sa v podstate presúvajú najmä po štátnej ceste, kde zo zákona retardéry osadiť nemožno. Aj preto je tam vlastne tá tridsiatka,“ doplnil.

Ľudia sú za aj proti

Viacerí Valčania, s ktorými sme sa dali do reči, si spomaľovače pochvaľujú. Tvrdia, že odkedy ich v obci osadili, vodiči viditeľne uberajú z plynu. „Niektorí to ale stále ignorujú a len tak cez ne preletia,“ povedala pani Margita. „Určite je to ale lepšie ako predtým, čo ocenia najmä mamičky s malými deťmi,“ mieni.

Ďalšia mladá žena reagovala, že retardéry pomáhajú. „Všímam si, ako vodiči výrazne spomaľujú. Určite sa teraz cítim bezpečnejšie, keď chodievam popri tunajších cestách,“ povedala Silvia.

Ján Petráško si však neodpustil kritiku. „Je to prínosom, no osadili ich príliš husto. Tam, kde je na krátkom úseku tých retardérov veľa, je to priam zlé,“ tvrdí. „Nemôže byť predsa na každých štyridsať metrov spomaľovač. Potom ide z tých áut, ktoré nimi prechádzajú, viac výparov,“ zdôraznil. Je presvedčený, že aby šoféri nechodili tak rýchlo, stačili by značky. „Alebo tam treba dať kamery,“ uzavrel.

Dopravný analytik Jozef Drahovský hovorí, že ak sú retardéry navrhnuté dobre a inštalované na miestach, kde naozaj dopravu treba spomaliť, plnia svoj účel. „V obytných oblastiach je vhodná aj tridsiatka. Ak uvažujeme o ďalšom znížení rýchlosti, tak sa dostávame na úroveň obytnej a pešej zóny, kde sa už nevyznačujú priechody pre chodcov,“ povedal.

Vhodným riešením, ako spomaliť dopravu, by ale podľa analytika mohli byť aj radary. „Veľmi dobré je spraviť informatívny radar, ktorý upozorňuje na aktuálnu rýchlosť auta – pri ňom väčšina normálnych vodičov na 99 percent, spomalí. Za ním by mal nasledovať radar, ktorý pokutuje. Takto sa zachytia nie tí slušní, ktorí sa zabudli, ale problematickí šoféri,“ dodal.