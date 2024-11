V Tatrách štartuje lyžiarska sezóna, strediská hlásia unikátne novinky. Aké budú ceny skipasov?

Trať s časomierou, najdlhšia osvetlená zjazdovka v strednej Európe s výnimkou Álp, nová vyhliadková veža ale aj spoplatnenie skialpu sľubuje lyžiarom zimná sezóna, ktorá je pred nami. Ako prví ju otvárajú na Donovaloch a v Jasnej. Skvelou správou je, že ceny skipasov zostávajú na úrovni minulého roka. Zdôrazňujeme však, že je to tak prevažne v rámci online predaja.

So snehom to vlani bola dosť bieda, no lyžiari aj prevádzkovatelia zjazdoviek veria, že počas nastávajúcej sezóny si biele svahy všetci užijú naplno. Najväčšie horské stredisko Jasná má otvorené brány pre nadšencov tohto zimného športu už od soboty 30. novembra. Potvrdil to Marián Galajda zo spoločnosti Tatry Mountain resorts (TMR).

„Máme pripravených desať kilometrov zjazdoviek. Ide o trasy na severe aj juhu Chopka,“ povedal. Zároveň spresnil, ktoré sú to. „Ploštínska, teda bývalá Pretekárska, Májová Priehyba – Koliesko, Chaletová, Biela Púť, Happy End, Slnečná, Panoráma Kosodrevina – Srdiečko a Krupová,“ vymenoval. Na zjazdovkách je podľa neho predovšetkým technický sneh, pričom jeho vrstva dosahuje zhruba 60 centimetrov.

Aj tento rok prichádza Jasná s niekoľkými novinkami. Patrí k nim napríklad najdlhšia osvetlená zjazdovka na večerné lyžovanie v strednej Európe s výnimkou Álp. V skúšobnej prevádzke ju otvoria už v sobotu. „Je to zjazdovka z Brhlísk s úsporným ekologickým osvetlením, vďaka ktorému lyžiarom pribudne 2,7 kilometrov dlhá trasa. Prvý večer bude za jedno euro,“ hovorí Galajda.

Doplnia kamery

Veľkou zmenou je fakt, že od tejto sezóny zavádzajú v Jasnej spoplatnenie skialpu na zjazdovkách. Rovnako to bude aj vo Vysokých Tatrách. „Základný jednodenný vstup stojí 7 eur v online predaji aj priamo v stredisku. Výhodou kúpy online je zľava na parkovanie ako je to tiež v prípade skipasov. Majitelia denných skialp vstupov budú mať v cene poistenie zásahu Horskej záchrannej služby,“ priblížil Galajda. Nadšenci tohto športu majú k dispozícii aj sezónny lístok v hodnote 99 eur, ktorý sa dá zohnať iba online.

„Toto je základná forma regulácie a zároveň spôsob, ako sa budú skialpinisti aspoň čiastočne spolupodieľať na príprave zjazdoviek,“ uviedol predseda predstavenstva TMR Igor Rattaj. „Každoročne nás to stojí milióny eur a nie je správne, aby skituristom ich koníček donekonečna dotovali ostatní lyžiari. Zvlášť vtedy, keď snehové podmienky neumožňujú venovať sa tomuto športu mimo upravených a zasnežených zjazdoviek,“ zdôvodnil tento krok. Pripomenul, že niektoré strediská vo svete skialp zakázali úplne, iné ho regulujú formou spoplatnenia.

V Jasnej aktuálne prinášajú aj bezpečnejšie zjazdovky v podobe rozšírených úsekov najexponovanejších trás, nového značenia, doplnenia kamerového systému a skvalitnenia komunikácie smerom ku klientom priamo v teréne. V Happy Ende a na Priehybe avizujú tiež „nový level zábavy“ s bohatším aprés-ski programom ako doposiaľ. Pribudol aj Hotel Ostredok, ktorý je v ponuke so všetkými benefitmi zahŕňajúcimi skipasy a vstupy do vodných parkov v cene ubytovania.

Sezónu vo Vysokých Tatrách odštartujú o pár dní neskôr. Na Štrbskom Plese 6. a v Tatranskej Lomnici 14. decembra. Tento rok tam došlo k modernizácii zasnežovacej infraštruktúry pre kvalitnejšiu prípravu zjazdoviek, pričom na tento účel doplnili aj vozový park. Zrevitalizovali tiež hornú stanicu pozemnej lanovej dráhy na Hrebienok, kde vznikol nový fotopoint. Pribudla aj vyhliadková veža Tatras Tower na Štrbskom Plese. Ďalšou novinkou sú Vianočné trhy na Hrebienku počas štyroch adventných víkendov.

Jasná otvára svoje brány v sobotu 30. novembra.

Skipasy podľa Galajdu nebudú drahšie ako vlani. „Predávame ich za flexibilné ceny rovnako, ako je to s letenkami. Štartovacie úrovne začínajú v online predpredaji na sumách 24 eur v Tatrách a 29 eur v Jasnej. V prípade potreby sa dá skipas prebookovať na iný termín za symbolický poplatok,“ tvrdí. Upozornil, že najvyššie sa ceny šplhajú počas sviatkov a prázdnin.

Snežný funpark

Snowparadise Veľká Rača Oščadnica plánuje otvorenie sezóny na sobotu 14. decembra. „Tento dátum sa však môže zmeniť v závislosti od snehových podmienok,“ zdôraznil Patrik Sučik z tamojšieho marketingového oddelenia. Aktuálne už majú pripravené všetko na to, aby mohli začať s technickým zasnežovaním.

V rámci noviniek chystajú druhú detskú lyžiarsku škôlku, ktorá sa má nachádzať pri údolnej stanici lanovej dráhy v lokalite Lalíky. Dostupná bude pohodlne priamo z parkoviska. V časti Dedovka plánujú postaviť pre lyžiarov a snowboardistov snežný funpark. Samozrejme, aj v tomto prípade platí, že im to musí umožniť vhodné počasie. „V rovnakej lokalite pripravujeme tiež trať s časomierou, ktorá by bola k dispozícii počas celej zimnej sezóny so štartom od údolnej stanice BLV-2 Hrebeň po zjazdovke Košariská I,“ priblížil Sučik.

Priamo na svahu ani tentoraz nevynechajú súťaž vo varení kapustnice či viaceré preteky, kde si široká verejnosť môže vyskúšať svoje lyžiarske schopnosti na tomu prispôsobenej trati. K špeciálnym patria večerné v obrovskom slalome, ktoré sa konajú pri umelom osvetlení. Pripravujú aj Snow show 2025, ktorý prináša najväčší bezplatný test lyží a snowboardov. Viac o programoch je možné dozvedieť sa na webovej stránke strediska.

Ceny skipasov zostávajú rovnaké aj v Oščadnici. „Rozhodli sme sa nemeniť ich, keďže chceme udržať Slovákov lyžovať v domácich strediskách. Ponechali sme ich teda na úrovni minuloročnej sezóny,“ podotkol Sučik. „Nepremietli sme do cien 13-percentné navýšenie DPH v rámci konsolidačných opatrení z pôvodných 10 na 23 percent. V porovnaní s poľskými a českými strediskami v našom blízkom okolí by sme inak stratili akúkoľvek konkurencieschop­nosť,“ zhodnotil. Dodal, že za celodenný skipas zaplatia dospelí v online predaji, na začiatku a pred koncom sezóny, 25 eur, počas hlavnej a top sezóny to bude 34 a 37 eur.

Snowparadise Veľká Rača Oščadnica verí, že otvorí 14. decembra.

Svetový pohár

Malinô Brdo pri Ružomberku, ktoré má dvanásť kilometrov zjazdoviek, otvorí sezónu, v prípade dobrých podmienok, 14. decembra. Snežné delá tam spustili už 19. novembra. „Ideálne teplotné podmienky nám dovolili nepretržite zasnežovať šesť dní,“ povedal riaditeľ strediska Ivan Dic. „Hornú časť, sedačkovú lanovku a priľahlé vleky máme aktuálne vysnežené na päťdesiat percent,“ priblížil.

Predpoveď počasia na najbližšie dni je podľa neho priaznivá. Pribudnúť by mala aj prírodná biela pokrývka, pričom teploty klesnú pod bod mrazu. „To nám opätovne umožní technické zasnežovanie. Veríme, že do začiatku sezóny nám podmienky dovolia pripraviť na otvorenie kompletne celé stredisko,“ poznamenal s tým, že to bude sprevádzané hudobným programom.

Tento rok Malinô Brdo posilnilo systém technického zasnežovania, ktorý zároveň zautomatizovali. „To nám zefektívni výrobu snehu o takmer 30 percent,“ objasnil šéf strediska. „Vymieňame tiež sedenie na sedačkovej lanovke, aby mali lyžiari komfortnejší a pohodlnejší vývoz,“ pokračoval. Zároveň spomenul ďalšiu novinku. „Vo februári sa u nás prvýkrát uskutoční svetový pohár juniorov v skialpinizme. Ak to dopadne dobre, chceli by sme si to zopakovať a zorganizovať takúto súťaž aj pre dospelých,“ konštatoval.

Malinô Brdo sa chystá privítať lyžiarov 14. decembra.

Rodinná lyžovačka v ružomberskom stredisku vyjde podľa jeho šéfa podstatne menej, ako vlani. „Ceny skipasov zostali u dospelých osôb na úrovni minulého roka, ale deti sme zlacneli o takmer 30 percent,“ tvrdí Dic. Doplnil, že štartovacia cena celodenného skipasu pre dospelého je u nich tiež lacnejšia ako minulý rok – sezónu začínajú, v online predaji, na 23 eurách.

Najrýchlejší štart

Jasnú predbehli s otvorením sezóny Donovaly. Tie začínajú, na Záhradišti, už v piatok 29. novembra. Pre lyžiarov sprístupnia svah o pol deviatej ráno. Podmienky na zjazdovke sú, s 20 centimetrami snehu, dobré. V prevádzke bude vlek aj lanovka Bully Express. Pripravené je zároveň večerné lyžovanie, ktoré sa bude konať každý piatok a sobotu. Otvorený je tiež bistro a après-ski bar.

Adriana Rýsová z PARK SNOW Donovaly uviedla, že tento rok im pribudla detská zóna s malým vlekom, kde sa najmenší môžu učiť základy lyžovania. „Vynovený je aj Riders park, čiže freestylová zóna s prekážkami či skokmi pre snowboardistov a lyžiarov,“ povedala.

Upozornila tiež na unikátnu krosovú dráhu, ktorá má dĺžku 400 metrov. „Je to adrenalínová trasa so zákrutami a snehovými kôpkami. Je určená pre snoubordistov aj lyžiarov,“ vysvetlila. Vzápätí poukázala na ďalšiu novinku – eventovú miestnosť v podobe stanu priamo na svahu v Záhradišti. „Budú sa tam organizovať koncerty a iné podujatia,“ podotkla.