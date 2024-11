Štvornohý chlpáč je novou posilou mikulášskych mestských policajtov. Ovčiak Fajo má upokojovať vyhrotené situácie

Dvojročný nemecký ovčiak je plne vycvičený a poslúcha perfektne. Najbližšie ho miestni uvidia počas Mikulášskeho jarmoku. Svojim ľudským policajným kolegom pomôže predchádzať konfliktným situáciám, keďže v uliciach neraz prichádzajú do kontaktu s agresívnymi opilcami. Hliadka so psom u nich prirodzene vzbudí väčší rešpekt.

Nemecký ovčiak Fajo Video Zdroj: TV Pravda

„Fajo je veľmi spoločenský, no zároveň dobre vycvičený,“ hovorí Romana Nemcová z kancelárie vedenia mesta v Liptovskom Mikuláši. „Dva roky sa učil zadržiavať páchateľov, preto je aj razantný a má silný ochranársky inštinkt,“ uviedla. Prezradila, že „ubytovaný“ je v mieste trvalého bydliska svojho psovoda, ktorý mu poskytuje všetko, čo potrebuje.

V minulosti metropola Liptova v radoch mestských policajtov ešte služobného psa nemala. Primátor Ján Blcháč považuje aktuálnu posilu za veľké plus. Pripomenul, že úlohou tohto „fešáka“ bude upokojiť vyhrotené situácie a vzbudzovať rešpekt. „Aj vďaka nemu budú ulice nášho mesta bezpečnejšie,“ podotkol.

Zaobstarať si služobného psa sa v Liptovskom Mikuláši rozhodli z logického dôvodu – v meste sa ročne konajú stovky podujatí a takáto posila im pomôže zefektívniť ich prácu. Prípadné konfliktné situácie s ním dokážu vyriešiť jednoduchšie a rýchlejšie.

Foto: archív mesta Liptovský Mikuláš Fajo, pes, mestská polícia, Liptovský Mikuláš Fajo s náčelníkom Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši Stanislavom Bargelom.

„Psík sa volá Fajo, tak bude aj oslovovaný psovodom. Na služobnej veste však bude mať tiež meno, ktoré mu vyberú obyvatelia Liptovského Mikuláša – aby si prvého policajného psa tak trochu osvojili,“ konštatoval primátor.

Doplnkové meno

Návrhy na druhé meno, ktoré mu vymyslia samotní obyvatelia, zbiera samospráva prostredníctvom jej oficiálnych profilov na sociálnych sieťach. Niektorí už na to reagovali, pričom padli mená ako Bak, Polčo, Rex, Nero, Klug, Ranger či Miky, teda Mikuláš. Viacerí ale zhodnotili, že druhým menom by psíka „magoriť“ nemali. Radnica však zdôrazňuje, že nového kolegu budú, samozrejme, oslovovať menom, na ktoré je už dva roky zvyknutý. Zopakovala, že to „doplnkové“ má skôr slúžiť na to, aby si ho domáci tak trochu osvojili.

Služobný pes môže mať výhradne jedného pána. Štvornohého kolegu má preto na starosti psovod Stanislav Uličný. Ten pripomenul, že psík si musí zvyknúť na jedného človeka, ktorý mu bude ako jediný dávať povely. „Nie je možné, aby sme ho učili počúvať viacerých ľudí, lebo ktokoľvek by ho neskôr oslovil na ulici, pravdepodobne by ho počúvol a nemohol by správne vykonávať službu,“ vysvetlil. Dodal, že medzi takýmto pomocníkom a jeho psovodom musí fungovať dobrá chémia.

Čítajte aj Okolie Čierneho Balogu sa mení na mesačnú krajinu, lesy sa strácajú pred očami pre mohutnú ťažbu

Náčelník Stanislav Bargela potvrdil, že služobného psa budú využívať najmä pri zabezpečovaní verejného poriadku počas kultúrno-spoločenských podujatí. „Nový kolega je plne vycvičený a pripravený na výkon služby. Ešte ho, spolu so psovodom, čaká preskúšanie v Bratislave. Obyvatelia ho najbližšie uvidia počas Mikulášskeho jarmoku,“ objasnil. Pokračoval, že počas podujatí prichádzajú do styku s agresívnymi ľuďmi, ktorí sú často pod vplyvom alkoholu. „Hliadka so psom u nich prirodzene vzbudí väčší rešpekt,“ poznamenal náčelník.

Mestskí policajti vykonávajú v rámci svojej činnosti aj preventívne aktivity, ktorých súčasťou už bude aj Fajo. Využijú ho napríklad pri ukážkach zadržania páchateľa, tiež pri opise policajnej kynológie.

Poriadkové psy musia byť tvrdé, razantné, so silným ochranárskym inštinktom a mimoriadne poslušné. Náčelník zdôraznil, že ten ich bude pre nich veľkou pomocou. „So skúseným psovodom nám ušetrí množstvo síl, ktoré môžeme nasadiť v rámci štandardného týždňa, kedy policajtov potrebujeme podstatne viac,“ doplnil.

Rex, Chym a ďalší

Služobný pes v rámci mestských polícií nie je samozrejmosťou, ale skôr výnimkou. Väčšinou ich pomoc využívajú vo veľkých mestách ako Bratislava či Žilina. Občas sa ale nimi posilnia aj menšie samosprávy.

Čítajte aj Padne dohoda s lekármi? Na rade je Šaško. Odborníci: Dal si herkulovské úlohy, Ficova vláda má antireformnú DNA

Pred rokmi sa napríklad veľkej pozornosti tešil Rex v Žiari nad Hronom, ktorý sa na slávneho televízneho, tiež štvornohého, komisára podobal vizážou aj šikovnosťou. Postupne sa stal miláčikom tamojších ulíc a všetkých žiarskych detí, ktoré ho počas jeho mestských hliadok nadšene zdravili. K malým obyvateľom bol priateľský, no osvedčil sa aj pri zásahoch počas vyčíňania výtržníkov.

Istý čas mala v minulosti dobre stavaného vlčiaka aj žarnovická mestská polícia. Počúval na meno Chym a v jeho najlepších rokoch patril k najlepším na Slovensku. V rôznych súťažiach obsadzoval, v rámci kraja, prvé priečky.

Kedysi mali belgického ovčiaka aj hliadky v Čadci, no a chlpáči v službách mestskej polície sa osvedčili tiež v Nových Zámkoch. Svojou prirodzenou autoritou vyvolávajú väčší rešpekt aj medzi neprispôsobivými občanmi. Celkovo majú v rámci prevencie veľmi dobrý efekt.