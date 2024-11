Košice sa budú zaoberať odstránením Pamätníka vojakov Sovietskej armády. Dovtedy z neho odstránia komunistické symboly

Primátor Košíc Jaroslav Polaček má preveriť možnosti mesta v súvislosti s premiestnením alebo odstránením Pamätníka vojakov Sovietskej armády na Námestí osloboditeľov. Dovtedy je prioritou natrvalo z neho odstrániť komunistické symboly. Vyplýva to z uznesenia, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom utorkovom rokovaní.

Pod návrh uznesenia sa podpísalo dokopy 23 poslancov. „Treba, aby počuli aj v Bratislave, aj na veľvyslanectve (Veľvyslanectve Ruskej federácie v SR, pozn. TASR) a ministerstve vnútra, že občania tohto mesta, ktorých zastupujeme, majú záujem, aby sa tento problém vyriešil,“ uviedla poslankyňa a jedna z tvárí Nežnej revolúcie v Košiciach Ľubica Blaškovičová.

Poslanci otvorili túto tému v súvislosti s kritizovaným reštaurovaním plastických prvkov – kosák a kladivo – a kamenných tabúľ na pomníku. Obnovovanie symbolov komunistickej moci považujú za hanbu. Pamätník a symboly na ňom podľa nich vyvolávajú vo verejnosti kontroverzné postoje aj vzhľadom na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine.

Pracovníci Správy mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) symboly na pomník osadili tesne pred spomienkovými udalosťami spojenými s 35. výročím Nežnej revolúcie. Polaček označil načasovanie za nešťastné, za mesto aj SMsZ sa verejne ospravedlnil.

Mesto eviduje uvedený pamätník pod názvom Pomník padlým v druhej svetovej vojne – sovietski vojaci. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, ktorá má aj štatút vojnového hrobu. V rokoch 2022 a 2023 bol poškodený, pričom magistrát zaznamenal výzvu rezortu vnútra aj veľvyslanectva na odstránenie škôd. „My sme to viac ako dva roky odkladali, robili sme všetko pre to, aby sme to nemuseli robiť,“ povedal primátor.

Sumu 11 100 eur na reštaurátorské práce plastických prvkov a kamenných tabúľ poskytlo mestu v zmysle zákona o vojnových hroboch Ministerstvo vnútra SR. Zvyšných 20 percent nákladov znáša mesto.

Polaček pripomenul, že zákaz o komunistických symboloch sa na uvedený pomník nevzťahuje a je potrebné nájsť spoločensky možné, ale hlavne zákonné riešenie.

Kosáky a kladivo na pamätníku v centre Košíc sa s kritikou stretli aj v minulosti. Aktivisti ich odstraňovali s argumentom, že ide o propagáciu komunistického režimu. O kauzách rozhodovali súdy.