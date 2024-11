Bytostne dôležitý most v Donovaloch dosluhuje. Ak obec nezoženie peniaze na kompletnú opravu, demontujú ho

Turisti pobehujúci po hlavnej ceste v lyžiarkach a návrat pred rok 1995. Takýto scenár podľa starostu Donovál hrozí v prípade, ak sa nenájdu peniaze na kompletnú opravu dreveného mosta pre peších, ktorý je v havarijnom stave. Ten je už pár mesiacov uzavretý, no aby mohol opäť slúžiť aspoň v najbližšej zimnej sezóne, obec zabezpečila jeho stabilitu. V prevádzke však zostane len do mája.

Most pre peších na Donovaloch Video Zdroj: TV Pravda

Mostu, ktorý má takmer tridsať rokov, hrozilo zrútenie. Obec sa ho kvôli bezpečnosti rozhodla v lete, ešte v júli, uzavrieť. Donovalský starosta Miroslav Daňo objasnil, že postavený bol v roku 1995, pričom štrnásť rokov ho vlastnil štát. O jeho údržbu, ako napríklad opravu strechy, podláh či náterovej hmoty, sa však už vtedy starala samospráva.

„Potom sa ho štát zbavil. Na predaj ho ponúkol, za symbolickú sumu, obci,“ hovorí starosta. „Neskôr sa, aj v projekte, zistili konštrukčné vady – je tam napadnutá statika. Strecha je užšia ako most a počas dažďov všetko steká na dva nosné oblúky, ktoré celú tú stavbu držia. Tie začali hniť a teraz ich napadol červotoč,“ vysvetlil, čo spôsobilo súčasné problémy.

Cez cestu na lyžiach

Starosta dal už pred piatimi rokmi urobiť, autorizovanému statikovi, diagnostiku mosta. „Zhodnotil, že sa mu bude treba povenovať, lebo zub času na ňom zanecháva stopu. Teraz, keď sme videli, ako na tom je a trošku sme sa zľakli, som ho zavolal znovu. Povedal, že ho máme okamžite zavrieť, lebo je v havarijnom stave a hrozí jeho pád,“ priblížil Daňo. Aby nedošlo k ohrozeniu ľudí, hneď to aj urobili. „K tomu, že bez podopretia toho mosta by hrozilo jeho zrútenie, sa vyjadrili aj ďalší statici. Dendrologický posudok tiež potvrdil, že je to napadnuté hmyzom,“ podotkol.

To, že funkčnosť tohto mosta vedúceho ponad frekventovanú cestu chýba, podľa starostu cítiť. „Väčšina ľudí, ktorí prídu na Donovaly, stojí na centrálnom parkovisku – bolo budované ako súčasť medzinárodného ťahu. Vleky na jeho druhej strane tu postavili už začiatkom sedemdesiatych rokov,“ vysvetlil s tým, že lyžiari sa z parkoviska potrebujú dostať na kopec práve cez cestu.

„Hlavný územný plán z roku 1985, robený ešte za socializmu národným výborom, dosvedčuje, že v tom období tu tie vleky už pätnásť rokov stáli. Vtedy tu riešili cestu aj premostenie – malo byť pomerne veľké. Lenže časy sa zmenili a nič sa nerealizovalo,“ poznamenal. Zároveň upozornil, čo sa v obci dialo začiatkom deväťdesiatych rokov, teda krátko pred vybudovaním mosta.

„S lyžiarkami na nohách chodilo množstvo ľudí po hlavnej ceste. Niektorí mali ešte aj lyže pripnuté a tak po nej ťapkali,“ opísal starosta bizarnú situáciu. „Intenzita dopravy tu prudko narástla, čiže ten most je veľmi potrebný,“ podčiarkol. Zdôraznil, že štátna cesta preťala obec na dve časti, preto už v spomínaných osemdesiatych rokoch v územnom pláne konštatovali, že treba vyriešiť prechod peších ľudí z jednej strany na druhú.

„Podarilo sa to až v roku 1995. Malo sa však hneď skonštatovať aj to, že projekt nebol dobre urobený a treba prerobiť strechu. Aby sa jednoducho izolovali vody, ktoré most zatápajú,“ podotkol.

Dočasné riešenie

Obec už zisťovala, koľko by stáli nové nosníky. Komplet s opravou strechy a výmenou všetkých poškodených častí by to vyšlo na približne 140-tisíc eur. „Takto nám to nacenili, keď sa k tomu urobila, na základe znaleckých posudkov, nová projektová dokumenácia. No keďže sme sa k zdrojom nedostali, pristúpili sme len k najnutnejšiemu opatreniu – most sa podoprel a zafixoval špeciálnymi vežami. Keby totiž nosný oblúk sadol, v strede sa zlomí a spadne na cestu,“ naznačil, čo mohlo nasledovať, ak by situáciu neriešili.

Najakútnejšie záchranné kroky – prenajatie podperných veží, zabezpečenie panelov, štrkových lôžok a podvihnutie konštrukcie tak, aby most zastabilizovali, ich vyjdú na 15-tisíc eur. „Viacerí sa tu na to skladáme – obec, aj podnikatelia, keďže momentálne na tom nie sme finančne dobre,“ tvrdí starosta.

Ak im dá statik súhlas, že most je už dobre zabezpečený a môžu ho pre ľudí opäť otvoriť, urobia to v priebehu novembra. „Chceme to stihnúť do štartu lyžiarskej sezóny, lebo v opačnom prípade by to tu v zime bola iná katastrofa,“ predpokladá. Ozrejmil ale, že podopreté to bude len do mája.

„Je to dočasné riešenie. Potom uvidíme, či sa nám podarí získať prísľub na nejaké financovanie na takýto havarijný stav. Ak nie, jediná varianta je demontáž. Potom sa však situácia ešte zhorší, lebo ľudia budú zase chodiť v lyžiarkach po ceste. Znamenalo by to návrat pred rok 1995, čiže lyžiarov na hlavnom ťahu, prekračujúcich zvodidlá, ktorí si takto krátia trasu ku kopcu,“ mieni.

Na Donovaloch je ešte jeden most pre peších, no ten je od vyhľadávaného svahu vzdialený asi sedemsto metrov. Ľudia z parkoviska však podľa starostu určite nebudú k nemu kráčať toľký kus, aby mohli prejsť na druhú stranu – každý predsa hľadá najkratšiu cestu a nie možnosti, ako to obísť. Poukázal tiež na to, že frekventované je to tam aj v ostatných ročných obdobiach, keď tam mnohí vyhľadávajú prechádzky v prírode. „Takže ten most je bytostná vec pre celý turizmus,“ uzavrel.

Jeho slová nám potvrdili aj náhodne okoloidúci ľudia, ktorí si na Donovaly prišli oddýchnuť počas jesenných dní. „Všimli sme si, že tento most je uzavretý. Teraz nám to síce až tak neprekáža, lebo sme tu v podstate na pešej turistike a pár krokov navyše, keď chceme použiť ten ďalší, nás neodrádza. V zime sa sem ale chodievame aj lyžovať a brodiť sa s výstrojom snehom, aby sme sa dostali ku kopcu, dobreže nie o kilometer naviac, by bolo dosť vyčerpávajúce,“ zhodla sa skupinka Zvolenčanov, na ktorú sme natrafili. Podobne reagovali aj ďalší. „Ten nadchod je tu nutnosťou. Jednoznačne treba hľadať možnosti, aby sa tu zachoval, a nie demontoval,“ reagoval zamestnanec jednej z tamojších prevádzok.