Za ukážkové hospodárenie dostane nemocnica v Kováčovej odmenu. Z ušetrených peňazí kúpia unikátny prístroj

V Kováčovej pribudne nový robotický prístroj Video Zdroj: TV Pravda

Pre Národné rehabilitačné centrum (NRC) v Kováčovej, ktorá je špecializovanou nemocnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu zdravotníctva, ide o mimoriadne pozitívnu správu. „Prvýkrát v histórii existencie tohto zariadenia sme boli vypočutí s takouto našou žiadosťou,“ hovorí riaditeľka NRC Oľga Zábojníková.

Ozrejmila, že v rámci kapitálových výdavkov na tento rok mali z ministerstva pridelené na nákup prístrojovej techniky a rekonštrukciu 1,5 milióna eur. Z nich obstarali napríklad univerzálny skiagrafický RTG systém, mobilný prístroj na nácvik chôdze v odľahčení či súbor pohybových prístrojov pre liečbu imobilných pacientov na lôžku. Peniaze použili tiež na revitalizáciu komunikačných rehabilitačných interiérov na nácvik chôdze.

„Sú tu veľké chodby, kde sa pacienti učia chodiť na barlách, vozíku alebo v robotickom prístroji na nácvik chôdze, ktorý sme získali. Všetky tie priestory teraz rekonštruujeme a do konca roka by to malo byť ukončené,“ vysvetlila.

Čítajte aj Šaško v Ide o pravdu: Ak zostanem, garantujem, že v Bratislave sa začne nielen projektovať, ale aj "kopať" nová koncová nemocnica

„Úspešne sme zrealizovali verejné obstarávania a získali sme pre naše zariadenie, z týchto alokovaných výdavkov, pol milióna eur úspor. Veľmi som si priala, aby sme tieto peniaze mohli využiť, no nikdy predtým sa to nestalo,“ povedala riaditeľka. Ozrejmila, že to, čo sa ušetrilo, sa predtým vždy vrátilo na ministerstvo zdravotníctva. Odtiaľ to odišlo na rezort financií a do štátneho rozpočtu.

Úplné nóvum

„Na pána ministra sme sa obrátili s prosbou, či z týchto ušetrených peňazí nemôžeme kúpiť jeden robotický prístroj za zhruba 120-tisíc eur aj s DPH, ktorý nám veľmi chýba. Rozšíril by nám diagnostické centrum v rámci rehabilitačných procedúr. Vyhovel nám a za toto schválenie som veľmi vďačná,“ pokračovala Zábojníková. Nový prístroj podľa nej prinesie imobilným pacientom veľký terapeutický efekt. „Je to úplné nóvum. Nejaké robotické prístroje už máme, dokonca aj lokomat, ktorý sme na Slovensku mali ako prví. Cez európske fondy sme ho obstarávali v roku 2008,“ spomenula starší úspešný projekt.

Samozrejme, robotika ide stále dopredu, preto sledujú vývoj na trhu v rámci Európy a sveta. „Keď sa dá, oslovujeme firmy, aby nám niečo aspoň zapožičali, aby sme to mohli vyskúšať. Nie každý prístroj je totiž vhodný pre všetky diagnózy. No keďže diagnostické spektrum máme dosť široké, akýkoľvek prístroj by sa u nás uživil,“ podotkla.

Čítajte aj Ktorý politik či šéf štátnej inštitúcie zarobil najviac? V NBS majú aj milionára, Danko si polepšil o viac ako 400-tisíc

Novinka, ktorú plánujú kúpiť, je prístroj s roboticky asistovanými rukavicami, ktoré budú pacientom pomáhať pri navrátení mobility, citlivosti prstov či opuchov. Tiež pri rehabilitácii paže a zápästia. „Je to mimoriadne dôležité najmä pre spinálnych pacientov, ale aj po cievnych mozgových príhodách,“ priblížila riaditeľka s tým, že fyzicky by tento prístroj mohli mať o pár mesiacov. „Najskôr musíme zahájiť proces verejného obstarávania, ktoré by sme úspešne chceli stihnúť do konca roka,“ podotkla.

„Sedemdesiat percent aktívnej rehabilitácie nenahradí nič, ale zvyšných tridsať zabezpečí práve tá robotika, ktorá ide vo svete dopredu naozaj veľkým skokom. Tento vysoko sofistikovaný prístroj nám pri našej rehabilitačnej liečbe veľmi pomôže,“ zopakovala Zábojníková.

Dôležité dobré správy

Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) potvrdil, že ministerstvo poskytne NRC finančné prostriedky vo výške 120-tisíc eur z kapitálových výdavkov. Upozornil pritom, že NRC hospodári s vyrovnaným rozpočtom, nevykazuje dlhy po lehote splatnosti a nikdy nebolo potrebné nemocnicu oddlžiť.

„Pre ľudí na Slovensku a celú spoločnosť je mimoriadne dôležité, že keď sa udejú dobré veci, verejnosti by mali byť doručené aj pozitívne správy,“ podčiarkol Šaško. „To, čo som tu dnes, za ostatnú hodinu, na vlastné oči videl, ma skutočne naplnilo optimizmom. Takýto pozitívny prístup treba aj pomenovať,“ zdôraznil poukazujúc na profesionalitu riaditeľky, jej tímu, lekárov, sestier a všetkých zamestnancov starajúcich sa o dvesto klientov. „Napriek často veľmi ťažkým diagnózam som tu videl usmiatych a spokojných pacientov,“ zhodnotil.

Čítajte aj Huliak: S Demokratmi sme sa zhodli v kritike PS. Ten človek je úplne stratený, reagoval Naď

Minister je rád, že aktívnym prístupom riaditeľky a jej tímu, vyjednávaním s dodávateľmi, dokázali ušetriť pol milióna. „Sú jasným príkladom pre všetkých, ktorí prichádzajú do kontaktu s verejným obstarávaním, že keď sa chce, tak sa to dá,“ povedal. Vzápätí vyzval aj ďalších riaditeľov v štátnych nemocniciach a inštitúciách, aby hľadali cesty ako čo najefektívnejšie pristupovať k verejnému obstarávaniu.

„Rozumiem, že motivácia tam nemusela byť úplne stopercentná, lebo aj keď sa niečo ušetrilo, vrátilo sa to do spoločného mešca a konkrétna inštitúcia už potom túto úsporu nevidela,“ konštatoval Šaško. „Verejne chcem ale deklarovať, že vždy, keď to bude možné, sa budem snažiť, aby sa aspoň časť tých zdrojov vrátila do obehu, aby sa pre slovenského pacienta mohlo spraviť ešte viac,“ doplnil.

NRC poskytuje komplexnú rehabilitačnú ústavnú zdravotnú starostlivosť pacientom po úrazoch a operačných výkonoch na chrbtici, mieche, mozgu, periférnych nervoch. Zamerané je aj na stavy po amputáciách, polytraumách, telových náhradách bedrových, kolenných, ramenných a členkových kĺbov. Tiež po operačných výkonoch na pohybovom aparáte či náhlych cievnych mozgových príhodách. Nemocnica má dvesto lôžok, o pacientov sa stará tristo zamestnancov.