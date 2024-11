Štiavničanom sľubujú predĺženie vianočného veselia, trhy by si mohli užívať aj v januári. V romantickom meste to podľa miestnych chýbalo

Atmosféru najkrajších sviatkov v roku si chcú v historickom banskom meste užívať dlhšie, ako v minulých rokoch. V tom aktuálnom prišli s nápadom, že vianočné trhy uskutočnia na trotuári, teda známom vyvýšenom chodníku lemujúcom hlavnú centrálnu ulicu. Trvať by mohli počas celého decembra. Organizátori upozorňujú, že nejde o konkurenčnú akciu voči už tradičnému podujatiu, ktoré v meste usporadúvajú každoročne, no len počas jedného víkendu a mnohým nestačí.

Na plánovanú novinku upozornil Ľudovít Kaník, ktorý je podpredsedom Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica. „Budú sa konať Štiavnické vianočné trhy. Ďalšie podujatie, okrem Štyjavnyckého vjanočného jarmoku, ktoré predĺži vianočné veselie na viacero víkendov,“ uviedol. Objasnil, že konať sa majú na trotuári a ak všetko pôjde dobre, potrvajú od Mikuláša až do Vianoc.

„Začneme v piatok 6. decembra. Je ambícia, že by to pokračovalo aj medzi sviatkami, prípadne až do Troch kráľov. Záleží od záujmu ľudí,“ podotkol. Hlásia sa im už aj predajcovia, ktorí by tam chceli mať svoj stánok.

„Všetkým ale nemôžeme vyjsť v ústrety, musíme vyberať. Priestorové možnosti sú limitované,“ zdôvodnil. Na trotuár sa podľa neho zmestí maximálne pätnásť stánkov. „Bude to dosť natlačené, ale veríme, že o to príjemnejšia atmosféra tam vznikne,“ poznamenal. Podnikom v bezprostrednej blízkosti tejto lokality vraj zavadzať nebudú.

„Sú do toho zapojené ako spoluorganizátori, aj oni tam budú mať svoje stánky. Vlastne sa to urobí na tej istej ploche, na ktorej zvyknú byť ich letné terasy. Väčší priestor by to zaberať nemalo,“ vysvetlil. Ozrejmil, že to zaberie len najširšiu časť trotuára. „Z jednej strany budú vysvietené a vyzdobené podniky, z druhej stánky a medzi nimi vznikne vianočná ulička,“ priblížil.

Nie je to konkurencia

Mnohí sa určite zamyslia, či by nebolo vhodnejšie urobiť takéto podujatie na Trojici, čiže centrálnom námestí. „Zvažovali sme aj túto možnosť, ale je to veľký otvorený priestor a zvykne tam byť efekt prievanu. Dosť tam fúka vietor, aj keď inde v meste ho tak necítiť,“ povedal Kaník. Nevylučuje však, že ak tento rok zaznamenajú veľký záujem a spokojnosť, aj zo strany predajcov, nabudúce to urobia na Trojičnom námestí.

Zdôraznil, že nejde o konkurenčnú akciu voči už existujúcemu tradičnému jarmoku. „Len chceme, aby vianočné trhy trvali celý december. Plánovali sme to urobiť spolu so Slovenským banským múzeom v Kammerhofe. Žiaľ, nepodarilo sa to,“ spomenul Kaník organizáciu, ktorá už dve dekády usporadúva Štyjavnycký vjanočný jarmok. Pomenovali ho v miestnom nárečí a vychýrený je tamojšími špecialitami – nápojom krampampula, čerstvo upečenými oblátkami či unikátnymi párancami. Samozrejme, nechýbajú vyvoniavajúca kapustnica a klobásy. Nádvorie Kammerhofu vždy obsadia aj desiatky remeselníkov z celého Slovenska.

Foto: Eva Štenclová, Pravda trotuár, Banská Štiavnica Vianočné stánky inštalujú v týchto miestach.

„Dôležité je, aby sa každé z týchto podujatí vydarilo a aby aj Štiavnica mala vianočné trhy nielen jeden víkend. To je cieľom OOCR,“ tvrdí Kaník. Ľudia podľa neho na tento nápad zatiaľ reagujú prevažne pozitívne. „Je to jednoducho nová atrakcia pre domácich aj návštevníkov,“ uzavrel s tým, že chýbať nebudú tradičné pochúťky a všetko, čo k vianočným trhom patrí.

„Mŕtve“ centrum ožije

Trotuár síce neponúka veľké priestranstvo, ale miestni, ktorých sme v centre stretli, sa na novinku naozaj tešia. „Niečo také tu chýbalo. Napríklad v Banskej Bystrici či vo Zvolene sú tie trhy krásne. Štiavnica je sama o sebe veľmi romantická a toto sem vyslovene patrí,“ mieni Alexandra. „Dodá to sem tú špeciálnu atmosféru a som presvedčená, že pritiahne aj množstvo ľudí. Nielen domácich, ale aj zo širokého okolia,“ doplnila.

Pavlovi, na ktorého sme natrafili priamo na trotuári, sa zdá nápad s trhmi veľmi originálny. „Bude to tu podľa mňa naozaj malebné. Netreba to nasilu ťahať na Trojicu, teda na väčšiu plochu, kde by sa to mohlo akoby stratiť,“ povedal. „Viem si to však predstaviť aj tam. Samozrejme, stánkami by to tam muselo byť obsadené naplno, aby to malo ten správny šmrnc,“ poznamenal.

Viera, ktorá už desiatky rokov žije v Bratislave, ale ako rodáčka sa do Štiavnice pravidelne vracia, má z novinky tiež radosť. „Je to fajn myšlienka, aspoň to tu trochu ožije. V centre inak býva dosť mŕtvo, po piatej podvečer tu už poriadne nikoho nevidieť,“ hovorí. Trhy podľa nej aspoň pritiahnu nejakých návštevníkov. „Viem si predstaviť, ako sa to tu celé zaplní. Naozaj je to dobrá správa,“ podotkla.

Pani prechádzajúca okolo s ňou súhlasila. „Všade to v predvianočnom čase vždy žije stretnutiami v uliciach miest, len tu bolo celé roky smutne prázdno. Je čas na zmenu,“ usmiala sa.