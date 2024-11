VIDEO: Zažite veľkolepý festival indického jedla na Slovensku. Tieto dobroty vám narobia chúťky

Festival indických chutí, ktorý sa koná na Liptove od 15. novembra do 1. decembra 2024 v reštaurácii Safran v Demänovej, ponúka nezabudnuteľný zážitok plný exotických jedál a farieb. Tento rok je festival tematicky ladený v štýle Bollywoodu a návštevníci si môžu vychutnať až 72 rôznych jedál, vrátane polievok, predjedál, hlavných chodov a dezertov. Súčasťou podujatia sú aj špeciálne akcie, ako "Happy Hour" a možnosť využitia vstupenky „All you can eat“. Festival vás vtiahne do atmosféry Indie s autentickými koreninami, vegetariánskymi možnosťami a rôznorodým pečivom. Je to jedinečné spojenie chutí, kultúry a zážitkov, ktoré sa zapíše do pamäti všetkým milovníkom exotiky a dobrého jedla.