Šokujúca dušičkovská krádež: Z najkrajšej slovenskej kalvárie zmizla pokladnička s peniazmi

Lup, ktorý si zlodej odniesol, sa síce pohybuje „len“ v stovkách eur, no ľudia, ktorí sa o vzácnu pamiatku starajú zdôrazňujú, že takéto momenty berú viac ako len peniaze. Krádež na banskoštiavnickej kalvárii počas dušičkového víkendu rozhorčila mnohých. Bezcitný človek totiž odtrhol zo steny kovovú pokladničku, do ktorej turisti vhadzovali príspevok na údržbu sakrálnych stavieb a celého areálu.

Kalváriu navštívilo počas sviatočného víkendu viac ako dvetisíc turistov. V pondelok ráno (4. novembra) však nastalo trpké zistenie. Z vyhliadkovej veže Horného kostola zmizla pokladnička s hotovosťou. „Je to o to šokujúcejšie, že muselo ísť o niektorého z návštevníkov, ktorý si požičal a potom vrátil kľúč, keďže pokladnička bola za dverami a tie zostali nepoškodené,“ uviedol predseda Kalvárskeho fondu Martin Macharik. Kto to mohol urobiť, netuší.

Kľúč od vstupných dverí do veže si záujemcovia zvyknú pýtať v infocentre, ktoré sa nachádza pod kalváriou. „Turisti nám zaň vždy nechajú zálohu desať eur. Tí, čo to zistia až na kopci, že na vyhliadku sa dostanú len cez tie uzamknuté dvere, majú možnosť zavolať na kontaktné číslo uvedené na nich,“ hovorí Macharik.

Postup je potom taký, že telefonicky poskytnú kód, ktorým si ľudia otvoria malú schránku „ukrývajúcu“ náhradný kľúčik. Do nej ho potom aj vrátia – takto sa zachová väčšina slušných ľudí. Žiaľ, teraz sa objavil podvodník. Ten sa „stratil“ medzi tými, ktorí sa zvyknú ozvať so slovami, že keby o tom vedeli, tak by si zaplatili a kľúč vyzdvihli už v infocentre. Ostatný víkend sa však takých záujemcov ohlásili desiatky. Identifikovať páchateľa preto nedokážu.

Človeka to „napáli“

„Je to otrasné a únavné. Financovať obnovu a údržbu zvládame s odretými ušami. Takéto momenty berú viac ako len peniaze,“ zhodnotil Macharik. „V pokladničke sa nenachádzali nejaké veľké peniaze. Odhadujeme, že tam bolo zhruba dvesto eur. Človeka to ale napáli,“ podotkol. Objasnil, že na kalvárii postupne vybudovali kamerový systém, pričom aj vďaka pravidelnej kontrole počet vandalov a zlodejov významne klesol. Podľa všetkého to ale nestačí.

„Žiaľ, nedá sa strážiť všetko. Vo vyhliadkovej veži je tiež kamera, no nevidí všade. Kvôli takýmto darebákom budeme musieť opäť investovať do ďalšej bezpečnosti,“ zhodnotil Macharik. S políciou tento prípad neriešili. Keďže ide o pomerne nízku škodu, nebolo by vraj efektívne tráviť ďalší čas na polícii. „Zlodejovi však odkazujem, že Pán Boh to všetko vidí a svoje konanie jedného dňa oľutuje,“ poznamenal.

Krádeže na tomto mieste zaznamenali aj v minulosti. Teraz síce mali asi štyri roky pokoj, no predtým im napríklad z kostola ukradli veľkú pokladničku, ktorá sa nachádzala za zamknutými mrežami. Tie si zlodeji násilím otvorili a ťažkú kovovú schránku odniesli aj s hotovosťou.

„No a pred desiatimi rokmi sme zažili zaujímavú príhodu. V noci sme naháňali vykrádača elektrických káblov, pričom nám pomáhal český kamarát – Róm. Spolu sme vlastne chytili bieleho zlodeja. Keď sme ho doviedli na políciu, na prvý pokus tam nevedeli, koho majú vlastne riešiť,“ povedal trochu odľahčene.

Účinnejšie opatrenia

Na stene po ukradnutej pokladničke zostali dve prázdne diery od skrutiek, ktoré ju tam držali. Náhradnú zatiaľ neinštalovali. „Tá predtým bola vyrobená na mieru a stála päťdesiat eur. Teraz tam asi umiestnime nejakú jednoduchšiu a lacnejšiu,“ doplnil Macharik.

Miesto, z ktorého peniaze zmizli, nám ukázal zamestnanec Kalvárskeho fondu František Belohorec. Previedol nás cez vstupné dvere do vyhliadkovej veže kostola, na ktorých je oznam, že poplatok za to sú dve eurá na osobu. Možné je to však len s kľúčmi, ktoré sú k dispozícii v infocentre alebo v Dolnom kostole. Nad tým je ešte jeden menší oznam, na ktorom je napísané: „Ak si prajete navštíviť vežu a nemáte kľúč, skúste zavolať.“ Nechýba pritom uvedené číslo mobilného telefónu.

„Bola to taká veľká kovová, masívna, pokladnička. Zlodej zrejme využil to, že sa sem dá dostať po zadovážení kľúča prostredníctvom telefónneho čísla. Takto sem prišiel a celé to zobral,“ ukázal Belohorec na prázdne miesto. Pripomenul, že celkovú škodu odhadujú na 250 eur.

„Čo nie je nejaká likvidačná suma, ale v situácii, keď hľadáme každé euro na údržbu kalvárie a jej zveľaďovanie, nás to mrzí o to viac,“ konštatoval. Dodal, že budú musieť porozmýšľať nad účinnými opatreniami, aby sa to v budúcnosti neopakovalo.