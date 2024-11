„Turbokruháč“ vo Zvolene vyvoláva u šoférov obavy. Pre viacerých je to hotová veda

Nová turbo-okružná križovatka vo Zvolene Video Zdroj: TV Pravda

Práce na novej zvolenskej križovatke, prípadne v jej blízkosti, potrvajú už len pár týždňov. Pravde to potvrdila hovorkyňa Banskobystrickej župy Lenka Štepáneková. „Turbo-okružná križovatka vo zvolenskej časti Rákoš je pred dokončením, kompletné odovzdanie stavby predpokladáme v decembri. Aktuálne ešte prebiehajú terénne úpravy a dopravné značenie,“ objasnila.

Vedenie kraja má na túto stavbu vo svojom rozpočte alokovaných 900-tisíc eur. Celkovo to vyjde na približne 1,5 milióna eur, pričom zvyšné zdroje chcú pokryť z prostriedkov v rámci projektov Integrovanej územnej stratégie.

Dopravné riešenie v časti Rákoš, v blízkosti bývalého nákupného centra Hypernova, sa rozhodli riešiť kvôli problémom s dlhými kolónami, ktoré vznikali pri vjazde do mesta zo Sliača. Cieľom je zrýchliť dopravu v tejto lokalite.

Na dokončenie diela má zhotoviteľ, podľa zmluvy, dvanásť mesiacov, no už pri spustení stavby avizoval, že to chce stihnúť oveľa skôr – ešte pred touto zimou. Na základe výsledkov verejného obstarávania na tom pracuje spoločnosť Doprastav.

Treba si to naštudovať

V zóne, kde turbo-okružná križovatka vznikla, stále vládne pracovný ruch. Robotníci dolaďujú posledné detaily – dokončujú chodníky, obrubníky a spomínané dopravné značenia v okolí modernej križovatky. Vodičom sú už ale, priamo na „turbokruháči“, k dispozícii všetky jazdné pruhy. Zdá sa však, že viacerí majú tak trochu problém zvládať jazdu v tomto úseku. Na sociálnych sieťach sa o tom rozprúdila živá diskusia.

„Ľudia, pozrite si, ako sa jazdí na turbokruháči. Nie je hanba naštudovať si to,“ uviedol Jakub a priložil link na video, kde je to názorne ukázané. „Skôr je väčšia hanba ísť tam autom, keď neviem ako sa tam jazdí, a robiť pritom zmätky,“ mieni.

Jedna z diskutujúcich reagovala, že ona sa tejto časti radšej vyhýba. „Pôsobí na mňa zložito. Mám obavy, že by som tam narobila chaos,“ priznala otvorene. Ďalšia žena radila, ako na to. Okrem sledovania značiek jej vraj pomohlo aj to, že ak má kruhový objazd viac pruhov, treba dodržiavať jednoduché pravidlo.

„Do pravého jazdného pruhu, ktorý je mimo kruhového objazdu, sa radia vozidlá opúšťajúce objazd prvou odbočkou. Do vnútorného jazdného pruhu (ľavého) sa zaraďujú automobily opúšťajúce objazd poslednou odbočkou,“ uviedla. Viacerí pritakávali, že treba najmä pozorne sledovať dopravné značenie umiestnené pred vstupom do tejto križovatky.

Stres z pocitu neznáma

Na názor sme sa pýtali aj odborníka. „Je známe, že niektorí vodiči majú stres z turbokrižovatiek. Príčina toho spočíva v rozdieloch medzi klasickým kruhovým a turbokruhovým objazdom, čiže z pocitu neznáma,“ konštatoval dopravný analytik Jozef Drahovský. Pokračoval, že ak ideme nepoznanou trasou, pri klasickom „kruháči“ stačí do neho vojsť – keď si včas nevšimneme smerovú tabuľku s naším cieľom, spravíme jednoducho okruh navyše a potom odbočíme, kam potrebujeme.

V prípade „turba“ si musíme dobre všímať dopravné značenie už pred ním a včas sa správne zaradiť do svojho jazdného pruhu, ktorý pokračuje naším smerom. „Napríklad pri turbo-kruhovej križovatke o štyroch vetvách bývajú spravidla na každom vjazde tri jazdné pruhy a spolu na jednej čiare dávajú vodiči prednosť vozidlám v kruhovom objazde,“ vysvetlil analytik. Objasnil, že pravý pruh je na odbočenie do prvej vetvy, stredný do druhej a ľavý do tretej. Prípadne pre návrat do štvrtej vetvy.

„Ak sa na začiatku zle zaradíte, tak vás to vyhodí do nesprávnej odbočky,“ pokračoval Drahovský. „Prechádzanie z pruhu býva v turbokruhových križovatkách obmedzené nielen plnou čiarou, ale často aj fyzickým oddelením, najmä na výjazdoch, tak aby sa minimalizovali dopravné nehody, v ktorých šofér z ľavého pruhu zrazil vozidlo idúce v pravom,“ ozrejmil.

Výhodou takýchto križovatiek podľa neho je, že majú vyššiu priepustnosť áut a sú bezpečnejšie. „Vyžadujú ale zodpovedne urobené dopravné značenie, ktoré vodičov včas a jednoznačne informuje, ktorý jazdný pruh tam ide,“ upozornil.

Počet takýchto „kruháčov“ na Slovensku zatiaľ nie je príliš veľký, no postupne narastá. „Ak je dostatok miesta, tak sa budujú práve takéto,“ podotkol analytik. „Ich názov pochádza z listov turbíny, ktorú pripomínajú pri pohľade zhora, a súčasne zo zvýšenia priepustnosti, teda väčšieho výkonu – ten symbolizuje práve turbína,“ uzavrel.