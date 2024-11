Dopravné projekty mesta Bratislava boli riadené neefektívne, tvrdí Najvyšší kontrolný úrad

Kontrolóri preverovali sedem projektov za viac ako 291 miliónov z balíka 490 miliónov eur, ktoré získalo hlavné mesto vďaka zapojeniu sa do európskych nástrojov finančnej pomoci. Tieto zdroje mali slovenskej metropole pomôcť pri rozširovaní nosného systému MHD. Ide napríklad o trolejbusovú trať Autobusová stanica – Nové SND, novú električkovú trať v Petržalke či modernizáciu trate Dúbravsko-karloveská radiála.

Pozrite sa, ako presunuli protitankovú stenu, ktorá sa nachádzala v trase predĺženia električkovej trate v Petržalke Video

„Projekt trolejbusová trať Hlavná stanica – Patrónka – Riviéra musel DPB dofinancovať sumou bezmála 1,1 milióna z vlastných prostriedkov, pretože do konca roka 2023 nebol finančne ani fyzicky ukončený a bol zaradený medzi nefungujúce projekty," konštatuje NKÚ. Ten hlavnému mestu vyčíta úverové zaťaženie a významné zlyhania manažmentu v riadení projektov hradených z fondov EÚ, ktoré môžu ohroziť finančnú stabilitu Bratislavy a jej možnosti realizovať nové investičné projekty.

Čítajte viac Taraba vs. Vallo. Minister chce vyvlastniť hrad Devín, spomína aj vzácny amfiteáter. Kritizuje mesto, že sa nestará o pamiatky

Hlavné mesto v kontrolovaných rokoch čerpalo z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) prostriedky v sume bezmála 163 miliónov eur v rámci 24 projektov. DPB získal v rámci 17 projektov európske zdroje vo výške viac ako 327 miliónov eur. NKÚ vyberal vzorku spomedzi všetkých projektov na základe troch kritérií – nízka úroveň čerpania, projekty porovnateľné s projektmi EŠIF realizovanými krajskými mestami a zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku.

Čítajte viac Droba a Vallo nesúhlasia s trestným oznámením na Szalaya: Pseudolekár Lipták obchádzal domovy seniorov

Kontrola potvrdila riziko nedostatočného, až neefektívneho projektového riadenia a taktiež risk manažmentu. „Ak bude hlavné mesto v budúcnosti realizovať akýkoľvek investičný projekt, bude pri jeho spolufinancovaní odkázané na externé úvere zdroje,“ približuje podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová s tým, že keď bude Bratislava na ďalšie dopravné projekty čerpať bankové úvery, zvyšuje si svoje záväzky voči bankám. To však bude mať negatívny vplyv na jej zadlženosť.

Vallo: Robíme všetko pre to, aby bola električková trať hotová v zmluvnom termíne Video Hlavné mesto robí všetko pre to, aby bola nová električková trať v bratislavskej Petržalke, v úseku Jungmannova - Janíkov dvor, dokončená v zmluvnom termíne. Na stredajšom (30.10.) kontrolnom dni to skonštatoval primátor Bratislavy Matúš Vallo. Verí, že sa neudeje nič nepredvídané a aj počasie bude stavebným prácam priať. Zhotoviteľ sa na jar zaviazal, že električková trať by mala byť dokončená a odovzdaná mestu do 15. decembra.

Kontrolný úrad identifikoval aj ďalšie významné riziko spojené s nevyčerpanými úverovými rámcami z už uzatvorených úverových zmlúv, ktoré odsúhlasilo bratislavské zastupiteľstvo. Nevyčerpané úverové rámce môžu podľa NKÚ v budúcnosti zaťažiť bežné príjmy mesta a v prípade prekročenia dlhu cez sankčné pásma skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka sa Bratislava pre svoje nevyhovujúce finančné zdravie môže stať nespôsobilým čerpať externé financie.

Projekt Dúbravsko-karloveská radiála podľa NKÚ nie je dokončený v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP). „Predlžovaním jeho realizácie sa odďaľuje naplnenie cieľov a tiež merateľných ukazovateľov. To ohrozuje udržateľnosť projektu,“ upozorňuje Crkoňová s tým, že projekt nie je do dnešného dňa skolaudovaný napriek tomu, že je v ostrej prevádzke už štyri roky.

Čítajte viac Samosprávy očakávajú na budúci rok miliónové výpadky v príjmoch a už ich nemôžu sanovať zvyšovaním daní a poplatkov

Nedostatky sa podľa NKÚ prejavili aj nezazmluvnením niektorých predložených žiadostí o NFP pre administratívne chyby v žiadostiach a nedostatočnej dokumentácii k projektom. „Mesto tak nečerpaním prišlo o európske zdroje vo výške takmer 4,5 milióna a z vlastného rozpočtu muselo kryť náklady vo výške 850-tisíc eur," uvádza kontrolný úrad. Pri projektoch, ktoré nekontroloval len NKÚ, ale aj iné kontrolné inštitúcie, boli zistené významné nezrovnalosti a to až vo výške 13,7 milióna eur.

DPB čerpal úver vo výške 12 miliónov eur na spolufinancovanie investičných projektov. „Tieto prostriedky však použil v rozpore s úverovými dodatkami. Nedostatočné riadenie sa prejavilo taktiež pri tretej etape projektu Obnova vozového parku električiek v Bratislave. Podnik jednostranne znížil cieľ projektu o polovicu, z 20 kusov električiek na 10, pričom ukazovateľ o počte prepravených cestujúcich ponechal nezmenený so súhlasom riadiaceho orgánu," konštatuje kontrolný orgán.

Obstaranie zvyšných 10 električiek plánuje DPB realizovať v novom projekte financovanom z Plánu obnovy a odolnosti. NKÚ upozorňuje na riziko, že pri projektoch financovaných z rôznych zdrojov EÚ môže nastať prekrývanie ich nákladov. Odporúča preto ministerstvu investícií a Národnej implementačnej a koordinačnej autorite zamerať ich kontrolnú pôsobnosť na projekty financované z rôznych nástrojov podpory zo strany EÚ nielen pri výzvach, ale aj počas ich realizácie.