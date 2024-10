Trenčín zorganizuje spomienku na zavraždeného Juraja a Matúša v Teplárni

„Bude to spomienka, kde každý zo študentov, ktorý bude chcieť, môže prísť zapáliť sviečku, priniesť nejaký obrázok. Celá akcia sa bude volať Deň pestrosti. Bude tam kniha, do ktorej môžu napísať odkaz do neba obom zavraždeným chlapcom. S najväčšou pravdepodobnosťou bude podujatie na Námestí študentov neďaleko budovy gymnázia,“ priblížil trenčiansky primátor.

Podujatie na gymnáziu zrušili po tom, ako europoslanec Milan Mazurek (Republika) obvinil učiteľku, že v škole presadzuje LGBTI tematiku. Učiteľka mala osloviť žiakov, aby prišli do školy v pestrofarebnom oblečení na znak solidarity s obeťami útoku. Mali takisto vytvoriť plagáty, ktoré budú súčasťou výstavy na chodbe školy. Z podpory šírenia ideológie Mazurek obvinil aj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Rezort odmietol, že by umožňoval šírenie akejkoľvek ideológie v prostredí škôl.

Rybníček pripomenul, že spomienka na zavraždených sa konala aj minulý rok, bola internou záležitosťou gymnázia, nikto o tom ani nevedel a bolo to v poriadku. Podľa vlastných slov ho trápi, že vedenie školy a mnohí iní v tom študentov nechali samých a nikto sa ich nezastal.

„Tento rok im to vedenie školy zakázalo na základe vyjadrenia pána Mazureka, ktorý potrebuje bojovať s nejakým nepriateľom. Tí mladí ľudia od 11 do 18 rokov sú študenti gymnázia, nie sú to hlupáci,“ uviedol Rybníček.

Drucker sa zastal gymnázia

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) v súvislosti s útokmi na gymnázium v Trenčíne odsúdil útoky extrémistických politikov a dezinformačných médií na školy. Informoval o tom po rokovaní vlády v Modre. „Je absolútne neprijateľné, aby takáto kvalitná škola, alebo akákoľvek iná škola, bola terčom primitívnej kampane a zastrašovania,“ zdôraznil Drucker.

O obsahu vzdelávania na školách by podľa Druckera nemali rozhodovať ľudia, ktorí popierajú holokaust, alebo pre ktorých je čiernym dňom histórie Slovenské národné povstanie. „Vyzývam ich, aby dali deťom a školám pokoj,“ povedal.

Minister odmietol šírenie škodlivých ideológií na školách. „Školy sú apolitické inštitúcie a musia zostať bezpečným priestorom na vzdelávanie a výchovu detí bez politických vplyvov,“ uviedol. Podľa Druckerových slov majú o obsahu vzdelávania rozhodovať odborníci, nie politici.

Minister školstva upriamil pozornosť na dôležitejšie problémy na školách, ako sú šikana a šírenie dezinformácií. Pripomenul, že v rámci legislatívneho balíka, ktorý bol v auguste schválený vládou, je aj zavedenie pravidiel v prípade riešenia citlivých tém, alebo poskytovania vzdelávania nad rámec vzdelávacieho programu.