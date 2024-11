Unikátny svetelný park na juhu Slovenska vás svojou krásou dostane. Pozrite si zábery priamo odtiaľ

Od 13. novembra do konca januára 2025 môžete v Komárne navštíviť svetelný park „Story of Lights“. Tento tematicky ladený park s názvom „hrady“ ponúka návštevníkom úžasnú atmosféru vďaka 180-tisícom LED svetiel. Medzi najväčšie atrakcie patrí 6-metrový hrad, 8-metrový svetelný stromček a množstvo ďalších svetelných inštalácií. Pre mnohých je hlavným zážitkom svetelný tunel, ktorý očarí návštevníkov všetkých vekových kategórií. Výstava je otvorená každý deň od 16.00 do 21.00 hod., takže si ju môžete vychutnať v plnej nočnej kráse.