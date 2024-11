Tisova ulica už bude čoskoro minulosťou. Pomenovať ju chcú po ďalšom katolíckom kňazovi

Po piatich rokoch sa kauza Tisova ulica vo Varíne blíži ku koncu - už o pár týždňov by mala niesť nový názov. Na stole boli viaceré návrhy, medzi nimi aj provokatívny v znení Ulica tisová. Obecní poslanci však budú v decembri hlasovať za to, aby ju pomenovali po miestnom rodákovi, ktorý bol pápežským prelátom. Lenka Ticháková, ktorá za premenovanie bojovala, v tom vidí určitú symboliku.

Správny súd v Banskej Bystrici ešte koncom júna rozhodol, na základe žaloby prokurátora Generálnej prokuratúry, že všeobecne záväzné nariadenie (VZN) Varína v časti, kde určuje názov Ulice Dr. Jozefa Tisu, nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Na základe toho obec začiatkom novembra zverejnila návrh VZN, v ktorom figuroval nový názov a to Ulica SNP.

Tisova ulica vo Varíne. (video z januára 2022) Video Zdroj: TV Pravda

Ten predložila názvoslovná komisia, no v pripomienkovom konaní zaznamenali deväť pripomienok. V nich sa objavovali iné názvy ako napríklad Ulica tisová, Trianonská či Ku kempu. Varínski poslanci sa však na ostatnom rokovaní zastupiteľstva, ktoré sa konalo v stredu 20. novembra, zhodli na názve Ulica Mons. Jozefa Nogu, ktorý bol katolíckym kňazom a pápežským prelátom.

Obyvatelia sú pripravení

Starosta Michal Cvacho ozrejmil, že v zmysle zákona musí byť nový návrh VZN znova vyvesený štrnásť dní a ktokoľvek zo Slovenska sa k nemu môže vyjadriť. „Z deviatich poslancov hlasovali ôsmi za názov nesúci meno nášho rodáka, Mons. Nogu,“ hovorí Cvacho. „Počítam s tým, že definitívne rozhodnutie padne na zastupiteľstve 10. decembra, keď sa budú riešiť rozpočty a rovno sa schváli aj toto,“ mieni.

Premenovanie sa uskutoční hneď potom, ako bude „odklepnuté“ s tým súvisiace VZN a podpíšu sa zápisnice. Oficiálne by už nový názov mal byť v platnosti od januára 2025. „V zmysle zákona o obecnom zriadení zabezpečíme nové cedule a keď prídu, vyvesíme ich. Každý vlastník rohového domu je zo zákona povinný strpieť ich na svojej nehnuteľnosti,“ pokračoval starosta. Náklady, ktoré na to samospráva vynaloží, momentálne odhadnúť nevie, no nemalo by ísť o veľkú sumu.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Tisova ulica, Varín Tisova ulica vo Varíne bola „jablkom sváru“ dlhé roky.

„Viac to zrejme bude stáť ľudí. Teraz s audítorkou riešime, či je nejaká možnosť prispieť im na niektoré tie zmeny. Zatiaľ to vychádza tak, že skôr nie,“ podotkol. Vysvetlil, že najväčšie patálie s tým budú mať ľudia, ktorí podnikajú, pričom okrem poplatkov za rôzne dokumenty musia počítať aj so stratou času a cestovným na príslušné úrady.

Obyvatelia sú už na zmenu podľa starostu viac-menej pripravení. „Samozrejme, vybavovať nové doklady sa nikomu nechcelo, ale toto je už taká stará záležitosť, že teraz ich to v podstate netrápi,“ tvrdí. A ako sa mu pozdáva názov, ktorý je momentálne na stole?

„Ja na to nemám žiadny vplyv, rozhodujú poslanci, ale keby bolo po mojom, nenazvali by sme to po pánovi Nogovi,“ povedal. Skôr by sa vraj zameral na nejaký neutrálny názov a nie na mená ľudí. „Vhodnejšie by pri výbere boli pohoria, rieky a podobne,“ poznamenal s tým, že takáto verzia by nikomu nemala prekážať ani v budúcnosti.

„Niekto je veriaci a niekto nie, tak prečo by to malo byť po farárovi? Áno, bol dobrým kňazom a býval priamo na tej ulici, no príde mi trochu čudné nazvať to po ňom len za to, že príkladne vykonával svoje povolanie. Ľudí, ktorí vzorne robia svoju profesiu, je predsa veľa,“ zdôvodnil svoj postoj. „Okrem toho umrel v roku 2006, takže sa mi to zdá dosť zavčasu. Ale ako som už vravel, je to na poslancoch,“ uzavrel.

Nevhodná provokácia

Na problém ulice s kontroverzným názvom prvýkrát poukázala v roku 2019, ešte ako obecná poslankyňa, Varínčanka Lenka Ticháková. Teraz konštatovala, že po piatich rokoch sa táto kapitola uzavrie.

„Vnímam to tak, že zvíťazila pravda, najmä morálka a zákon,“ povedala pre Pravdu. „Keď je niečo protizákonné, má sa to zmeniť. Nemôžeme privierať oči ani nad minulosťou. Vlastnú históriu si treba pamätať, lebo ako sa hovorí – keď ju nepoznáme, znova si ju zopakujeme,“ uviedla.

Návrh nového názvu sa jej pozdáva. „V prvom rade mi záležalo na tom, aby ho nenahradil žiadny taký, ktorý by pripomínal Tisa. Objavil sa tam napríklad taký absurdný návrh ako Ulica tisová, čiže podľa stromu, čo považujem za nevhodné. Brala som to ako výsmech a istú formu provokácie,“ povedala.

Foto: archív Lenky Tichákovej Lenka Ticháková, Varín Lenka Ticháková začala na kontroverzný názov intenzívne poukazovať v roku 2019.

Neprekážala by jej ani Ulica SNP. „Znova by sme sa vrátili k odkazu Povstania, ku ktorému sa Slovensko hlási,“ pokračovala. „Vôbec však nemám problém ani s tým, že to pomenujú po varínskom rodákovi. Ľudia, ktorí ho poznali tvrdia, že to bol dobrý človek. Chcem veriť, že je to naozaj niekto, na koho môžeme byť hrdí a svoje kňazské povolanie si vykonával tak, ako mal,“ podčiarkla. Vidí v tom aj riadenie osudu a určitú symboliku.

„Najmä v tom, že jeden kňaz, ktorý sa svojmu povolaniu spreneveril, prakticky podal ruku zlu a spolupracoval s ním, bude vymenený za iného, ktorý si svoju službu plnil ako mal. Čiže bol dobrým príkladom pre ľudí,“ dodala Ticháková.