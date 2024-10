Konečne. Po piatich rokoch od uzavretia vyhlásili súťaž na mimoriadne potrebný most

Slovenská správa ciest (SSC) vyhlásila verejnú súťaž na zhotoviteľa nového mosta vedúceho ponad železnicu v meste Sereď v okrese Galanta. Existujúci most je v havarijnom stave. Súčasťou tendra je aj jeho zbúranie. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

„Vzhľadom na stavebno-technický stav mosta (havarijný), je riešená rekonštrukcia mosta v zastavanom území mesta Sereď jeho asanáciou a novostavbou na mieste existujúceho mosta,“ uvádza sa v súťažných podkladoch.

Keby sa tak rýchlo mosty stavali. Ten ponad R1 zbúrali za pár hodín Video

Avizované je aj rozšírenie vozovky s cyklochodníkom a chodníkom pre peších, výmena dopravného značenia a doplnenie bezpečnostných zariadení. Rekonštrukcia cesty sa týka dĺžky približne 200 metrov. Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 9,6 milióna eur bez DPH. Zákazka má byť financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Ponuky môžu záujemcovia o účasť vo verejnej súťaži predkladať do 28. októbra do 10.00 h. Kritériami na vyhodnotenie ponúk sú cena a lehota výstavby. Maximálna lehota výstavby je stanovená na jeden kalendárny rok.

Most z roku 1950 nad železničnou traťou Galanta – Leopoldov na Ulici Dionýza Štúra v Seredi zatvorila Slovenská správa ciest na základe stanoviska statika 11. mája 2023. Statik označil stav mosta za kritický, nebezpečenstvo mohlo podľa neho hroziť nielen vodičom áut, ale aj cyklistom a chodcom. Slovenská správa ciest dala most podoprieť a od 1. septembra 2023 ho otvorila aspoň pre chodcov a cyklistov, obnovená bola aj železničná doprava pod ním. Mostom sa zaoberala aj vláda na svojom rokovaní koncom marca v Galante, kde problémy spôsobené jeho náhlym zatvorením uzatvorením prezentoval primátor Serede Ondrej Kurbel.

Čítajte viac Koledujeme si o tragédiu, slovenské mosty sú v žalostnom stave. Najhoršia situácia je v dvoch krajoch

Slovenská správa ciest hľadala možnosti sprejazdnenia mosta aspoň pre osobné vozidlá, čo sa ukázalo ako neefektívne. „Posúdenie statiky mosta expertom však ukázalo, že súčasný stav mosta by umožnil prejazd jediného vozidla do 3,5 t pri maximálnej rýchlosti 10 kilometrov za hodinu. K tomu by bolo treba zabezpečiť maximálne dodržiavanie tohto pravidla nepretržitou kontrolou prejazdu. Takto nastavený režim by však nijako nevyriešil dopravnú situáciu v Seredi,“ uviedla SSC v auguste vo svojom stanovisku.

S komplexnou obnovou mosta, ktorá znamená zbúranie terajšieho a výstavbu nového, chce začať najneskôr v prvej polovici roku 2025.