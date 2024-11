Legendárny slovenský vrch bude mať stredoeurópsky unikát. Pritiahne masy turistov aj zo zahraničia?

Najvyššie položená cyklotrasa svojho druhu v strednej Európe povedie na Kráľovu hoľu. Ambíciou projektu je aj to, aby sa stal horskou prémiou počas pretekov Okolo Slovenska. V Šumiaci odštartovali výstavbu 12-kilometrového úseku, ktorého prvú časť sprístupnia už v apríli. Ďalšiu plánujú dokončiť v lete a tretiu etapu chcú stihnúť v roku 2026.

Cesta na Kráľovu hoľu Video Zdroj: TV Pravda

Náklady sú odhadované na viac ako 3,7 milióna eur. Do regiónu to prinesie impulz nielen v oblasti cestovného ruchu, ale aj ekonomiky. Výstavbu odštartovali zvonením zvoncov v obci Šumiac. Tú prepojí kvalitná cesta s vrcholom Kráľovej hole a spraví ho dostupným aj pre cestných cyklistov. V podstate nahradí už existujúcu súčasnú, ktorú tam vybudovali ešte v roku 1960. Polovica z nej je však pokrytá len štrkom a zvyšnú tvorí rozbitý asfalt.

„Vo finále bude výstavba tejto cesty znamenať 12-kilometrový úsek, ktorý bude najvyššie položeným miestom dostupným pre cyklistov v celej strednej Európe,“ hovorí banskobystrický župan Ondrej Lunter. „To znamená, že Kráľova hoľa, so svojou výškou 1 946 metrov, sa stane prístupná nielen pre horských, ale aj cestných cyklistov,“ povedal. Je presvedčený, že táto novinka bude lákadlom nielen pre ľudí z celého Slovenska, ale aj sveta. Verí, že tak ako je v rámci Tour de France známy francúzsky vrchol Mont Ventoux, tak aj Kráľova hoľa sa raz stane horskou prémiou počas pretekov okolo Slovenska.

Lunter pokračoval, že okrem turistických výhod dokáže táto hora s cestou priniesť živobytie miestnym ľuďom. „Za ostatné roky tu vzniklo šesť cyklopožičovní, dve nové reštaurácie, horská chata a je tu tiež prvá československá sauna. To sú všetko dôvody, aby tu ľudia zostávali a mali prácu,“ mieni. Okrem toho chce župa získať aj časť vysielača na vrchole hory. „Jednu budovu z neho plánujeme kúpiť a chceme, aby tam vznikla útulňa. Turisti tam budú môcť, v prípade nepriaznivého počasia, prenocovať a občerstviť sa,“ doplnil.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Kráľova hoľa Kráľova hoľa – cez víkendy ju navštevujú tisícky turistov.

Širšia spolupráca

Prvé dve etapy výstavby, zo Šumiaca po Predné sedlo, by mali byť hotové do leta budúceho roka. Ide u úseky v celkovej dĺžke 6,3 kilometra a hodnote presahujúcej milión eur. Na ich výstavbu sa podarilo získať zdroje z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) obci Šumiac a Lesom SR.

Zvyšnú tretiu etapu, od Predného sedla po samotný vrchol legendárneho kopca, už má kraj projektovo pripravenú. Do konca roka by sa mohol stať vlastníkom cestného telesa a samotnú rekonštrukciu chce financovať z prostriedkov Plánu obnovy.

Čítajte aj Študenti, rodičia a učitelia sú zhrození: Jedno z top tradičných gymnázií chcú zlúčiť s inou školou

Zhotoviteľom prác prvej polovice sa, na základe výsledkov verejného obstarávania, stala spoločnosť Viakorp. Jej zástupca Ján Bohovic potvrdil, že ak im to počasie dovolí, prvá etapa by mala byť hotová už v apríli. „Vtedy by sa mali vykonávať záverečné práce ako pokládka asfaltových vrstiev, nejaké krajnice, zvodidlá a bezpečnostné prvky. Tým pádom dôjde aj k odovzdaniu úseku,“ uviedol.

Projekt je výsledkom širšej spolupráce Banskobystrického samosprávneho kraja, rezortu pôdohospodárstva, Lesov SR, obce a ďalších aktérov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer) vysvetlil, že na základe vzájomnej dohody župa previedla projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na štátne lesy v posledný deň výzvy cez PPA.

„Úspešne bol podaný projekt a teraz máme možnosť pomyselne zazvoniť zvoncami zo Šumiaca na to, aby dnešným dňom začala výstavba tejto cesty,“ ukázal Takáč na v súčasnosti štrkový úsek. „V prvej etape sa urobí, v dĺžke viac ako 6 kilometrov, nový asfaltový povrch, ktorý bude ďalej pokračovať. Viem, že župa chystá aj projekt rekonštrukcie toho asfaltu, ktorý je v tej druhej etape. Cyklisti sa teda budú môcť previezť, horskí aj cestní, až na Kráľovu hoľu,“ dodal.

Tisícky návštevníkov

„Rekonštrukcia tejto cesty je príkladom, ako môže spolupráca medzi lesníkmi a turistickou komunitou prispieť k rozvoju regiónu a turistickej infraštruktúry,“ hovorí generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tibor Menyhart. „Cesta bude slúžiť na obhospodarovanie lesov. Zlepší tiež dostupnosť pre zásahové jednotky, vytvorí priestor pre bezpečnú cyklistiku a spoznávanie slovenskej prírody,“ povedal.

Starostka Šumiaca Jarmila Gordanová vysvetlila, že za ostatné roky sa turizmus v ich obci výrazne zvýšil. „Počet návštevníkov prichádzajúcich na Kráľovu hoľu išiel neskutočne hore. Cez víkendy je tu zhruba tritisíc peších, ale mnohí chodia aj na elektrobicykloch,“ priblížila. Teší ju, že tam prichádzajú mnohé rodiny s deťmi. „V dobe internetu a digitalizácie, keď je mládež často pri počítačoch, som veľmi príjemne prekvapená, že sa vracajú k prírode,“ konštatovala.

Čítajte aj „Turbokruháč“ vo Zvolene vyvoláva u šoférov obavy. Pre viacerých je to hotová veda

Rekonštrukciou cesty sa podľa nej v prvom rade vyrieši bezpečnosť cyklistov, no opäť stúpne aj rozvoj turizmu. „Verím, že raz sa tu uskutočnia aj cyklistické preteky, napríklad majstrovstvá Európy či Okolo Slovenska,“ poznamenala. Je presvedčená, že sa zvýši tiež zamestnanosť v obci. „Podporia sa miestni občania a podnikatelia. Máme tu už požičovne elektrobicyklov a dve reštaurácie. Ešte pred piatimi rokmi tu nebola ani jedna, takže turisti sa nemali kde najesť. Teraz sa však zvyšuje aj počet ubytovacích zariadení,“ ozrejmila. Zároveň prezradila, že k dotknutej ceste, ale aj samotnej Kráľovej holi, má ako starostka silný osobný a citový vzťah.

„Môj nebohý svokor, ktorý bol dva roky predsedom národného výboru, no potom umrel na vážne ochorenie, sa v roku 1960 spolupodieľal na realizácii tejto cesty. Staval aj tú starú budovu, ktorá tam stojí. Som rada, že Ján Gordan s týmto projektom už dávno začal a ja ako jeho nevesta pokračujem v jeho šľapajach,“ uzavrela.