Rastú ako huby po daždi? V Brezne čoskoro odovzdajú desiatky nájomných bytov, ďalších viac ako sto idú stavať

Metropola Horehronia finišuje s prácami na 96 nájomných bytoch. Momentálne robia konečné práce v interiéri, hotové by mali byť v marci. Záujem o ne je podľa samosprávy veľký, ďalšiu „várku“ preto plánujú začať stavať už budúci rok – na mieste bývalých kasární. Neskôr sa chcú pustiť aj do ošarpaných budov, ktoré kedysi slúžili ako internát.

Novú bytovku na breznianskom sídlisku Mazorníkovo začali stavať v roku 2020. Napriek problémom s klimatickými podmienkami, neskôr so zdražovaním stavebných materiálov a zabezpečovaním ich dodávok, ktoré dali projektu na nejaký čas stopku, tam teraz práce finišujú. Primátor Tomáš Abel oznámil, že 96 nájomných bytov, z nich 10 jednoizbových, 42 dvoj-, 37 troj- a 7 štvorizbových, v marci dokončia.

Mesto získalo na bytovku podporu formou dvojmiliónovej dotácie a úveru. Všetko konzultovalo so Štátnym fondom rozvoja a bývania (ŠFRB), tiež s ministerstvom dopravy. „Potom, ako prebehnú administratívne procesy a kolaudácia, s radosťou budeme byty odovzdávať úspešným žiadateľom,“ pokračoval Abel. Pripomenul, že sa prideľujú podľa poradovníka alebo žrebom, za prítomnosti žiadateľov, notára aj verejnosti. Záujemcovia musia spĺňať viaceré podmienky – nemôžu napríklad vlastniť žiadnu nehnuteľnosť, ani mať dlžoby voči mestu.

Viacerí Brezňania reagujú na výstavbu bytov s uznaním. „Je úžasné, čo robia pre ľudí. Vláda sa má čo učiť. Bude to krása – čisté, nové. Neďaleko škola, škôlka a nádherné výhľady,“ adresovali niektorí pozitívne slová smerom k radnici. Nájdu sa však aj skeptici, ktorí si myslia, že k bytom sa dostanú len vybraní ľudia po známosti. Primátor ale zdôrazňuje, že to tak nie je – schvaľovať sa to bude na mestskom zastupiteľstve, kde si to každý môže prísť skontrolovať.

Motivácia pre mladých

Momentálne v Brezne evidujú dvesto žiadateľov o nájomné byty. „Je to viac ako dokážeme poskytnúť. Preto je bytová politika mesta nastavená tak, že sa budeme zaoberať aj výstavbou ďalších,“ povedal primátor. „Samozrejme, tešíme sa na nových obyvateľov, no mnohé byty pridelíme aj Brezňanom, ktorí vlastné nemajú. Snažíme sa takto pomôcť mladým rodinám,“ ozrejmil. Takto podľa neho vedia čiastočne stabilizovať stav obyvateľstva na svojom území.

„Väčšina miest má s demografiou problém, čo vidíme na číslach v rámci celého Slovenska. Samozrejme, výstavba bytov nie je jediný spôsob, ako podporiť a motivovať mladých ľudí, aby zostávali žiť vo svojom rodisku. Je to ale jeden z prostriedkov, ktorý je rozhodujúcim faktorom pre to, aby z mesta neodchádzali,“ podčiarkol.

V blízkej budúcnosti chcú preto v Brezne začať s výstavbou bytovky aj na mieste bývalej administratívnej budovy vojenských kasární, ktorú získali delimitáciou. Abel objasnil, že tam vyrastie úplne nová stavba, pričom tú pôvodnú zbúrajú. Vznikne tak zhruba 70 bytov.

„Projekt pre stavebné povolenie už máme hotový. Momentálne prebiehajú dva povoľovacie procesy a ideme do verejného obstarávania stavby. Následne podáme žiadosť o získanie prostriedkov zo ŠFRB. V lete alebo na jeseň by sme chceli začať stavať,“ povedal. Keďže ide o projekt v rámci centrálnej zóny, očakávajú zo strany žiadateľov veľký záujem.

Ďalšou lokalitou, kde majú vzniknúť nové byty, je Mládežnícka ulica – konkrétne v priestoroch bývalých internátov. Ide o dve v podstate zdevastované budovy, pričom jednu má mesto vysporiadanú, no tá druhá je obsadená. Žije v nej asi štyridsať ľudí, od ktorých tamojšie byty mesto postupne vykupuje. „Aktuálne vlastníme už viac ako tri pätiny toho objektu,“ podotkol primátor.

„Určite budeme riešiť minimálne tú jednu budovu, ktorá je už pätnásť rokov prázdna. Odkúpili sme ju od Banskobystrického samosprávneho kraja za 150-tisíc eur,“ priblížil. Keď prebehnú všetky procesy prípravy projektovej dokumentácie, majú v pláne opäť žiadať o zvýhodnené úverové prostriedky ŠFRB, aby internát mohli prerobiť na nové byty. Malo by ich tam byť 60, začať chcú čo najskôr. Primátor verí, že to stihnú odštartovať tiež už v nasledujúcom ro­ku.

Záujem a kritériá

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik, zároveň aj primátor mesta Partizánske, hovorí, že priebežne určite vznikajú nájomné byty v rôznych obciach, no v Brezne je to teraz zrejme najvýraznejšie – vyrastajú v najväčších počtoch.

„V minulosti v tom bolo veľmi aktívne napríklad Nové Mesto nad Váhom. Nové bytovky postavili tiež v Prievidzi, Šali. Aj my v Partizánskom sme v rokoch 2021 a 2022 postavili dve, dokopy 48 bytov,“ poznamenal. Dôležitý je podľa neho pri takýchto projektoch záujem a fakt, či sú žiadatelia schopní spĺňať potrebné kritériá.

„Veľa ľudí je bez príjmu, bez práce, ktorí síce potrebujú to bývanie, ale nevedia zaplatiť kauciu ani štandardné nájomné,“ spresnil. Je presvedčený, že dosť menších bytoviek sa stavia v obciach, kde sa pri počte zhruba tisíc obyvateľov snažia vytvoriť podmienky na to, aby si tam stabilizovali mladých ľudí.

„Čiže žijúcich s rodičmi dome, o ktorých nechcú prísť ich odsťahovaním sa do mesta,“ vysvetlil Božik. „Vznikajú tam teda také menšie bytovky – s počtom dvanásť či osemnásť bytov. Záujem stále je, aj keď nie nejaký obrovský, no primeraný možnostiam, ktoré na Slovensku sú,“ mieni.

Ak si vraj niekto myslí, že nájomnými bytmi zastabilizuje klesajúci počet obyvateľstva vo svojom meste, tam sa jednoznačne stavajú. „Pokiaľ to ale nie sú byty v blízkosti Bratislavy či v Žiline, ostatné mestá počtom obyvateľov kontinuálne klesajú. V drvivej väčšine prípadov to tak je aj napriek novým nájomným bytovkám,“ tvrdí Božik. Spôsobuje to podľa neho aj to, že ľudia často vyhľadávajú bývanie v rodinných domoch.