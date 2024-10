Zvyšky jedál priťahujú k sídliskám „divočinu“, lákať môžu aj medvede. Ružomberok to chce stopnúť

Porozhadzované pečivo či jablká v blízkosti ružomberského sídliska lákajú vysokú zver, no priťahovať môžu aj medvede. Samospráva nedávno upozornila, že je to nebezpečné. Zároveň poukázala na fakt, že množiace sa prípady prikrmovania tvorom žijúcim v prírode vôbec nepomáhajú - skôr naopak, môžu im uškodiť. Obyvateľov vyzvali, aby tak nerobili. Rešpektujú to?

Po sídlisku Klačno v Ružomberku, v ktorého blízkosti, len pár metrov od hlavnej cesty, niekto vysypal jablká a zhruba desať kusov celého chleba či iného pečiva, sa potulovala zver. Pre jej tráviaci systém je však takáto potrava absolútne nevhodná, zdôraznila radnica. Okrem toho tamojšie mestské lesy nevylučujú, že podobné konanie by mohlo do oblasti prilákať aj medveďa z neďalekých porastov. Podobnú situáciu už v minulosti riešil Zásahový tím pre medveďa hnedého v ružomberskej časti Satelity. Problémom bol vtedy biologický odpad z kuchyne, ktorý šelmu prilákal k rodinným domom.

Video Jeleň sa promenádoval v obci Šútovo v júni 2020. / Zdroj: TV Pravda

„Prosíme obyvateľov, aby neumiestňovali odpad mimo zberných nádob, nevešali nespotrebované potraviny na smetné nádoby, tie aby zatvárali, a v žiadnom prípade aby neprikrmovali lesnú zver,“ prízvukuje samospráva. Zároveň pripomína, že znečisťovaním verejného priestranstva sa aktéri dopúšťajú porušenia všeobecne záväzného nariadenia o udržiavaní čistoty, poriadku a ochrany zelene na území mesta, za čo hrozia sankcie.

„Keď ľudia vidia v blízkosti príbytkov divé zviera myslia si, že potrebuje pomoc a tak mu často poskytnú stravu. Prikrmovanie srnčej, jelenej či diviačej zveri má ale svoje špecifiká, preto by ho mali vykonávať len odborníci – užívatelia poľovných revírov, poľovníci a podobne,“ podčiarklo vedenie mesta. Dodalo, že nedodržaním pravidiel môže aj dobrý úmysel spôsobiť zvieratám zdravotné komplikácie.

Pod tlakom vlkov

Riaditeľ mestských lesov Ružomberok Milan Šlávka potvrdil, že na sídliskách nachádzajúcich sa v blízkosti lesa, ako napríklad Baničné či Klačno, nachádzajú rôzne zvyšky z kuchýň. „Zver je pod určitým tlakom predátorov, najmä vlkov, takže z vyšších polôh v tejto oblasti potom schádza do nižších. U ľudí hľadá určitú ochranu,“ hovorí s tým, že vidieť a pozorovať vysokú zver zblízka je pre niektorých atraktívne. Neraz si s ňou chcú urobiť fotografiu a lákajú ju tým, že jej niečo hodia.

„Samozrejme, akonáhle zver raz či dvakrát objaví odpadky z kuchyne, už sa tam bude vracať stále,“ poznamenal riaditeľ. Vzápätí spomenul ďalší fakt, ktorý s týmto problémom súvisí. „Tento rok bolo veľmi sucho, množstvo ovocia zo stromov v záhradách opadalo. Začína sa rozkladať, hniť a cítiť to do veľkej vzdialenosti. Zver to, prirodzene, láka a cez ploty sa dostáva do záhrad. Ľudia by si preto mali to ovocie zo zeme pozbierať,“ podčiarkol. Tento jav sa týka najmä rodinných domov v okrajovej štvrti Satelity či v mestskej časti Biely Potok.

Šlávka vysvetlil, že momentálne v tejto súvislosti spôsobuje komplikácie jelenia zver, no môže to prilákať aj medvede. „Spravujeme približne 6 900 hektárov lesa, čo zahŕňa územie od Černovej po Liptovskú Osadu. Monitorujeme tam pohyb zhruba 30 až 35 medveďov,“ objasnil. Ostatný víkend napríklad zaznamenali šelmu na cintoríne vo Vlkolínci.

„Pred Dušičkami už začína sviečková sezóna, takže medveď tam bol na ne,“ povedal. Ozrejmil, že jeden druh z týchto dekoratívnych predmetov obsahuje loj – zviera zrejme láka jeho vôňa. „No a chutí mu to,“ podotkol riaditeľ. Spomenul pritom vlaňajšie júnové prípady, keď na ružomberskom mestskom cintoríne vyčíňali medvede, ktoré si dokonca vypestovali závislosť na sviečkach.

„V žalúdku im potom našli len tie – akoby nič iné v tom období nekonzumovali. Jednoducho to požuli, plast vypľuli a voskovo-lojový obsah prehltli,“ priblížil. Neskôr sa situácia upokojila, k čomu prispel aj krok zo strany mesta, ktoré tam inštalovalo elektrický ohradník.

K zlepšeniu teraz došlo aj v súvislosti s prikrmovaním. Vyzerá to tak, že obyvatelia na to zareagovali a rešpektujú to. „Je to dobre, lebo predtým som aj na vlastné oči videl matku s dieťaťom, ktorá ponúkala jelenici rožok. Chcela tak malému dopriať atrakciu, s ktorou ho odfotografuje. Samozrejme, predstavuje to aj nebezpečenstvo, lebo zver sa môže správať všelijako,“ pripomenul Šlávka. Ďalšou „kapitolou“ sú kŕmidlá pre vtáctvo.

„Sú na stojanoch a niekto to tam pravidelne dopĺňa. Jelenica potom príde a ten obsah začne vyjedať. Chápem, že ľudia to robia s dobrým úmyslom, ale nepredvídajú, k čomu nakoniec môže dôjsť,“ uzavrel.

Menej hlásení

Hovorca Ružomberka Vladimír Miškovčík potvrdil, že situácia s prikrmovaním sa po ich upozornení upokojila. Dramatické to podľa neho momentálne nie je ani s medveďmi. „Elektrický ohradník sme na cintorín inštalovali minulý rok v júli. Má dvesto metrov a od momentu jeho umiestnenia sme tam nezaznamenali incident so šelmou, ktorá by ho zrútila či prevalila a dostala sa tak do areálu,“ uviedol.

Druhá vec je podľa neho vysoká zver. „Tá ho preskočí, ale nejakú veľkú šarapatu tam nerobí. Poobhrýza tie svoje dreviny a zase utečie do hory. V porovnaní s medveďmi, ktoré chodievali priamo na hroby a demolovali to tam, kvôli sviečkam, sú neškodné,“ mieni.

Nad inštaláciou ohradníka vo Vlkolínci samospráva neuvažuje. „Tam sa medvede, na rozdiel od mesta, vyskytovali stále. Keďže osada sa nachádza priamo pod horou, ľudia sú tam na to zvyknutí. Nie je to tak, že by po dedine za bieleho dňa behali medvede, ale z času na čas sa tam objavia,“ reagoval hovorca. „Problémy ako priamo v Ružomberku, že by ničili majetok a vyslovene ohrozovali bezpečnosť, tam neevidujeme,“ povedal. Otázne tiež je, ako by na na umiestnenie elektrického ohradníka v pamiatke UNESCO reagovali ochranári.

Mimoriadna situácia v súvislosti s výskytom medveďov zatiaľ v okrese Ružomberok vyhlásená nie je. „Pred pár týždňami videli, v mestskej časti Biely Potok, medvedicu s mladými. Zásahový tím tam robil nejaké opatrenia, malo by to byť monitorované. Ak ľudia majú skúsenosť so šelmou, mali by to nahlásiť na linku 180 81. Momentálne tam však zvýšený počet podnetov neevidujú,“ pokračoval hovorca. Možno je za tým tiež to, že predtým miestni nahlasovali výskyt aj v prípade, keď na svojich pozemkoch našli neporiadok, poprevracané veci a podobne. Teraz, kým zviera priamo nevidia, to už možno nechajú tak.

„To je však len náš predpoklad, nemáme fyzický dôkaz. Tých podnetov je skrátka menej. Otázka je, či sa z toho dá skonštatovať, že medvede do záhradkárskych oblastí, kde predtým chodili, stále prichádzajú alebo nie,“ zhodnotil Miškovčík.