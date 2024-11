Jelšava žiada Tarabu o prehodnotenie zámeru výstavby novej kotolne

Mesto Jelšava žiada ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) o prehodnotenie projektu vybudovania novej technológie centrálneho zásobovania teplom, ktorá by mala zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste a okolí. Primátor Milan Kolesár v liste adresovanom ministrovi skonštatoval, že samospráva je otvorená odbornej diskusii, o predmetnom projekte však nemá žiadne informácie.

Návrh riešenia zlej kvality ovzdušia v Jelšave a okolí, ktorý počíta s novou technológiou centrálneho zásobovania teplom pre domácnosti, zobrala v polovici októbra na vedomie vláda. Ako palivo pre výrobu tepla v novej kotolni má podľa návrhu z dielne envirorezortu poslúžiť lokálne získaná biomasa, na realizáciu projektu má byť z Environmentálneho fondu vyčlenených 600.000 eur.

Primátor v liste adresovanom ministrovi životného prostredia konštatuje, že o zámere so samosprávou nikto nerokoval a z predloženého návrhu vyplýva viacero nejasností. Neznáme je napríklad umiestnenie kotolne, ktoré domácnosti budú do projektu zahrnuté, alebo to, kto bude hradiť personálne či prevádzkové náklady. Samospráva sa tiež obáva, že nová kotolňa na štiepku ako centrálny zdroj tepla bude v oblasti s riadenou kvalitou ovzdušia predstavovať ďalší veľký zdroj znečistenia.

Z predloženého zámeru tiež podľa mesta nie je zrejmé, čo presne bude predmetom financovania projektu. „Náklady na vybudovanie kotolne na centrálne zásobovanie teplom a s tým spojené náklady na vybudovanie rozvodov a inštaláciu radiátorov niekoľkonásobne prevyšujú prostriedky vyčlenené vládou,“ skonštatoval primátor s tým, že len vybudovanie kilometra teplovodu môže stáť približne 750.000 eur.

Samospráva kritizuje i to, že doposiaľ neznáme je aj umiestnenie kotolne. Mesto však predpokladá, že pred realizáciou projektu bude potrebná zmena územného plánu, proces posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA), príprava projektovej dokumentácie či získanie stavebného povolenia. „Z našich skúseností z iných projektov odhadujeme trvanie na približne 1,5 až dva roky,“ dodal Kolesár.

List od primátora Jelšavy ministrovi životného prostredia koncom októbra osobne odovzdal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. Samospráva v ňom žiada ministra prehodnotiť zámer a konštatuje, že je otvorená komunikácii za účasti odborníkov. Ako pre TASR v pondelok skonštatoval Kolesár, mesto zatiaľ žiadnu odpoveď nedostalo. Envirorezort doposiaľ neodpovedal ani na otázky TASR.

Slovenská republika pre nedodržané limity kvality ovzdušia vo viacerých lokalitách vrátane Jelšavy čelí aj konaniu Európskej komisie. Vo februári 2023 Súdny dvor Európskej únie vyhovel žalobe v plnom rozsahu, Slovensko tak musí prijať nápravné opatrenia. „V prípade, že tak Slovenská republika neurobí, vystavuje sa riziku druhej žaloby zo strany Európskej komisie, ktorá už bude obsahovať aj návrh na finančné sankcie,“ uviedol v liste Kolesár.

Situáciu so zlou kvalitou ovzdušia v Jelšave mal pôvodne riešiť projekt, ktorý počítal s výmenou nevyhovujúcich vykurovacích zariadení v problematických domácnostiach a vybudovaním linky na výrobu kvalitného paliva. Zámer za vyše tri milióny eur koncom roka 2023 schválila aj vláda, envirorezort ho zastavil tento rok.

Mesto Jelšava a okolité obce majú dlhodobý problém so smogovou situáciou v dôsledku vysokej koncentrácie prachových častíc PM10 v ovzduší, a to najmä počas zimných mesiacov. Príčinou je najmä geografická poloha mesta, vykurovanie domácností tuhým palivom či priemysel.