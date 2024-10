Súťaž o „Mečiarovu budovu“ vyhrala detvianska firma, zaplatiť má viac ako milión. Vznikne tam bytovka s oddychovou zónou

Detviansky „strašiak“ prejde po štvrťstoročí radikálnou premenou. Všetko nasvedčuje tomu, že rozostavaný objekt, ktorý vyrástol za éry Vladimíra Mečiara a mal slúžiť ako okresný úrad, do dvoch rokov skultúrnia. Takisto jeho okolie. Pribudnú tam desiatky bytov, kaviareň, detské ihrisko a tržnica.

Budovu, ktorú začali pri vstupe do mesta stavať ešte v decembri 1997, nikdy nedokončili. Podľa primátora Detvy Branislava Barana na to chýbala politická sila. Po odchode Mečiarovej vlády, a po nástupe Dzurindovej, nebol záujem finalizovať to. Postupne začala stavba chátrať, pustlo tiež jej okolie.

Chátrajúca budova v Detve Video Zdroj: TV Pravda

Samospráva získala nedokončený objekt od štátu za symbolické euro v roku 2021. Krátko nato dala urobiť statický posudok – aby sa uistila, či je to vhodné na prestavanie, dokončenie či zbúranie. Keďže výsledok bol kladný, nadobudla presvedčenie, že sa to môže prerobiť na byty, kancelárie alebo zdravotné stredisko. Mesto by si však na väčší projekt muselo zobrať úver, čo považovalo za riskantný krok, a radšej sa rozhodlo pre predaj. Preto dalo urobiť aj posudok na cenu nehnuteľnosti, ktorú znalec odhadol na takmer milión eur. Vedenie radnice potom vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž, s vyvolávacou cenou 999 999 eur, ktorej výsledky sú už známe.

Na dobrej ceste

Návrhy mohli záujemcovia posielať do konca septembra. Prihlásili sa dvaja. Kritériami boli napríklad najvyššia kúpna cena a najskorší termín realizácie projektu. Víťazom je detvianska spoločnosť Siroň plus, ktorá sa zaoberá výstavbou, rekonštrukciami a zatepľovaním. Jeden už fungujúci objekt v Detve, hneď vedľa dotknutého rozostavaného, vlastní.

Mestu táto firma ponúkla 1 070 000 eur s tým, že projekt uskutoční, od vydania právoplatného stavebného povolenia, za sedemnásť mesiacov. Druhý uchádzač, spoločnosť Investment Company, nastavila sumu na 1 030 000 eur a dobu realizácie projektu na osemnásť mesiacov.

Primátor upozornil, že momentálne ešte budova nie je predaná. „Zatiaľ ide len o vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže. Definitívne to bude až po obojstrannom podpísaní kúpnej zmluvy a prevedení peňazí na účet,“ povedal. Ozrejmil, že aktuálne plynie zákonná povinnosť o vyhodnotení súťaže, ktorá má byť desať dní zverejnená na stránke mesta. „Ak všetko dobre dopadne, k podpisu dôjde niekedy na budúci týždeň. Je to na dobrej ceste,“ podotkol.

Foto: Siroň plus nedostavaný objekt, Detva, vizualizácia Vizualizácia približuje, ako by to malo vyzerať o dva roky.

Pripomenul, že ide o polyfunkčnú budovu vhodnú na rôzne prevádzky – obchody, úrady či ubytovanie. Zároveň prezradil, že záujemca tam chce urobiť bytové jednotky. „Súťaž v podstate dopadla dobre, už nás čakajú len nejaké formality. Nechcem to zakríknuť, ale verím, že sa to dotiahne do úspešného konca,“ poznamenal primátor s tým, že pre samosprávu je dôležité, aby sa dotknutá lokalita dostala do krajšej podoby. „Aby už nešlo o nepríťažlivý vstup do nášho mesta. Chceme, aby to ten víťaz dotiahol do konca, aký nám predostrel,“ zhodnotil.

Peniaze, ktoré predajom získajú, samospráve výrazne pomôžu. „Časť z nich vrátime do rezervného fondu, ktorý sme v podstate pre tento rok rozpustili a musíme ho znova naplniť. Chceli by sme tiež splatiť úver, ktorý sme zobrali na štvrtú materskú školu – na jej rekonštrukciu a prestavbu,“ priblížil primátor. Vďaka takémuto „odľahčeniu“ by si mohli, ak nebudú úspešní pri žiadaní eurofondov, zobrať ďalší úver na rekonštrukciu štvrtej základnej školy, ktorá je, v rámci mesta, v najhoršom stave.

Šesťdesiat bytov

Konateľka spoločnosti Siroň plus Janka Fekiačová zdôraznila, že zmluvu ešte podpísanú nemajú. „Nevieme, ako to v konečnom dôsledku dopadne. Veríme ale, že to vyjde, preto sme do toho išli,“ povedala. Zároveň potvrdila, že už majú vypracovanú štúdiu s navrhnutými bytmi. Dokopy by ich malo byť šesťdesiat.

„Je to rôzne rozčlenené po jednotlivých poschodiach. Na vrchnom budú nadštandardné s terasami, no inde aj menšie 1– a 2-izbové,“ objasnila. Pred budovou by mal byť oddychový priestor so zelenou plochou pod korunami stromov doplnený o malý mobiliár a multifunkčné pavilóny. „Tiež kaviareň, tržnica a detské ihrisko,“ vymenovala.

Po podpise zmluvy má firma v pláne hneď začať vybavovať stavebné povolenie. „To potrvá možno dva mesiace, no trošku nás ešte bude brzdiť vypracovanie projektovej dokumentácie. Takže so samotnými prácami by sme začali asi do troch mesiacov,“ odhaduje. Celá budova by podľa nej mala byť hotová a odovzdaná do dvoch rokov.

Rozostavaný objekt, v ktorom mal pôvodne sídliť okresný úrad, má jedno podzemné a päť nadzemných podlaží. Jeho súčasťou je podkrovie a sedlová strecha. Víťaz súťaže však budovu vo svojej štúdii prispôsobil okolitej zástavbe, pričom tvar strechy mení na plochú. Celkovo má navrhnutý projekt skompaktniť a zjednodušiť výraz budovy tak, aby sa vytvorilo plynulé výškové prepojenie so susedným objektom.