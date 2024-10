Rozkvet slovenského turizmu alebo koniec lacných lyžovačiek? Hotelieri sa tešia z nižšej dane, vlekári sa pripravujú na odliv turistov

Doslova „bezsenné noci“ spôsobovalo podnikateľom uvalenie 23-percentnej dane na ubytovanie, ktorú avizovala vláda. Varovali, že sa to premietne do cien a tým zníži konkurencieschopnosť Slovenska voči krajinám V4 či iným destináciám. Nakoniec sa to ale otočilo – rezort cestovného ruchu oznámil, že budú mať len 5-percentnú DPH, čo je menej ako súčasná. Horšie sú na tom lyžiarske strediská, ktoré sa takejto správy nedočkali.

Malinô Brdo - ako ovplyvní zvýšená daň horské strediská? Video Zdroj: TV Pravda

„Experiment“ s drastickým zvýšením DPH z 10 na 23 percent na služby horských stredísk (skipasy, lístky na lanovky) kritizujú lanovkári a vlekári. Podobne ako predtým hotelieri či ľudia pôsobiaci v gastre apelujú, aby sa tento krok prehodnotil.

„Vláda si pri zdražení až o 13 percent neuvedomila, že budeme nekonkurencies­chopní voči najbližším zahraničným trhom a naši najčastejší návštevníci budú mať rovnaké služby výrazne lacnejšie doma,“ povedal Bohuš Hlavatý, výkonný riaditeľ asociácie Lavex, ktorá zastupuje viac ako dvesto prevádzkovateľov, dodávateľov či partnerov lanoviek a vlekov. Spomenul pritom dve susedné krajiny – v Poľsku je DPH 8 a v Česku 12 percent.

„Pri takýchto rozdieloch v náš neprospech pre nich dovolenka na Slovensku nebude atraktívna. Predpokladáme tak, že toto opatrenie výrazne obmedzí návštevnosť zahraničných turistov,“ hovorí Hlavatý. Lacnejšiu alternatívu si podľa neho budú hľadať, pri zdražení celej dovolenky o 13 percent, aj domáci lyžiari. „Alebo si to vôbec nebudú môcť dovoliť. A to sa na Slovensku tomuto obľúbenému zimnému športu venuje zhruba milión ľudí,“ zhodnotil.

Hlavatý pripomína, že lyžiarske strediská sú kostrou horského cestovného ruchu, no teraz by to v jednotlivých regiónoch viacerí nemuseli prežiť. „Sú na ne naviazaní majitelia a pracovníci ubytovacích zariadení, obchodov, lyžiarskych škôl, ale aj celá infraštruktúra vrátane dodávateľov potravín a ďalších služieb,“ pripomenul. Je presvedčený, že výrazné navýšenie prinesie citeľnú stagnáciu v celých regiónoch.

Prídu o státisíce ročne

Šéf ružomberského lyžiarskeho strediska Malinô Brdo Ivan Dic konštatoval, že zvýšená DPH nie je pre prevádzkovateľov horských stredísk šťastným riešením. „Cestovný ruch je vo všetkých krajinách Európskej únie na úrovni 8 až 12 percent – či už je to preprava lanovkami, vstupy do akvaparkov alebo atrakcie v horách. Ak to u nás stúpne na 23 percent, strácame akúkoľvek konkurencieschop­nosť voči zahraničným strediskám,“ potvrdil. Čoraz viac sa podľa neho Slováci učia chodiť do Poľska či Česka, lebo pobyt tam už reálne vychádza lacnejšie.

„To, že ubytovanie klesne do nižšej sadzby je síce pozitívna správa, no napriek tomu väčšina horských hotelov je bytostne závislá na fungovaní týchto stredísk. Veď vyššia daň robí medzi nami a Poľskom priepastný, až pätnásť percentný rozdiel,“ zdôraznil Dic. „Táto zmena musí byť pretavená aj do ziskov prevádzkovateľov stredísk, ktoré sú už aj tak na hranici svojich možností, lebo ceny už nie je možné zdvíhať o trinásť percent,“ naznačil, že k extra zdražovaniu svojich služieb pristúpiť nechcú. Tým by totiž nestratili len zahraničnú klientelu, ale mohol by nastať aj masívny odliv Slovákov do zahraničia, alebo by si to už nemohli dovoliť. Zároveň sa posťažoval, že ich náklady – energetické, mzdové či pripravovaný bankový odvod, sú už teraz náročné.

„Pre viaceré menšie strediská môžu byť devastačné. Najmä keď zima už nezvykne byť taká stabilná ako v minulosti. Kvôli klimatickým zmenám stále rastie väčší tlak na zasnežovanie a podobne,“ zdôraznil Dic. „Padlo vyjadrenie, že sa podarilo presadiť zníženie DPH na celý sektor cestovného ruchu, čo ale nie sú len hotely a reštaurácie, ale tiež horské strediská, akvaparky a rôzne iné významné atrakcie. Toto nevnímame ako šťastné vyjadrenie,“ podčiarkol. Za ďalšie negatívum považuje hroziacu šedú ekonomiku. „Malí prevádzkovatelia budú nútení vrátiť sa o dvadsať rokov späť a budú fungovať ako v minulosti. Nemyslím si, že toto je správna voľba,“ podotkol.

Čítajte aj Namiesto radarov osadili pätnásť retardérov. Obec pri Martine tvrdo bojuje proti cestným pirátom

Podľa jeho hrubých výpočtov, len na náraste odvodu DPH, stúpnu ich stredisku výdavky o 200-tisíc eur za rok. „Čo nie je málo. Navyšovať ceny o trinásť percent je ale fakt nereálne,“ zopakoval. Priblížil, že ich stredisko má dvanásť kilometrov zjazdoviek, no funguje celoročne. V lete prevádzkujú jeden z najväčších bikeparkov na Slovensku. Ročne ich navštívi viac ako stotisíc turistov.

„Zhruba 30 percent klientov máme z Poľska. Keďže sme relatívne blízko ich hraníc, môže nám zvýšenie dane spôsobiť ich výrazný odliv. Odhadujeme, že by sme mohli prísť o polovicu z nich. Rovnako nám môže nastať odliv slovenskej klientely za lacnejším lyžovaním v Poľsku alebo Čechách,“ pokračoval Dic. „U nich sú ceny rádovo nižšie. Práve Poľsko by mohlo byť pre slovenský lyžiarsky segment veľkou ranou,“ upozornil. Podčiarkol pritom, že Slovensko bolo v strednej Európe mekkou lyžovania. „Chodievali k nám ľudia zo všetkých okolitých krajín, no Poliakov nám z roka na rok ubúda,“ uzavrel.

Zatiaľ je to definitíva Štátny tajomník rezortu cestovného ruchu Marek Harbuľák na otázku, či ministerstvo neuvažuje pomôcť so znížením dane aj horským strediskám odvetil, že v súčasnej situácii, výrazne ovplyvnenej potrebou konsolidácie, nebol dostatočný priestor rozšíriť zníženú sadzbu aj na tieto služby cestovného ruchu. „Sme radi a vítame, že sa nám to podarilo znížiť aspoň na ubytovacie služby. Tie sú kľúčové z hľadiska prilákania domácich, ale aj zahraničných návštevníkov do jednotlivých regiónov Slovenska,“ uviedol. Pokračoval, že ak vieme byť cenovo konkurencieschopní v oblasti ubytovania, dokáže to prilákať návštevníkov, ktorí následne do značnej miery a v závislosti od ponuky daného regiónu využívajú tiež iné služby – čiže aj lanoviek a vlekov. „Bez konkurencieschop­ného ubytovania, ktoré by spôsobilo pokles návštevnosti regiónov, by došlo aj k výraznému poklesu návštevnosti lyžiarskych stredísk,“ zhodnotil Harbuľák.

Zjednotená sadzba je výzvou

Patrik Sučik zo strediska Snowparadise Veľká Rača Oščadnica hovorí, že ak daň pôjde hore, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa to u nich muselo premietnuť aj do cien skipasov. „Čo by v podmienkach horského cestovného ruchu na Slovensku mohlo znamenať, že lyžiari pôjdu radšej do zahraničia,“ zopakoval, čo spomenuli aj jeho kolegovia. „Keďže sme v blízkosti Českej republiky a Poľska, znamenalo by to pre nás odliv našich klientov do týchto dvoch krajín,“ doplnil Sučik.

Lepšiu náladu však môžu mať hotelieri. Veronika Šiklová, generálna riaditeľka hotela Residence na Donovaloch a zároveň členka prezídia Asociácie hotelov a reštaurácií uviedla, že po správe o znížení dane si vydýchli. „Videli sme všetky možné čierne scenáre aj v rámci asociácie hotelov, ktorej som členkou. Rýchlo sme sa zmobilizovali, aby sme podložili naše tvrdenia o vízii do budúcnosti číslami. Urobili sme celkový prehľad – čo by to urobilo v rámci zamestnanosti, odvodu DPH aj s odlivom zákazníkov,“ povedala.

„Vďaka tomu, že nás ministerstvo cestovného ruchu vypočulo a vzalo naše argumenty na vedomie, podarilo sa nám pôvodný návrh zvrátiť. Zníženie DPH na 5 percent znamená zvýšenie zamestnanosti a môžeme viac investovať do skvalitnenia služieb. Znamená to tiež konkurencieschop­nosť nášho cestovného ruchu a menší odliv domácich hostí,“ mieni. Pravdepodobne podľa nej dôjde aj k nejakému menšiemu zníženiu cien.

Hotelieri čierny scenár zvrátili Video Zdroj: TV Pravda

„Verím a dúfam, že postupne bude dochádzať k rozkvetu turizmu,“ podotkla s s úsmevom. „Samozrejme, cestovný ruch nie je len o hotelieroch a gastronómii. Sú to aj služby okolo, kde ten nárast DPH bude. Uvidíme, čo to spôsobí nám. Konkrétne náš hotel je v horskom stredisku, kde turisti prichádzajú za lyžovaním a je otázne, čo to s cenami urobí tam,“ dodala.

Marián Galajda zo spoločnosti Tatry mountain resorts, ktorá prevádzkuje okrem hotelov či vodných parkov tiež lyžiarske strediská vo Vysokých a Nízkych Tatrách, považuje rozhodnutie o znížení dane pre hotelierov za zmysluplné.

„Spolu s ostatnými krokmi na podporu domáceho cestovného ruchu môže pomôcť zvýšiť záujem o dovolenku na Slovensku a podporiť tak domácu ekonomiku,“ tvrdí. Výzvou do budúcnosti je ale podľa neho podpora celého turizmu a nezvyšovanie sadzieb aj v jeho ďalších segmentoch. „Cestovný ruch by sa mal stať vďaka svojim danostiam prioritou pre Slovensko podporenou nižšou DPH, ktorá by mala byť sektorovo zjednotená,“ podčiarkol.

Čítajte aj Policajti budú mať pestrý vozový park. Okrem bielych a žlto-modrých áut pribudnú vozidlá s „národným” vizuálom

Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Darina Bartková reagovala, že správa o znížení dane na ubytovanie a gastro je naozaj potešujúca. „Vnímame to ako dobrý signál, veď pôvodný zámer by spôsobil absolútny kolaps,“ hovorí. Na otázku, či so znížením dane pôjdu podľa nej mierne dole aj ceny v ubytovacích zariadeniach a reštauráciách, jednoznačnú odpoveď nemala.

„Ale my, v našej oblastnej organizácii, sa na našich členov budeme snažiť apelovať, aby sa pokles DPH premietol aj do cien pre návštevníkov,“ povedala Bartková. Doplnila, že aktuálna situácia prináša predpoklad, že slovenský cestovný ruch bude konkurencieschopný a trend jeho rastu sa zachová aj v nasledujúcich rokoch.