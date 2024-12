Demolujú jednu z dominánt. Budova riaditeľstva Rooseveltovej nemocnice má „zmiznúť“ do konca mesiaca

Už o pár týždňov bude minulosťou. Do osemposchodovej budovy riaditeľstva banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice sa zahryzol ťažký mechanizmus, ktorý ju postupne zrovná so zemou. Svedkami odštartovania tejto udalosti boli hlúčiky zvedavcov, ktorí okolo náhodne prechádzali. Mnohí si to fotografovali a natáčali videá svojimi mobilnými telefónmi.

Búranie budovy riaditeľstva Rooseveltovej nemocnice Video Zdroj: TV Pravda

„Je to až neuveriteľné. Sledoval som, keď to tu v sedemdesiatych rokoch stavali a teraz vidím, ako to postupne búrajú,“ povedal nám starší Banskobystričan hľadiac na vysoký žeriav „odkrajujúci“ kus vrchného poschodia. Kúsok od neho stáli dvaja mladí muži, ktorí si tento jav natáčali na video. „Keď sme sem ráno išli ani sme netušili, že natrafíme na niečo takéto. Je to zážitok,“ usmievali sa. Viacerí reagovali podobne.

Okolie riaditeľstva je kvôli bezpečnosti ohradené, no samotné práce, keďže ide o výškovú budovu, vidieť aj ponad oplotenie. Radomír Janík, riaditeľ stavby z firmy Strabag potvrdil, že poslednú fázu asanačných prác spustili v areáli banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice, na ktorej mieste vyrastie úplne nová, búraním troch posledných objektov.

Špeciálne stroje

„Najvýznamnejšia z nich je zároveň aj najvyššia kancelárska budova riaditeľstva. Za ňou sú ešte objekty garáže a dielní. Špecifikom pre ne je, že sú čiastočne zapustené vo svahu. Kým teda túto výškovú časť dobúrame, budeme tento svah musieť aj zapažiť záporami,“ hovorí Janík.

„Potom začneme demolovať spodnú časť. Jednotlivé zápory budeme kotviť do svahov ešte v existujúcich budovách. Ide o technické opatrenie za účelom zastabilizovania svahu,“ poznamenal. Jednoducho povedané – potrebné je to kvôli tomu, aby sa vrchná časť komunikácie neposunula a nevznikol tam nový problém.

Riaditeľstvo by podľa Janíka malo byť zbúrané do konca decembra. „Plus tá spodná časť sa bude robiť do konca januára. Vtedy sa už celkovo začne pažiť aj stavebná jama, takže tie práce sa prelínajú, prebiehajú kontinuálne,“ vysvetlil. Zároveň objasnil, že už preložili aj všetky siete, ktoré vzniknú v priestore budúceho objektu.

„Pracujeme tiež na dočasných staveniskových komunikáciách, ukladáme panely, takže stavba napreduje a zatiaľ to vyzerá veľmi dobre,“ pokračoval. Ozrejmil, že pri demolácii používajú ten istý stroj ako pri demontáži vrátnice.

„Len sa vymenilo rameno, takže vyzerá ako nový, ale ide o flexibilný stroj. Rozsah toho ramena je tridsať metrov – pár nám ich chýbalo, tak sme si pomohli terénnym násypom,“ priblížil šéf stavby. Vzápätí zhrnul, koľko ľudí a techniky tam aktuálne pracuje.

„Je tu päť demolačných strojov s nožnicami a príslušné mechanizmy – bagre, nakladače, nákladné autá, tiež jeden dozér (odhŕňač),“ vymenoval. Robotníkov sa tam pohybuje zhruba 65. „Teraz sú dôležitejšie stroje než ľudská sila. Samozrejme, v tom náraste, keď už bude nemocnica v pokročilom štádiu stavby, tu bude 600 až tisíc ľudí,“ uzavrel Janík.

Snežné delá

Vedúca koordinačnej jednotky projektu Nová nemocnica Jana Kunická spresnila, že v areáli už došlo k zbúraniu piatich budov. Konkrétne zrovnali so zemou vrátnicu, patológiu, kuchyňu so vzdelávacím centrom a jedálňou, objekt premostenia do detskej fakultnej nemocnice a energocentrum.

„Momentálne pokračujeme administratívnou budovou, nasledovať budú ešte dve – prevádzka s údržbou a garáž,“ uviedla Kunická. „Zhotoviteľ zároveň pripravuje územie už aj na stavbu. To znamená, že v momente, ako dostane stavebné povolenie na výkopové práce, môže začať aj s nimi,“ povedala.

V rámci aktuálnych prác sú na stavbe pustené aj dve snežné delá, ktoré majú eliminovať prašnosť vznikajúcu pri búraní. Zatiaľ podľa Kunickej ide všetko pomerne hladko, na vážnejšie komplikácie nenatrafili. Priblížila, že budovu riaditeľstva skolaudovali v roku 1982 a slúžila ako administratívne centrum Rooseveltovej nemocnice. „Mala šesť poschodí kancelárií, na siedmom a ôsmom sa nachádzala veľká prednášková sála. Jej kapacitu bola približne pre 120 ľudí,“ dodala Kunická.

Výstavba novej nemocnice je financovaná z plánu obnovy, náklady sú vyčíslené na 425 miliónov eur. Hrubá stavba by mala byť hotová do konca júna 2026 a skolaudovaná do decembra 2028. S plnou prevádzkou sa počíta do konca roka 2029.