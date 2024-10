V ceste aj D1. Bratislava sníva o električkách na letisko, Chren pochybuje o ich vyťaženosti

Ružinovská električková radiála v Bratislave by mohla v budúcnosti viesť až na Letisko M. R. Štefánika. Vyplýva to z plánov hlavného mesta, ktoré však v prvom kroku pripravuje zámer predĺženia súčasnej električkovej trate po železničný terminál integrovanej osobnej dopravy (TIOP) Ružinov (budúca Železničná stanica Ružinov). V rámci ďalších etáp je navrhnuté trasovanie radiály k obchodnej zóne s ukončením pri bratislavskom letisku.

„Tento zámer je v procese prípravy. Aktuálne sa pripravujú súťažné podklady na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie,“ uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že ide o projektovú dokumentáciu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), územné rozhodnutie i stavebné povolenie.

Začať so samotnou výstavbou bude možné až po dokončení projektovej dokumentácie a získaní všetkých potrebných povolení. Termín si magistrát netrúfa v súčasnosti odhadnúť. „Predpokladaný termín výstavby vzhľadom na všetky potrebné predchádzajúce procesy nie je v súčasnosti možné stanoviť,“ poznamenal Bubla.

Predĺženie súčasnej električkovej trate bolo overené technicko-ekonomickou štúdiou ako odborným a východiskovým podkladom. Spracovaná je v troch etapách. V rámci prvej etapy má ísť o predĺženie trate k budúcemu prestupnému terminálu TIOP Ružinov, čo je zámer železníc. Riešená je invariantne a môže byť podkladom pre zmeny a doplnky územného plánu mesta. V rámci druhej etapy je navrhnuté predĺženie radiály po obchodné centrum na Ivanskej ceste a v rámci tretej etapy po letisko, pričom táto etapa je zatiaľ riešená variantne. Prekonať bude treba diaľnicu D1.

„Električka je nosným systémom dopravy v Bratislave, a preto pracujeme na rozvoji a rozširovaní električkových radiál,“ poznamenal Bubla s tým, električky sú pri preplnených cestách rýchlejšou alternatívou prepravy a jazdné časy sa dajú zrýchliť aj ich prioritizáciou na križovatkách. Sú takisto najkapacitnejším spôsobom dopravy. „V tomto prípade ide aj o pozitívny dosah na cestujúcich, ktorí sa pohodlne električkou budú vedieť dopraviť z hlavnej stanice až na letisko,“ doplnil Bubla.

Okrem tohto projektu však hlavné mesto pracuje aj na projekte rekonštrukcie a modernizácie tejto električkovej radiály, čo je samostatný projekt. Predpokladaný termín rekonštrukcie je v roku 2026 v úseku od Bajkalskej po obratisko Astronomická. Rekonštrukcia hlavnej trate v úseku Americké námestie – Legionárska by mohla byť zrealizovaná v roku 2027. Závisieť to však bude od toho, či v procese nepríde k zdržaniam, napríklad pri verejnom obstarávaní či vydaní stavebných povolení. V rámci tejto stavby sa má realizovať komplexná modernizácia električkovej trate vrátane investícií, akými sú úprava komunikácií, križovatiek či chodníkov.

Bude trať vyťažená?

Plánované predĺženie električkovej trate vníma starosta Ružinova Martin Chren ako jeden z najdôležitejších dopravných projektov, ktoré sú riešené. Trať by sa mala podľa neho najprv predĺžiť o jednu zastávku na miesto, kde vznikne nielen vlaková zastávka, ale kde mestská časť plánuje vybudovať menšiu autobusovú stanicu, záchytné parkovisko i požičovňu elektrických bicyklov.

„Na jednom mieste tak vznikne intermodálny prestupný terminál, teda kombinácia všetkých možných dopráv. A aj obyvatelia z okolia budú mať kde parkovať,“ povedal pre TASR Chren s tým, že by to mohlo viac motivovať ľudí z okolitých obcí necestovať do hlavného mesta autom.

Po tom, ako električka po predĺžení radiály prekoná železničnú trať, bude možné ju do budúcna predĺžiť k obchodným centrám a v dlhšom horizonte aj na letisko. „Zatiaľ sa javí, že trať na letisko by nebola dostatočne vyťažená, keďže cestujúcich tam nie je až tak veľa. Ale práve to, že urobíme prvú etapu, nám vytvorí predpoklady do budúcna, že sa niečo zmení, bude to možné,“ doplnil Chren.