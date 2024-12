Na Liptove vyrastie špičkové športovisko. Chcú tam vychovať ďalších olympijských šampiónov

Novinku za pol milióna eur postavia v Liptovskom Mikuláši už v budúcom roku. Moderný skatepark s bazénom sa zaradí do trojky najlepších na Slovensku. Do sýta sa tam môžu „vyblázniť“ deti, mládež aj dospelí. Samospráva verí, že aj vďaka tomu raz v tejto disciplíne uvidíme pod piatimi kruhmi úspešného športovca z ich mesta.

Veľká komunita mikulášskych „skejťákov“ sa má na čo tešiť. Na mieste súčasného skateparku, s plochou zhruba 2-tisíc štvorcových metrov, vybudujú úplne nový areál. Ten má byť jedným z najmodernejších svojho druhu na Slovensku. Dva podobné sú len v Bratislave a Košiciach.

„Jeho súčasťou budú betónové prekážky, sedenie vo svahu, mobiliár či osvetlenie. Úplnou novinkou bude takzvaný bazén,“ hovorí primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč. „Projekt už má vydané platné stavebné povolenie. Začiatkom roka 2025 sa uskutoční verejné obstarávanie a potom už nič nebráni tomu, aby sme významne zlepšili podmienky pre skejterov, inline korčuliarov a kolobežkárov,“ povedal.

Vysoké ambície

Novinka v hodnote približne pol milióna eur bude financovaná z externých zdrojov, z prostriedkov územia mestského rozvoja. Radnica pripomína, že Slovensko malo tento rok prvý raz svojho reprezentanta v skateboardingu na olympijských hrách. „Veríme, že vďaka modernizácii tohto územia uvidíme raz športovca z Liptovského Mikuláša pod piatimi kruhmi aj v tejto disciplíne,“ poznamenal primátor.

Samospráva objasnila, že pôvodný skatepark vyrástol na Nábreží Janka Kráľa, za starou lodenicou, v roku 2001. Do správy mesta prešiel v roku 2019. Denne ho využívali desiatky mladých pre zábavu, ale aj na tréningy. Do úprav, údržby a obnovy tohto športoviska investovalo mesto od roku 2015 viac ako 70-tisíc eur. Peniaze išli napríklad na opravu a nátery drevených prekážok, betónovej a nájazdovej plochy či oplotenia.

Projekt nového areálu konzultovali a koordinovali s tamojším šéfom Klubu adrenalínových športov Marekom Hliničanom. Pôsobí tiež ako tréner vo freestyle snowboardingu, je aj bývalým reprezentantom v skatebordingu. Netají, že z moderného športoviska, ktoré nahradí staré, má veľkú radosť.

„Na tom súčasnom je v podstate urobená len nejaká plocha, na ktorej sú pohyblivé prekážky so železnou konštrukciou a na nich drevené pláty. To teda pôjde preč a, samozrejme, spravia sa aj zásahy do podlahy. Tá je už za tie roky, počas ktorých slúžila, zničená,“ priblížil Hliničan. Celé sa to podľa neho bude robiť nanovo.

Marek Hliničan, šéf Klubu adrenalínových športov v Liptovskom Mikuláši, spolupracuje s mestom na projekte nového skateparku.

„Zostane to na tom istom mieste, lebo všetci vedia, kde sa skatepark nachádza. Je v meste a zároveň blízko sídliska, takže tá lokalita je dobrá,“ zdôraznil. Vysvetlil, že podlaha tam bude ako vo výrobných halách – v podobe lešteného betónu. „Aby sa tam nezadŕhali kolieska a skateboardy či kolobežky mohli hladko prechádzať,“ podotkol.

Bazén bez vody

Hliničan pokračoval, že skateboarding je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich športov. „Čiže aj tie prekážky – ich sklony, tvary a podobne, za ostatné roky napredovali relatívne rýchlo. Nabrali podobu, ktorá je momentálne potrebná aj na vrcholových súťažiach. Videli sme ju tiež na olympijských hrách,“ zhodnotil. V Mikuláši by malo byť niečo podobné a identické s tým, na čom sa jazdí napríklad aj olympijská kvalifikácia či samotné preteky.

„V tom bude nový liptovský skatepark úplne iný a špecifický v porovnaní so starým. Ten už potrebné parametre absolútne nespĺňa,“ ozrejmil. Najväčší problém je tam s tým, že prekážky, v podstate železné konštrukcie, sú kryté preglejkou, ktorú pod vplyvom tamojšieho drsného počasia museli často meniť. „Teraz ich nahradí trvácny betón,“ podotkol.

Kolobežkári tiež často využívajú dráhy tamojšieho areálu.

Na projekte pracovali štyri roky spolu s firmou, ktorá je jednou z najlepších v rámci výstavby skateparkov. „Nielen u nás, ale aj v zahraničí,“ tvrdí Hliničan. Na Slovensku sú momentálne len dva na úrovni toho, aký vyrastie v Liptovskom Mikuláši. „Nedávno otvorili nový v Bratislave a ďalší je v Košiciach. Ten vlastne navrhoval Rišo Tury, slovenský olympionik. S ním som konzultoval aj tvar nášho budúceho skateparku,“ spresnil. Ďalší modernejší je v Martine, ale ten vraj nemá úplne tie parametre, aké už čoskoro ponúknu Liptáci.

Spomínaný bazén, ktorý má byť jeho súčasťou, si možno niektorí predstavujú ako nádrž s vodou. Hliničan však objasnil, že je to „skatepool“, čo je aj olympijská disciplína, pričom tento terén slúži k jazdeniu vo vypustenom bazéne. „Je oblý, no má akoby hrany zo železa alebo betónu. Je to niečo ako u-rampa, ale toto je zo všetkých strán uzavreté. Dá sa tam nabrať ešte väčšia rýchlosť a robiť viac trikov,“ pripomenul.

Budúci skatepark má v meste vyrásť už čoskoro.

Oprášia tradíciu

Liptovský Mikuláš bol v minulosti najznámejšou destináciou pre „skejťákov“ nielen zo Slovenska. V lete tam aj v ostatných rokoch navštevuje starý areál zhruba stovka ľudí. „Pre našich členov stále organizujeme tréningy, no prichádzajú aj kolobežkári. V najsilnejšej sezóne bol vždy preexponovaný,“ upozornil Hliničan. V novom skateparku plánujú určiť jasné pravidlá. „Vyhradíme hodiny na tréningy, pričom sa budeme vedieť prispôsobiť aj iným aktivitám tak, aby si tam ľudia neskákali po hlavách,“ poznamenal. Teší ho, že novinka ponúkne možnosť lepšej prípravy miestnych talentov na preteky v rámci celého sveta.

„Máme tu niekoľko šikovných skateboardistov. Zvlášť by som poukázal a dával dôraz aj na dievčatá, lebo sú naozaj dobré a keďže medzi nimi nie je konkurencia až taká preexponovaná, majú veľké šance,“ podčiarkol. „Celkovo sa možno za pár rokov niekomu podarí nasledovať Riša Turyho, ktorý urobil krásny výsledok na ostatnej olympiáde. On tiež často chodieval do Liptovského Mikuláša, kde sme ešte začiatkom milénia zvykli organizovať preteky,“ povedal Hliničan. Na tú dobu bol ich skatepark, keď v roku 2001 vznikol, moderný a unikátny.

„Inde na Slovensku vtedy také vôbec neexistovali, bol jediný svojho druhu. Chodili k nám jazdiť ľudia nielen z celej republiky, ale aj z Česka, Poľska, dokonca sa tu objavil nejaký Američan. Konali sa tu preteky medzinárodného významu, takže teraz sme nadšení, že túto tradíciu opäť oprášime,“ hovorí. Zopakoval, že majú v pláne organizovať veľké súťaže, na ktorých sa stretne celá ich komunita.

„Ako za starých dobrých čias. Dá sa povedať, že aj Rišo vyrastal v tomto starom skateparku, trávil tu veľa času. Keď som ho stretol na poslednej kvalifikácii pred olympiádou, kde zajazdil ako pán, poďakoval sa mi, že sme ho v začiatkoch podporovali a verili v neho. Aj po ľudskej stránke je to veľmi dobrý človek,“ uzavrel Hliničan.