Študenti, rodičia a učitelia sú zhrození: Jedno z top tradičných gymnázií chcú zlúčiť s inou školou

O plánovanom zlúčení Gymnázia Boženy Slančíkovej – Timravy s Obchodnou akadémiou v Lučenci, k čomu by malo dôjsť od septembra budúceho roka, sa škola dozvedela v polovici októbra. Riaditeľka Jarmila Muchová okamžite začala konať. Listom žiadala všetkých župných poslancov, keďže zriaďovateľom je kraj, aby svoj krok prehodnotili a ustúpili od neho. Hlasovať o tom majú koncom novembra.

„Vždy, keď sa začne hovoriť o zlúčení škôl, v každom to hneď evokuje problémy. Ľudia si prirodzene myslia, že niečo nefunguje, no v našom gymnáziu je to práve naopak,“ uviedla jeho riaditeľka Jarmila Muchová. Zdôraznila, že momentálne fungujú výborne, pričom majú viac žiakov ako pred dvomi rokmi. Kým v septembri 2022 ich tam študovalo 462 , aktuálne ich je 485. Záujem je aj o budúci školský rok, kedy môžu prijať 72 študentov, no už teraz vedia, že sa k nim na prvý termín hlási 93 žiakov.

„Približne 95 percent našich maturantov pokračuje v štúdiu na vysokej škole, mnohí na lekárskych fakultách, tiež technikách, informatikách – všetko sú to nedostatkové profesie. Sme jediným gymnáziom v spádovej oblasti, dochádzajú k nám žiaci z trinástich okolitých základných škôl,“ vysvetlila riaditeľka.

„Pedagogický zbor je jednotný. Nerozumieme myšlienke spájania napriek tomu, že to tu boli vysvetľovať krajskí poslanci, aj pán predseda. Vnieslo to sem veľký nepokoj,“ podotkla. „Zatiaľ nám bolo sľúbené, že ide len o administratívne spájanie škôl. O dva roky sú ale župné voľby a nikto negarantuje, čo sa stane potom,“ poznamenala.

Prízvukuje, že ich škola má ojedinelú históriu – založili ju v roku 1590, keď bol Lučenec súčasťou Osmanskej ríše. Prežila vypálenie mesta aj svetové vojny. „Vážime si, že tu učíme. Rozumieme, že sa má racionalizovať sieť stredných škôl. Sme však veľmi nemilo prekvapení, až zhrození, že voľba padla práve na nás,“ pokračovala riaditeľka.

„My sme sa v zámeroch ministra školstva jednoducho nenašli. Veď hovoril, že sa to bude robiť tam, kde sú poloprázdne budovy, čo nie je náš prípad. Má sa to tiež týkať škôl, o ktoré nie je záujem, ani tam ale nespadáme. Takisto nevychovávame nezamestnaných absolventov, takže naozaj nerozumieme, prečo sme sa v tom návrhu ocitli,“ doplnila.

Škola: Bez logiky a vysvetlenia

Rozčarovaní sú aj samotní gymnazisti, ktorých sa to týka. „Absolútne nezapadáme do kritérií, ktoré ministerstvo školstva navrhlo. Hovorilo sa napríklad, že nechcú meniť systémy, ktoré sú zabehnuté a fungujú. Prečo teda vybrali práve nás? To nám nikto nevysvetlil,“ reagovala žiačka septimy Eva Kubicová, ktorá je tiež členkou Študentskej rady stredných škôl a podpredsedníčkou Mestského mládežníckeho parlamentu v Lučenci.

„Nevieme si predstaviť, ako presne sa ušetrí na personále. To k nám učiteľ ekonomiky príde učiť fyziku, biológiu, chémiu a naopak? To isté platí o jazykoch – na obchodnej akadémii sa z angličtiny maturuje na úrovni B1, u nás je to B2. Takže naozaj tomu nerozumieme,“ dodala.

Maturant Samuel Tkáč, ktorý je zároveň zástupcom žiakov v rade školy, nechápe, ako by napríklad učitelia zlúčených škôl mali „pendlovať“ na jednotlivé hodiny z budovy do budovy. „Alebo študenti budú musieť chodiť za nimi. To nemá žiadnu logiku,“ podotkol. Ozrejmil, že vzdušnou čiarou sú tieto školy vzdialené sedemsto metrov.

Rozhorčení sú aj učitelia. „Len za ostatných dvadsať rokov doniesli naši študenti na Slovensko trinásť medailí z medzinárodných olympiád. Ako škola sme sa vždy zaraďovali medzi top tradičné gymnáziá v republike, ktoré z málo peňazí vychovávali kvalitné deti. Žiaľ, nemajú sa kde vrátiť, lebo prepad tohto regiónu je trestuhodný,“ hovorí pedagogička Elena Melicherová.

To, že zlúčením sa ušetrí na plate jednej riaditeľky či mzdovej účtovníčky podľa nej nie je dostatočným dôvodom na takýto radikálny krok. Neexistuje vraj k tomu ani žiadna dôvodová správa. „Nevieme, prečo vybrali práve nás. Vyrobenie nového štatútu školy znamená stratu právnej subjektivity gymnázia. Chápem to ako likvidáciu tejto školy,“ uzavrela Melicherová.

Norbert Uhrík, predseda rady rodičov, pripomína, že po zlúčení sa decentralizuje riadenie. „Nejde o školy rovnakého zamerania, takže sa zlučujú hrušky s jablkami. Nevidíme prínos v tom, že sa ušetrí. Ak, tak asi len jedno administratívne miesto, čiže na plate riaditeľa,“ mieni. Spájanie je podľa neho v poriadku, ale tam, kde sú napríklad dve či tri gymnáziá, teda školy toho istého typu.

Foto: Eva Štenclová, Pravda gymnázium, Lučenec Gymnázium Boženy Slančíkovej – Timravy v Lučenci má 485 študentov. Župa ho chce zlúčiť s inou školou.

Milan Kulich, takisto z rady rodičov, tiež hovorí o nešťastnom riešení. „Ak by som bol pracovníkom VÚC-ky zodpovedným za túto vec, určite by som uvažoval, v rámci Lučenca, skôr zlúčiť školy, ktoré sa nachádzajú hneď vedľa seba – teda zdravotnú a obchodnú akadémiu,“ povedal. „Sú v podstate v tej istej budove, prepojené len nejakou chodbou,“ tvrdí. V rámci úspory by podľa neho malo zmysel skôr takéto konanie. „Ak by sa naplnil scenár, že záujem o niektorú z tých škôl bude menší, vie kraj uvažovať o presťahovaní do jednej budovy a ušetriť tak financie. Žiaľ, zdravý rozum tu absentuje,“ doplnil.

Župa: Obavy nie sú na mieste

Za zachovanie samostatnosti gymnázia spustili v pondelok poobede aj petíciu, ktorú už do druhého dňa, teda do utorka, stihlo podpísať tisíc ľudí. Občanom regiónu to teda ľahostajné nie je. Ako to vníma riaditeľka druhej dotknutej školy, obchodnej akadémie, sme sa nedozvedeli. K téme sa vyjadriť nechcela.

O stanovisko sme požiadali aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Jeho hovorkyňa Lenka Štepáneková uviedla, že navrhovaný vznik campusu, ktorý by mali vytvoriť spomínané dve školy, je administratívnou zmenou s dôrazom na zvýšenie kvality vzdelávania a vytvorenie silnej organizačnej jednotky. „Župa ňou reaguje na „Nežnú revolúciu vo vzdelávaní“, ktorú vyhlásilo ministerstvo školstva,“ objasnila. Podčiarkla, že žiadna z týchto škôl nebude zrušená a zmena nebude mať na žiakov, ktorí v nich študujú, žiadny reálny dopad.

„Pri campuse navrhujeme názov Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy a Obchodná akadémia – v rámci neho budú fungovať dve samostatné organizačné zložky. To znamená, že gymnazisti budú mať na vysvedčení napísané naďalej gymnázium a budú chodiť do tej istej budovy s rovnakým názvom ako doteraz,“ tvrdí. Takisto na tom zostane aj obchodná akadémia.

„Jednoznačne treba vylúčiť akékoľvek úvahy o sťahovaní budov, toto ani nie je témou dňa. Nepočíta sa ani so zmenami v študijných odboroch, čo sme komunikovali rodičom aj zástupcom školy. Predseda kraja Ondrej Lunter o tejto téme hovoril tiež priamo so študentmi, počas svojej nedávnej návštevy v škole,“ poznamenala Štepáneková.

„Obavy, že gymnázium príde o svoje dobré meno, alebo bude finančne ovplyvnené inou zložkou, nie sú na mieste a nie je na to ani žiadny dôvod. Opakovane to komunikujeme všetkým zainteresovaným,“ zdôraznila hovorkyňa. „Podpredseda BBSK pre oblasť školstva Mikuláš Pál bol v škole osobne aj minulý piatok a sme pripravení na ďalšie stretnutia, ak sú potrebné,“ uzavrela.