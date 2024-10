Poliak skolaboval pod Veľkou Svišťovkou vo Vysokých Tatrách, oživiť sa ho nepodarilo

„Muž si pri páde poranil hlavu, stratil vedomie a nemal prítomné základné životné funkcie. Oznamovatelia udalosti započali laickú KPR. O súčinnosť pri záchrannej akcii bola požiadaná Vrtuľníková záchranná zdravotná služba z Popradu, ktorá na heliporte v Starom Smokovci pribrala na palubu záchranárov HZS,“ uviedli horskí záchranári.

Po príchode na miesto záchranné zložky pokračovali v rozšírenej KPR. Pacient bol napojený na AutoPulse a letecky transportovaný do údolia. Aj napriek maximálnemu úsiliu zúčastnených, sa muža zachrániť nepodarilo. Telo nebohého záchranári odovzdali príslušníkom polície.

Takýto magický západ slnka nad hmlou, ktorý sa podarilo zachytiť pod Tatrami, vyzerá ako z filmu Video

Horskí záchranári zasahovali v sobotu aj v Západných Tatrách, kde sa pod vrchom Volovec zranil 55-ročný český turista.Muž si pádom spôsobil bolestivé poranenie členka. Z horského terénu ho transportovali leteckí záchranári z Popradu.

„Na Zverovke bol pacient do príchodu zdravotných záchranárov zverený do starostlivosti horského záchranára. Odtiaľ následne so zdravotnými záchranármi smeroval do nemocnice v Trstenej na ďalšie vyšetrenia,“ doplnila HZS.

Čítajte viac V Tatrách zomrel slovenský turista, po nevoľnosti stratil vedomie

V Malej Fatre nad Chatou na Grúni zase horskí záchranári v sobotu podvečer pomáhali vyčerpanej žene. Päťdesiatštyriročná slovenská turistka trpela bolesťami dolných končatín a celkovým vyčerpaním. „Po vyšetrení jej záchranári HZS podali liečbu, po ktorej sa jej zdravotný stav zlepšil. Následne ju pozemne transportovali na Chatu na Grúni a terénnym vozidlom HZS do Štefanovej, odkiaľ pokračovala na vlastnú žiadosť v sprievode partnera,“ informuje HZS.