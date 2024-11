Nechutný prípad: Dvojica nútila žobrať ťažko postihnutého muža. Mlátili ho, aby „poslúchal“

Ako informovala hovorkyňa PPZ Martina Sláviková, 54-ročná žena a 35-ročný muž nútili do žobrania zdravotne ťažko postihnutého 67-ročného muža.

„Bez ohľadu na počasie, od rána do neskorého poobedia, na rôznych miestach v Bratislave, bol muž donútený žobrať s tým, že si od okoloidúcich mal pýtať peniaze," uviedla hovorkyňa. Finančnú hotovosť, ktorú týmto spôsobom získal mal denne odovzdávať dvom obvineným. Dvojica nútila muža k žobraniu agresívnym a hrubým správaním, bitkami, najmä fackami do tváre, údermi zovretou päsťou do trupu a kopaním.

Poškodenému navyše vzali doklad totožnosti a platobnú kartu a neumožnili mu prístup k jeho bankovému účtu. „Muž žil v neľudských podmienkach a počas agresívneho a hrubého správania utrpel zranenia," dodala hovorkyňa. Policajný vyšetrovateľ predložil prokurátorovi podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov.