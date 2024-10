Reportáž z obce, v ktorej sa žije najlepšie na Slovensku: Nachádza sa nad fabrikami, no ľudia si tam život pochvaľujú

Hoci sú obklopení fabrikami, majú najlepšie podmienky na život. Vyplýva to z bodového hodnotenia novej aplikácie Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). V Gbeľanoch pri Žiline, ktoré skončili v tomto rebríčku na celoslovensky prvom mieste, sme sa ľudí pýtali, či sa im v ich obci naozaj býva tak dobre. Väčšina sa zhodla, že to tak je.

O triumfe dediny, ktorá je od Žiliny vzdialená len desať kilometrov, rozhodol napríklad nárast obyvateľov za ostatné roky či sociálna starostlivosť. Je tam dobrá dostupnosť škôl a zdravotníckych zariadení. Celkovo získali Gbeľany 2 494 bodov – maximum, ktoré môžu samosprávy získať, je 3 000.

Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková objasnila, že hodnotenie kvality života zahŕňa viacero faktorov. Spomínaná aplikácia porovnáva obce na základe deviatich oblastí, ktorými sú demografia, ekonomická aktivita, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, bezpečnosť, stupeň ohrozenia extrémnym počasím, účasť vo voľbách, sociálnu starostlivosť a kultúru. Ľudia si okrem iného cez ňu môžu overiť aj to, ako ich obec či mesto hospodári s verejnými prostriedkami.

„Aplikácia je dostupná na oficiálnej stránke úradu. Ponúka prehľad o všetkých 2 924 samosprávach, vrátane kontrol NKÚ od roku 2012,“ doplnila Bolech Dobáková.

Pokoj a dobrí susedia

Rôzne závody v blízkosti tejto obce sú neprehliadnuteľné. Na prvý pohľad to teda môže pôsobiť tak, že bývať v ich susedstve nie je žiadna výhra. Priamo v dedine však vládla pohoda a pokoj. Nemali sme pocit, že by tam bola zvýšená prašnosť, nešíril sa ňou ani žiadny výraznejší hluk. Vládla tam typická vidiecka atmosféra, no jej centrum bolo pomerne frekventované.

Nechýbajú tam pohostinstvá, potraviny ani kostol. Všimli sme si aj dve historické budovy – menší kaštielik, ktorý ešte nie je zrekonštruovaný a o kúsok ďalej ďalší, podstatne väčší. Ten slúži ako hotel, ktorému dominuje veľký anglický park. Historická baroková budova z 18. storočia je kompletne zrekonštruovaná a zrejme patrí k najväčším ťahákom obce.

Išli sme sa pozrieť aj do novej štvrte Južné Terasy, ktorá zrejme prispela k nárastu obyvateľstva. Hoci sa táto zóna nachádza v podstate nad fabrikami, ľudia si život tam pochvaľujú. „Je tu pokoj, autá sa v tejto časti veľmi nepremávajú. Chodia tadiaľto vlastne len majitelia okolitých domov,“ povedal mladý muž, ktorý sa práve vybral na prechádzku s manželkou a dvomi malými deťmi. „Aj susedov máme veľmi príjemných – to je tiež veľké plus. Jediné negatívum sú tu len tie závody, ale nedá sa povedať, že by nám to nejako znepríjemňovalo život,“ uzavrel.

Keď sme sa opäť vrátili do „starej časti“ dediny, dali sme sa do reči s pani Katarínou. O novinke, že sú v podstate najideálnejšou obcou na život, už vedela. Je presvedčená, že toto hodnotenie je zaslúžené. „Je tu množstvo aktivít pre deti a mladé rodiny. Máme tu veľmi pekné prostredie a krásnu prírodu. Svoje robí aj barokový kaštieľ, ktorým sú Gbeľany tiež výnimočné. Starostlivosť o obec je tiež na úrovni,“ usmiala sa.

O chvíľu nato sme natrafili na zhovorčivého cyklistu. „Nevedel som o tom, že sme tak dobre dopadli, dozvedám sa to len teraz od vás,“ reagoval pán Milan. „Ale jasné, že je to zaslúžené. Veď sú tu najlepší občania v celej republike,“ povedal veselo. „Výnimoční sme geografickou polohou, je tu v podstate dobre. Kedysi sme tu ale mali lepšie životné prostredie – pamätám si, aké to tu bolo predtým krásne. Mali sme tu štrkoviská, žili tu bažanty a podobne. Teraz tu máme len fabriky, ale obec má z toho peniaze. Život u nás je naozaj najlepší,“ zhodnotil.

Pribudli im stovky obyvateľov

Starosta Gbeľán Jozef Martinček je na čele obce štvrté volebné obdobie. Potvrdil, že k rozvoju u nich svojím spôsobom prispieva aj prítomnosť neďalekej automobilky a ďalších firiem. Výrazne im napríklad prispeli aj v rámci projektov na zveľadenie základnej školy či škôlky. Niekoľkokrát však uspeli tiež so žiadosťami o eurofondy. Samozrejme, teší ho, ako v hodnotení NKÚ dopadli.

„Každý starosta, ktorého obec skončí na prvom mieste, by to bral ako veľký úspech. Všetci sa určite snažia pre svojich obyvateľov vytvoriť čo najlepšie podmienky. My sa tu zameriavame na mládež, teda na školu, telocvičňu či športoviská, no takisto aj na seniorov,“ tvrdí. Vysvetlil, že pred rokom vybudovali tiež dom sociálnych služieb s kapacitou pre tridsať dôchodcov.

„Vždy hľadáme možnosti, ako získať peniaze z eurofondov a robíme všetko pre to, aby sa tu naši občania cítili dobre a bezpečne,“ pokračoval Martinček. Ozrejmil, že momentálne majú 1 600 obyvateľov, pričom ešte pred tromi rokmi ich bolo o tristo menej. „K nárastu prispela nová štvrť Južné Terasy, kde je postavených 120 rodinných domov,“ spresnil. Zároveň pripomenul, že sa nachádzajú len pár kilometrov od Žiliny, takže dostupnú majú aj nemocnicu. Zdôraznil, že sú tiež spádovou obcou v rámci základnej školy.

„Chodia k nám deti aj zo susedných dedín. Celkovo máme viac ako štyristo žiakov, ktorí v rámci Žilinského kraja dosahujú výborné výsledky. No a do materskej školy chodí viac ako sedemdesiat detí,“ uviedol starosta. „Nedávno sme opäť z eurofondov získali 250-tisíc eur na atletickú dráhu a nejaké bezbariérové vybavenie školy,“ doplnil.

V rámci bodového hodnotenia kvality života skončila na druhom mieste obec Hôrky (okres Žilina) a na treťom Nižná Jedľová (okres Svidník). Do prvej desiatky sa dostali aj Teplička nad Váhom, Nižný Orlík, Liptovská Štiavnica, Štiavnička, Košeca, Nemešany a Brezovica.