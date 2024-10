Banská Štiavnica rieši akútny nedostatok pediatrov, získala ďalšiu lekárku. Čísla sú však alarmujúce

Nová pediatrička v Banskej Štiavnici Video Zdroj: TV Pravda

Skúsená lekárka má roky praxe, ktoré nadobudla na východnom Slovensku, no teraz sa rozhodla pre zmenu. Netají, že sú za tým rodinné dôvody – jej manžel je baník a pracuje v Banskej Štiavnici. Dlhodobo tam dochádzal na týždňovky. „Teraz, keď už naši dvaja synovia vyleteli z hniezda, pričom sa usadili v Bratislave a Prahe, začali sme uvažovať nad tým, ako skĺbiť naše pracovné povinnosti s rodinným životom. Napokon sme sa dohodli, že sa sem presťahujeme,“ prezradila, čo ju podnietilo vymeniť pracovné prostredie.

„Viem, že sú tu dve pediatričky, no vzhľadom na to, že Banská Štiavnica je čiernym okresom predpokladám, že detí je oveľa viac a preto bolo potrebné zriadiť tretiu ambulanciu,“ povedala. Aktuálne začína s náborom pacientov, ktorých môže mať vo svojej starostlivosti do 1 200. Pripomenula, že ako atestovaná detská nefrologička vie poskytnúť tiež akútnu či dispenzárnu starostlivosť o deti s chorobami obličiek. Tiež ultrazvukové kontroly. „Tých detí je pomerne dosť, takže na nejaký malý úväzok by sa ambulancia pediatrickej nefrológie určite zišla aj v tejto oblasti,“ mieni.

Odídu stovky lekárov

Predseda BBSK Ondrej Lunter zdôraznil, že vďaka otvoreniu ďalšej ambulancie je Banská Štiavnica okresom, kde sa im podarilo naplniť minimálnu sieť tak, ako ju predpisuje ministerstvo zdravotníctva. Zopakoval, že z hľadiska pediatrie patrilo toto banské mesto ku kriticky nedostatkovým. Nová doktorka tam ale významne zlepší dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre najmenších pacientov. No a keďže má atestáciu tiež v odbore detskej nefrológie, od budúceho roka chce župa požiadať zdravotné poisťovne aj o zazmluvnenie tejto špecializácie.

Napriek pozitívnej udalosti, pri otváraní novej ambulancie, Lunter spomenul alarmujúce čísla. „Celkovo nám v kraji chýba 25 pediatrov – napríklad len v okrese Rimavská Sobota šesť. Vo všeobecnom lekárstve je situácia ešte horšia, tam nám chýba 60 lekárov,“ zhodnotil.

Zároveň citoval z oficiálneho dokumentu rezortu zdravotníctva, ktorý hovorí, že do roku 2027 s vysokou pravdepodobnosťou odíde zo siete, z dôvodu veku, takmer 600 všeobecných lekárov a 350 primárnych pediatrov.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Alena Veselényiová, pediatrička, Banská Štiavnica Prvým pacientom, ktorého v banskom meste vyšetrila, je päťročný Janko.

„Väčšina okresov tak začne mať problém so zabezpečením dostatočnej kapacity, s možným ohrozením dostupnosti zdravotnej starostlivosti, v porovnaní so súčasným stavom,“ konštatoval Lunter. Je presvedčený, že musia prísť zásadné zmeny riadenia siete ambulantných lekárov. „Ak nenastanú, oficiálne dokumenty hovoria o katastrofických číslach,“ doplnil s tým, že priepustnosť celého systému sa dá riešiť len administratívnymi zásahmi.

O vyjadrenie, ako túto situáciu plánuje riešiť, sme požiadali aj ministerstvo zdravotníctva. Do uzávierky nám však neodpovedalo.

Pripravujú ďalšiu ordináciu

Krajský poslanec z Banskej Štiavnice Mikuláš Pál je rád, že v jednotlivých župných okresoch sa postupne darí obsadzovať potrebné ambulantné miesta. „Často sa rozprávame o tom, že regióny budú vymierať. Vek tam pôjde stále vyššie a mladí ľudia budú odtiaľ odchádzať,“ poznamenal. Jedným z dôvodov je podľa neho v tejto veci aj to, že tam nie je dostupná zdravotná starostlivosť.

„Keď máte malé deti, hľadáte miesto, kde vám to bude poskytnuté. Ak nechceme, aby sa nám regióny vyľudňovali, je nevyhnutné, aby sme podporovali práve ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Preto ďakujem pani doktorke, že prijala túto výzvu. Želám jej veľa síl a nech sa jej darí,“ uzavrel.

Ambulancie zakladá Banskobystrický samosprávny kraj od roku 2019, pričom ich prevádzku má na starosti jeho rozvojová agentúra. To znamená, že poskytuje komplexnú podporu – či už materiálno-technické zabezpečenie alebo komunikáciu s inštitúciami. Snaží sa tiež minimalizovať administratívne zaťaženie lekárov a odbremeňuje ich od byrokratických povinností.

Okrem toho agentúra vytvorila rezidentský program, pričom už intenzívne komunikuje s lekármi, ktorí sa momentálne atestujú a potom nastúpia do ich ďalších ambulancií, ktoré plánujú otvoriť. Najbližšie by to malo byť v Banskej Bystrici v špecializácii endokrinológi­a/diabetológi­a.

Župa zatiaľ celkovo zriadila osem ambulancií. Okrem najnovšej v Banskej Štiavnici aj vo Zvolene, Veľkom Krtíši, v Banskej Bystrici, Revúcej, Haliči a dve v Detve.