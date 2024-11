Mestskí policajti sú žiadaní, chce ich aj Poltár. Je jediným okresným mestom, ktoré ich zatiaľ nemá

„Muži v čiernom“ sú žiadaní aj v malých mestečkách či vo väčších obciach. Poltár má niečo cez päťtisíc obyvateľov, no mestská polícia mu chýba. Či sa to zmení, rozhodnú tamojší poslanci už čoskoro. Na stole majú totiž VZN o zriadení tejto služby. Ak to schvália, novinku začnú realizovať začiatkom nasledujúceho roka. V súvislosti s výbavou, počtom členov či nákladmi na to však radnica robí tajnosti.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zriadení Mestskej polície v Poltári je na úradnej tabuli vyvesený od 5. novembra, pripomienkovať sa to môže do najbližšieho štvrtka. Týždeň nato dôjde k samotnému hlasovaniu zastupiteľov. Ak toto VZN prejde, účinnosť nadobudne prvý januárový deň budúceho roka. Hoci zostáva otázne, či ho schvália, zisťovali sme, koľko peňazí by to mesto ročne stálo. Zaujímal nás tiež predpokladaný počet členov mestskej polície. Kým to však nebude „odklepnuté“, samospráva sa k tomu bližšie vyjadrovať nechce.

Dudince a mestská polícia Video Reportáž z februára 2024. / Zdroj: TV Pravda

Poltársky primátor Peter Sitor ale už pred dvomi rokmi, pred nástupom do svojej funkcie, upozorňoval, že sú ako okres jediné mesto na Slovensku, ktoré nemá zriadenú mestskú políciu. „Majú ju dokonca aj väčšie dediny,“ pripomenul. V Poltári sa podľa neho často stáva, že štátna polícia, ktorá je kapacitne limitovaná, je na výjazde napríklad v Utekáči alebo Kokave a v meste v tej chvíli nemajú ruku zákona.

„Štátni policajti v Poltári slúžia celému okresu. Naopak, mestskí pôsobia priamo v meste bez toho, aby mali výjazdy po celom okrese,“ zdôraznil. Nezriadiť túto službu by podľa neho bolo chybou. Podčiarkol, že bezpečnosť občanov a dodržiavanie zákonov by malo byť prioritou. „Aj v Poltári už tikajú hodiny bezpečnosti. Pomaly ale isto sa v relatívne bezpečnom meste rozširuje vandalizmus, drogovo závislí a rušenie nočného kľudu,“ uviedol vtedy.

Čítajte aj Zavraždil expriateľku a pred verdiktom ušiel. Muža z Revúcej zatkli v Taliansku

Poltárčania na to reagovali pozitívne. „Snáď na to mesto bude mať dostatok prostriedkov. Každopádne toto by bol veľmi dobrý krok. Aj kvôli parkovaniu na zeleni a podobne,“ mieni Svetlana. Pavol to tiež považuje za dobrý nápad. „Každé okresné mesto má mať mestskú políciu. Prevencia je dôležitá, takže schvaľujem,“ poznamenal.

Sú aj v dedinách

Isté je, že mestská polícia nechýba ani v menších mestečkách či obciach. Napríklad v Dudinciach, ktoré má len 1 400 občanov, ju po štvrťstoročnej pauze zriadili v prvej polovici tohto roka. Fungovať začala, so štyrmi členmi, v máji. Tamojšia samospráva vysvetľovala jej potrebu tým, že v kúpeľnom mestečku sa zhoršovala bezpečnostná situácia. Problémy mali najmä s neprispôsobivými občanmi z okolitých obcí, ktorí sa v uliciach zgrupovali a využívali vraj fakt, že sú v destinácii cestovného ruchu. Na verejných priestranstvách obťažovali klientov, žobrali a požívali alkohol.

Náklady na činnosť mestskej polície v Dudinciach vypočítali, v tomto roku, na 130-tisíc eur. „Je v tom zahrnuté technické vybavenie ako auto, ošatenie a podobne,“ ozrejmil primátor Dušan Strieborný. Celkovo je v tom započítaná osemmesačná prevádzka, keďže fungovať začali od mája.

Čítajte aj Za ukážkové hospodárenie dostane nemocnica v Kováčovej odmenu. Z ušetrených peňazí kúpia unikátny prístroj

Rajecké Teplice s 2 850 obyvateľmi tiež majú svoju mestskú políciu. Keďže aj v tomto prípade ide o kúpeľnú lokalitu, zrejme si to tiež vyžiadal zvýšený počet návštevníkov. Dobré dôvody má na to určite aj Jelšava s 3 200 obyvateľmi, z ktorých viac ako tisícku tvoria Rómovia.

Niektoré obce majú vyššiu populáciu ako mestá, preto je prirodzené, že si tiež zriadili mestskú políciu. V Bernolákove s 9 500 obyvateľmi funguje od mája 2008 a ročne ich vyjde na 400-tisíc eur. Počet členov je zhruba desať.

Tekovské Lužany s 2 800 obyvateľmi majú obecnú políciu od mája 1991. Tvoria ju štyria príslušníci, pričom ročný rozpočet je približne 110-tisíc eur.