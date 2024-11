Nový parkovací systém v Martine rapídne zdvihol ceny a centrum „rozkúskoval“ na množstvo zón

Parkovanie po novom v metropole Turca viacerým „zdvihlo tlak“. Zóny, ktoré na to vyhradili v centre mesta, prirovnávajú k mape Manhattanu v New Yorku. Pôsobí to vraj chaoticky. Sťažujú sa tiež na prudké zvýšenie cien a diskrimináciu v rámci rezidentských či parkovacích kariet. Sumy za ne sa pohybujú od nuly do sedemsto eur. Ľudia s trvalým pobytom to pri svojich nehnuteľnostiach majú zadarmo a sú spokojní, no cezpoľní, ktorí dochádzajú za prácou, zaplatia „strop“.

Nová parkovacia politika začala v Martine platiť od prvého novembrového dňa. Zameraná je však zatiaľ len na centrum mesta, zvyšných častí sa netýka. Kým predtým sa tam ročná rezidentská karta dala kúpiť za 55 eur, teraz si ju tí, ktorí v centrálnej zóne pracujú, musia kúpiť za 280 alebo 700 eur. Nižšia suma platí pre obyvateľov Martina, vyššiu „zacvakajú“ cezpoľní. Rovnako to majú aj tí, ktorí tam síce vlastnia nehnuteľnosť, prípadne žijú v podnájme, no nemajú v meste trvalý pobyt. Prechodný nestačí.

Zdraženie sa nevyhlo ani bežnému parkovaniu. V najužšom centre napríklad návštevníci zaplatia za hodinu, priamo v automate, 1,80 eur. Keď to uhradia v rámci SMS lístka, je to 2,10 eur. Mnohých zaráža aj to, že vo väčšine týchto zón sa úhrade nevyhnú až do polnoci.

Hneď po spustení novinky sa objavila vlna kritiky viditeľná najmä na sociálnych sieťach. „Regulovať parkovanie je potrebné, no nie zdierať občanov. Je to okrádanie ľudí. Už nevedia, ako si namastiť vrecká,“ všimli sme si niektoré vyjadrenia. „Trochu väčšia dedina a tridsať zón. Čo je to za bordel? Ak to je len časť stred – to koľko zón bude v jednom malom meste?“ pýtali sa ďalší, pričom poukazovali na množstvo vyznačených lokalít, ktorých sa zmena týka.

Viacerí v prvých dňoch kritizovali aj nefunkčnosť nových automatov. Zdá sa, že tento problém je už ale vyriešený, lebo pri jednom z nich sme sa dali do reči s pánom Jurajom, ktorý si bez problémov kúpil parkovací lístok. Chvíľu mal však problém zorientovať sa. „Starý automat, kde som zvykol platiť, je zrušený a zakrytý nejakou fóliou, ale nie je tam žiadna tabuľa, ktorá by ma odkázala k novému,“ poznamenal. Inak vraj s novinkou problém nemá.

Sťažnosti aj pochvala

Nová parkovacia politika je podľa mestského poslanca Milana Ftoreka drastická. „Ceny narástli neúmerne vysoko a zároveň je veľmi nepríjemné, kam tie peniaze putujú. Nejdú priamo do mestského rozpočtu, z čoho by mohli mať úžitok samotní občania, ale do Martinskej parkovacej spoločnosti (MPS), kde sa v podstate strácajú,“ tvrdí. Pokračoval, že nad takto získanými peniazmi nemajú kontrolu.

„Členovia predstavenstva a dozornej rady tejto mestskej akciovej spoločnosti, si schválili vyplatenie nehoráznych odmien vo výške 3-tisíc eur. V čase, keď sa zavádza takéto drastické parkovanie, je to naozaj až cynické,“ mieni Ftorek. Zároveň kritizuje aj to, ako bola táto novinka zavedená. „Spájal sa s tým veľký chaos, ktorý vyústil do protestov občanov. Komunikácia bola nejasná, zbrklá, rýchla. V iných mestách trvá aj roky, kým zavedú niečo takéto vážne. Robí sa testovacia fáza, ale tu sa len zvolalo stretnutie v Záturčí (mestská časť s najväčším problémom parkovania), kde plný kulturák vybučal ľudí z MPS,“ hovorí. Vtedy sa podľa neho kompetentní zľakli a Záturčie prestali riešiť.

„Zrazu prišli do centra a zistili, že tam to pôjde jednoduchšie. Je to ale celé zle – zbytočne drahé a tok peňazí z parkovného je netransparentný,“ podotkol. Vzápätí poukázal aj na veľký počet zón na pomerne malé centrum. „Dalo sa to vybaviť dvomi, tromi zónami, ale mapa, ktorá ich vyznačuje, pripomína newyorkský Manhattan,“ povedal poslanec. Zároveň nám ukázal spomínanú mapku a porovnal ju s americkým ostrovom. Pridal tiež ukážku zón v susednej Žiline, kde sú parkovacie pásma rozdelené len na A a B.

Nie všetci sú však so zmenami v parkovaní nespokojní. V uliciach Martina sme natrafili aj na pána Ľubomíra, ktorý si ich pochvaľuje. „Platí to len niekoľko dní, no zatiaľ to vyzerá tak, že pre rezidentov, ako som ja, to nie je žiadny problém, práve naopak,“ povedal. Objasnil, že v dotknutej ulici býva, preto má parkovanie zabezpečené zadarmo. „Stačilo dodať potrebné iniciály, prefotiť veľký technický preukaz a prišlo mi, na e-mail, vyjadrenie, že som zaregistrovaný,“ vysvetlil. „Predtým, to tu vždy bolo plné. Parkoval tu kadekto a mne po príchode domov nezostalo žiadne miesto. Takže teraz je to oveľa lepšie,“ dodal s úsmevom.

Padlo trestné oznámenie

Ftorek, ktorý patrí k najväčším kritikom novej parkovacej politiky, podal ešte koncom septembra, kvôli podozreniu z trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Zdôvodnil to tým, že vyplatením odmien a dividend v rámci MPS vznikla škoda najmenej 149 800 eur. Ukázal nám aj zápis o trestnom oznámení, ktoré podal na Okresnom riaditeľstve PZ v Martine. Jeho prijatie nám potvrdila žilinská policajná hovorkyňa Daniela Kocková. „V súvislosti s tým prebiehajú procesné úkony, viac sa k prípadu zatiaľ nevyjadríme,“ uviedla.

Podnet dal poslanec aj na martinskú prokuratúru. „Na základe toho, že všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o parkovaní na území Martina, ktoré zastupiteľstvo schválilo v júni, je diskriminačné. Naše zákony a Ústava nepovoľujú dávať ľuďom rozdielne podmienky na základe rôznych vecí, čiže aj toho, kde bývajú,“ ozrejmil svoj krok.

Od krajského prokurátora v Žiline mu koncom októbra prišlo rozhodnutie, že na vybavenie jeho podnetu určil Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši. Zdôvodnil to tým, že námestníčka martinskej prokuratúry mu oznámila existujúce skutočnosti, pre ktoré sú všetci tamojší prokurátori vylúčení vo veci konať a rozhodovať, lebo sa cítia byť zaujatí. Prijaté VZN mesta sa totiž dotýka všetkých zamestnancov prokuratúry v Martine (bez trvalého pobytu), ktorí sú povinní platiť parkovacie karty ako nerezidenti.

Samospráva sa k tejto veci vyjadrila len stručne. „Vzhľadom na to, že mesto Martin ešte nemá informáciu o konaní zo strany prokuratúry, nemôžeme sa k uvedenej veci kompetentne vyjadriť,“ reagovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.

Zvažujú právne kroky

Predseda predstavenstva MPS Peter Gavorník zdôraznil, že pred spustením nového systému prebehla riadna kampaň, ktorá Martinčanov informovala, ako postupovať. „Označili sme nové zóny a parkovacie miesta tak, ako si to vyžaduje zákon. Na uliciach sú k dispozícii automaty, platiť sa dá aj cez aplikáciu alebo SMS. Snažili sme sa nájsť systém, ktorý každému poskytne možnosť vybrať si čo najjednoduchší spôsob užívania,“ hovorí. Výsledky sa už podľa neho dostavili. „Samotní vodiči oveľa viac rešpektujú nové pravidlá. Ohlasy sú zväčša pozitívne, predovšetkým zo strany obyvateľov s trvalým pobytom v Martine,“ zhodnotil.

Podčiarkol, že zavádzanie novej parkovacej politiky nebolo jednoduché nikde na Slovensku. Takáto regulácia sa podľa neho v súčasnosti teší úspechu vo viacerých mestách. „Sme si istí, že zmena aj u nás prinesie viac parkovacích miest pre rezidentov a návštevníkov. Predpokladáme tiež úbytok áut z centra,“ pokračoval. „Tarifných zón, prehľadne zobrazených v našej aplikácii datamesta.mar­tin.sk, aj v mapovej časti s GPS lokalizáciou, máme päť. Kritika neprehľadnosti je teda neodôvodnená,“ podotkol s tým, že ide o novinku, na ktorú si ľudia len musia zvyknúť.

Príjem z parkovania bude podľa šéfa MPS investovaný do budovania parkovísk, ciest a do vytvárania kvalitného verejného priestoru, do ktorého patrí aj rekonštrukcia autobusovej stanice. „Pokračujú tiež práce na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie na parkovací dom v Záturčí,“ tvrdí.

Pokračoval, že o odmenách, ktoré sú viacerým „tŕňom v oku“, rozhodlo valné zhromaždenie. „V nadväznosti na skutočnosť, že sa novému vedeniu spoločnosti v krátkom čase podarilo zoptimalizovať náklady spoločnosti, výrazne zlepšiť jej hospodárenie a zvýšiť tržby,“ uviedol. Trestné oznámenie vníma ako neopodstatnené.

„Tiež ako súčasť politickej kampane neúspešného kandidáta na primátora, ktorý sa opäť chystá uchádzať o tento post,“ poznamenal. Doplnil, že spoločnosť zvažuje v tejto súvislosti právne kroky na ochranu jej dobrého mena.