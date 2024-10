Vandalizmus sa v Banskej Bystrici rozmáha stále viac. Vagabundi po sebe nechávajú spúšť, ničia aj umelecké diela

Neexistuje zrejme mesto či obec, kde by nemuseli riešiť vyčíňanie a škody po vandaloch. V Banskej Bystrici v ostatnom období zaznamenali prudký nárast takéhoto pustošenia. Okrem rozkopaných smetných košov či rozbitej autobusovej zastávky tam teraz posprejovali len nedávno obnovené výtvarné dielo Hexagon. Podobné skúsenosti majú aj iné samosprávy. Ako to riešia?

Na nepríjemný problém upozornil banskobystrický primátor Ján Nosko. „V ostatnom období sme svedkami narastajúceho vandalizmu aj v našom meste,“ posťažoval sa. „Rozkopané smetné koše, pomaľované výtvarné diela Hexagon (ikonické detské ihrisko) či Poľné znaky v Parku pod Pamätníkom SNP, odcudzená socha Stupeň víťazov z EYOF-u (Európsky olympijský festival mládeže), posprejované múry v podchode na Kapitulskej ulici,“ vymenoval, kde všade bezohľadní ničitelia vyčíňali. Pripomenul, že takémuto správaniu sa nevyhli ani rozbitá autobusová zastávka v Sásovej či vytrhané muškáty z črepníkov ZaaRES-u (Záhradné a rekreačné služby).

Vagabundi v Hurbanove Video Vlani kamerový systém zachytil vyčíňanie skupinky ľudí v uliciach Hurbanova. / Zdroj: TV Pravda

„Vandalizmus neobchádza ani detské ihriská, športové zariadenia a mobiliár umiestnený na verejných priestranstvách, čím sa tieto zariadenia stávajú nefunkčné a najmä nebezpečné,“ zdôraznil primátor.

Škody sú vysoké

„Vo viacerých prípadoch vie mestská polícia neprispôsobivých obyvateľov zachytiť prostredníctvom kamerového systému, na mieste zaistiť, overiť ich totožnosť, udeliť pokutu, prípadne odovzdať záznam polícii na ďalšie riešenie,“ pokračoval Nosko.

„Ak sa však nepodarí zistiť totožnosť páchateľa, všetky opravy a nápravy musíme hradiť z mestského rozpočtu,“ konštatoval. Obyvateľov vyzýva, aby boli všímaví a netolerovali vandalizmus. „Ak ste svedkami neadekvátneho správania, stačí zavolať na známe číslo 159,“ uzavrel.

Asistentka náčelníka Mestskej polície v Banskej Bystrici Diana Lunterová vysvetlila, že v prípade zadržania a stotožnenia páchateľov priamo na mieste hrozí bloková pokuta do výšky 30 eur. Ak sa tak stane na základe záberov kamerového systému, podľa zákona o priestupkoch sa to klasifikuje ako úmyselne spôsobená škoda na cudzom majetku, za ktorú možno uložiť pokutu v priestupkovom konaní do výšky 331 eur.

Foto: mesto BB hexagon, vandali Hexagon obnovili len nedávno, vandali ho už stihli takto „ozdobiť“.

„V prípade postúpenia Policajnému zboru SR sa poškodzovanie cudzej veci posudzuje podľa trestného zákona, za čo hrozí aj odňatie slobody,“ ozrejmila Lunterová. „Od začiatku roka sme v jednom prípade objasňovali priestupok proti verejnému poriadku a v štyroch prípadoch sme zaznamenali sprejerstvo, pričom v dvoch z nich bola uložená bloková pokuta,“ priblížila.

Hovorkyňa banskobystrickej samosprávy Zdenka Marhefková spomenula škodu, akú im v niektorých prípadoch vandali spôsobili. „Ak ide napríklad o Hexagon, škoda je odhadovaná zhruba na 500 eur,“ podotkla. „Autor, ktorý toto výtvarné dielo vo verejnom priestore obnovoval, ale odstráni prvky vandalizmu zadarmo – v rámci inej akcie, ktorú realizuje pre mesto. Pri autobusovej zastávke ide o sumu približne 800 eur. Mesto si to uplatní cez poistku,“ dodala hovorkyňa.

Efektívne občianske hliadky

Susedný Zvolen má podľa hovorcu tamojšej samosprávy Martina Satušku desiatky prípadov vandalizmu. „Väčšinou ide o škody na autobusových zastávkach, vchodových dverách, lampách verejného osvetlenia či nádobách na odpad. Škody sa počítajú na tisíce eur za rok. Ak sa páchateľa vypátrať nepodarí, náklady na opravy musí znášať mesto,“ povedal.

Miera objasnenosti podľa neho vzrastá, ak sa vandalizmus udeje na mieste, ktoré je monitorované kamerovým systémom. „Takýmto spôsobom sa v minulosti podarilo objasniť prípady nepovolených graffiti kresieb na budovách, rozbitých výkladoch alebo znečisťovania verejných priestranstiev,“ vysvetlil.

Na miestach, kde v súčasnosti nie sú osadené kamery, sa vo Zvolene osvedčilo nasadenie tzv. občianskych hliadok, ktoré pomáhajú udržiavať verejný poriadok. „Dokážu tu pôsobiť preventívne a pochopiteľne privolať hliadku mestskej polície, ak sa stanú svedkami vandalizmu či inej formy ohrozenia majetku obyvateľov či samotného mesta,“ ozrejmil Svatuška.

Nie všade evidujú zvýšený nárast vandalizmu. Napríklad Trenčín hlási prevažne „len“ poškodenia betónových smetných nádob, ktoré nachádzajú prevrátené, najmä počas víkendov, v skorých ranných hodinách podguráženými návštevníkmi mesta.

„Evidujeme tiež niekoľko prípadov rozbitých svetelných reklám, tzv. citylightov a zopár prípadov poškodených krytov verejného osvetlenia,“ uviedla hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. Objasnila, že v tomto roku zaznamenali celkovo pätnásť prípadov vandalizmu. „V troch z nich bol zistený páchateľ a doriešený v zmysle zákona o priestupkoch. K uvedeným skutkom dochádza väčšinou mimo priestorov, ktoré sú monitorované kamerovým systémom mesta. Obdobné počty skutkov evidujeme aj v minulých rokoch,“ doplnila Ságová.

Príliš vypuklé to nie je ani v Liptovskom Mikuláši, no škody počítajú aj tam. Od začiatku tohto roka eviduje tamojšia mestská polícia šesť priestupkov proti majetku – všetky sa týkajú sprejerstva. „Na odhalení páchateľov mestskí policajti intenzívne spolupracujú so štátnou políciou, keďže na základe spoločných znakov zistili, že tento vandalizmus presahuje za hranice mesta,“ uviedla Romana Nemcová z kancelárie vedenia Liptovského Mikuláša. Pripomenula, že aj za pomoci všímavých obyvateľov už polícia získala informácie smerujúce k identifikácii páchateľov.

„V súčasnosti naši mestskí policajti vyčísľujú škody, ktoré sa budú pohybovať v stovkách, možno až tisíckach eur. Po vyčíslení podá mesto ako poškodený subjekt trestné oznámenie a bude požadovať náhradu škody v trestnom konaní, prípadne občianskou žalobou voči páchateľom či ich zákonným zástupcom,“ zdôraznila Nemcová.