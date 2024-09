V Brezne zrovnali so zemou ďalšiu problémovú stavbu. Kompletne chcú „vyčistiť“ vstup do historického centra

Búranie problémovej stavby v Brezne Video Zdroj: TV Pravda

Vedenie mesta podčiarklo, že pokračuje v tom, čo avizovalo už pred niekoľkými rokmi. V posledný septembrový deň sa mechanizmy „zahryzli“ do problémovej nehnuteľnosti v časti Drakšiar. Okrem toho, že bola vizuálnou záťažou Brezna, keďže ide o zónu, ktorá je vstupom do jeho centra, spájali ju aj s obyvateľmi, ktorí neustále porušovali verejný poriadok.

„Samozrejme, vytvárali tiež environmentálne záťaže,“ podotkol brezniansky primátor Tomáš Abel. „V podstate išlo o problémových obyvateľov. Túto situáciu sme sa snažili riešiť už pred rokmi aj v rámci odstraňovania čiernych stavieb,“ pokračoval. Tvrdí, že s dotknutými obyvateľmi sa snažili komunikovať, aby spolunažívali s ostatnými susedmi v tejto lokalite bez nejakých priestupkov či ďalších deliktov. Sťažnosti na nich sa ale opakovali.

Vrátia sa tam pikniky?

„Legislatíva na Slovensku je, v rámci stavebného konania, stále skostnatená. Práve preto sme sa, aj napriek úpornej snahe počas predchádzajúcich rokov, neposunuli až tak ďaleko,“ pokračoval Abel. „Podarilo sa nám však aspoň to, že na časť tejto stavby, čiernej, bolo vydané rozhodnutie o odstránení. Ďalšia časť tejto nehnuteľnosti ale bola, ešte v minulosti, riadne zapísaná,“ povedal. Mesto ju od jej obyvateľov odkúpilo a výsledkom je, že ju zbúrali. Dospelí aj deti, spolu šestnásť ľudí, ktorí tam žili, sa odsťahovali do nehnuteľnosti v priľahlej obci.

Ďalšie dva objekty, ktoré čaká v krátkom čase rovnaký osud, majú vytypované aj v iných lokalitách. „Žili v nich problémoví obyvatelia, ktorí boli dlhodobými neplatičmi v mestských nehnuteľnostiach. Tie predtým vlastnilo viacero osôb,“ vysvetlil Abel. Aj v tomto prípade obývali skromné domčeky zhruba šestnásti ľudia. „Tí sa odsťahovali mimo okres,“ poznamenal. Objasnil, že celkovo to samosprávu stálo – kúpa nehnuteľností, exekučné konania a samotné práce, 40-tisíc eur.

Čítajte aj Z fiaska až do NR SR. Šimečka je lídrom opozície, PS sa mení. Čo ohrozuje budúcnosť progresívcov?

V „hľadáčiku“ však majú aj ďalšie obydlia v časti Drakšiar. Mesto to tam chce „vyčistiť“ tak, aby bol vizuál pri vstupe do historického centra úplne iný, ako ten súčasný. „Celá táto zóna, ak by bola komplet zrevitalizovaná, by bola naozaj atraktívna. Taký je aj väčšinový názor našich obyvateľov. Mnohí si ešte pamätajú, že to bola pekná lokalita na prechádzky, rôzne pikniky a podobne,“ zdôraznil primátor.

„V súčasnosti je to tu znehodnotené tým, akým spôsobom tu ľudia žijú, takže už je to len peknou spomienkou,“ poznamenal. Zároveň upozornil, že po ukončení búracích prác sa začnú zaoberať skrášlením celej lokality.

Bitky a drobné krádeže

Náčelník breznianskej mestskej polície Ladislav Majer potvrdil, že v rámci verejného poriadku bola aktuálne zbúraná nehnuteľnosť najproblémovejšia a ich hliadky k nej mávali pravidelné výjazdy. V jej okolí dochádzalo k hádkam so susedmi, no neustále sa na mieste kopil aj neporiadok, tiež staré vraky áut.

„Rodina, ktorá tam bývala, bola problematická najmä preto, že väčšina ich príbuzných nepatrila k miestnemu obyvateľstvu. Čiže nezapadli do tunajšej komunity a vytvárali rôzne konflikty,“ priblížil náčelník. Najhoršie to podľa neho bolo počas vyplácania sociálnych dávok.

„Vtedy dochádzalo k najväčšiemu narúšaniu a našim najčastejším zákrokom. Riešili sme rôzne výtržníctva ako fyzické napádanie, ale aj drobné krádeže medzi sebou. Tá rodina sa neštítila vojsť ani do iných domov. Ostatní sa ich jednoducho báli,“ konštatoval. Ich deti vraj neraz pobehovali aj po hlavnej ceste, čo spôsobovalo stresy najmä vodičom.

Čítajte aj VIDEO: Huliaka po páde z pódia bolí hlava a chrbtica. Danko očakáva od STVR ospravedlnenie. Televízia reaguje

Išli sme sa pozrieť aj do mestskej časti Zadné Halny, kde už čoskoro zbúrajú ďalšie obydlie. Ľudia, ktorí v ňom bývali, ho zanechali v dezolátnom stave. „Každú noc tam popíjali a vyrušovali susedov, aj Rómov, ktorí sú riadne zamestnaní na technických službách. Oni sa, samozrejme, cez deň vyspali, ale tí, ktorí potrebovali ísť ráno do práce, to šťastie nemali,“ povedal mestský poslanec a zároveň predseda komisie pre verejný poriadok Erik Duhan.

Spomínaná nehnuteľnosť bola ešte pred mesiacom obývaná, no už je prázdna. Ako predtým povedal primátor, jej obyvatelia, zároveň aj chronickí neplatiči, odišli mimo región. „Mesto aktuálne vybavuje búracie povolenie a v krátkom čase ju chce odstrániť,“ konštatoval zástupca primátora Miroslav Fašang.

Po odchode hlučných susedov si ľudia v tejto lokalite naozaj vydýchli. „Strašne zle sa tu s nimi žilo. Ten smrad a krik, to sa nedá opísať. Teraz je to nebo a dudy,“ usmial sa Ján Pončák. „Už máme pokoj, len tie potkany keby ešte odtiaľ zmizli,“ uzavrel.