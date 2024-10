Konská stajňa sa premenila na unikátnu školu. V novej učebni skončil aj vypchatý medveď, ktorý predtým vyčíňal na cintoríne

Lesná škola Video Zdroj: TV Pravda

V Čutkovskej doline pri Ružomberku našla bývalá stajňa pre kone lesných robotníkov nové využitie. Mestské lesy ju nedávno prebudovali na nové edukačné centrum. Už o pár dní ju začnú využívať žiaci zo základných škôl z Ružomberka a okolia. Pod vedením lesných pedagógov sa budú v Lesanke, ako školu nazvali, vzdelávať v ekologických a environmentálnych témach.

Riaditeľ Mestských lesov v Ružomberku Milan Šlávka hovorí, že naposledy sa v bývalej stajni nachádzali kone niekedy v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. „Starí pamätníci spomínali, že vtedy tam boli ubytovaní, vo vedľajšej chate Uršuľka, furmani. Po ich odchode to tam zostalo opustené a niekoľko desaťročí ten objekt chátral,“ povedal. Objasnil, že stajňu tam postavili v medzivojnovom období.

„Bola to jednoduchá drevená budova. Keď sme sa ju rozhodli zrekonštruovať, chceli sme využiť pôvodné drevené trámy. Pri podrobnejšej obhliadke sme ale zistili, že je to už prehnité a životu doslova nebezpečné. Preto sme to postavili úplne nanovo, ale na starých základoch stajne,“ vysvetlil.

Práce odštartovali pred dvomi rokmi, kedy v podstate postavili nový zrub. „Vyžadoval si určitý čas na preschnutie, keďže drevo, samozrejme, pracuje. Potrebovali sme, aby nám na to trošku posvietilo slnko, aby sme neskôr mohli osádzať okenice a dvere,“ priblížil šéf lesov. Následne začali zariaďovať interiér.

Historické náradie a iné pútače

Náklady na tento projekt sa, z rozpočtu mestských lesov, vyšplhali na zhruba 60-tisíc eur. Zahrnutá je v tom samotná stavba, vybavenie interiéru a zariadenie okolia. „Vonku je veľký stôl v tvare listnatého stromu a pri ňom lavice. Prednášky a besedy s lesníkmi budú prebiehať najmä v exteriéri. Zmestí sa tam jedna trieda, do tridsať detí,“ ozrejmil Šlávka.

„Vnútri je zázemie, kde sa dá skryť aj v prípade nepriaznivého počasia. Sú tam osadené interaktívne tabule, ktoré informujú o vývoji lesa, jeho biotopoch a podobne,“ pokračoval. „Je tam tiež preparát medveďa. Zhodou okolností je to jeden z odchytených jedincov na ružomberskom cintoríne. Viacerí si asi pamätajú, ako tam pred rokom vyčíňali,“ spomenul zaujímavosť, ktorou chceli deťom celé prostredie ešte viac zatraktívniť. „Niektorým možno zostane najviac v pamäti práve ten medveď,“ mieni.

„Sú tam rôzne hry, pexesá, drevené kocky,“ vymenoval ďalšie pútače, ktoré by žiakov mali pritiahnuť k poznaniu dotknutej tematiky. „Na stenách je vystavené historické lesnícke náradie – píly, štychár (druh rýľa, pozn. red.) na sadenie sadeníc a ďalšie iné, ktoré sa používali pri ťažbe dreva,“ povedal.

Nechýba päť setov menších stoličiek, pričom každá je z inej dreviny – vyrobené sú z borovice, smreka, buka, duba či smrekovca. „Poslúžia aj v rámci súťaží, ktoré pre deti urobia lesníci. Každé družstvo bude reprezentovať inú drevinu,“ poznamenal.

Tri triedy denne

Eurofondy na vznik tejto školy nevyužili. „Objavili sa aj výzvy na nejaké menšie projekty, no odrádzala nás byrokracia okolo toho. Dosť veľa sme v tejto veci riešili aj svojpomocne, s našimi zamestnancami,“ pokračoval Šlávka. Spresnil, že zhruba štvrtinou z celkovej sumy im pomohla aj papierenská spoločnosť pôsobiaca v Ružomberku.

Najskôr vraj uvažovali, že priestory bývalej konskej stajne by slúžili len ako lesnícke múzeum. „Aby sa návštevníci dozvedeli viac o okolí Ružomberka a tunajšej prírode. Nakoniec sme to prehodnotili s tým, že škola predsa len zasiahne viac ľudí – najmä mladých,“ zhodnotil. Dôležité je podľa neho pripomínať im aj významnosť práce lesníkov.

„Mrzí nás, že v ostatnom období je opisovaná dosť nepresne, verejnosť má skreslené informácie. Mnohí si myslia, že to hospodárenie je živelné,“ podotkol. Zdôraznil pritom, že drevo potrebuje každý. „Je to nenahraditeľná surovina, takže deti chceme naučiť, ako sa stromy pestujú a aké opatrenia sa musia robiť. Jednoducho aby vedeli, že časť lesov je určená na produkciu dreva a takto im to chceme aj vysvetľovať,“ podčiarkol.

Prví žiaci by sa tam mali objaviť už v najbližších dňoch. „Budúci týždeň máme nahlásené dva termíny. Do konca októbra sa tu celkovo vystrieda sedem tried,“ podotkol riaditeľ. „Zatiaľ pôjde len o skúšobnú prevádzku, aby sme od detí a ich učiteľov získali nejakú spätnú väzbu – nech vieme, akými pomôckami by sme učebňu ešte mohli doplniť. Cez zimu by sme to skompletizovali a koncom apríla, začiatkom mája, by sme už fungovali naplno,“ tvrdí s tým, že za deň by mohli zvládnuť dve, možno aj tri triedy.