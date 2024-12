Petržalčania nechcú elektrické káble nad Veľkým Draždiakom a chcú referendum o PAAS

„Dovolili sme si urobiť najdetailnejší a najreprezenta­tívnejší prieskum verejnej mienky v Petržalke, aký bol kedy spravený. Oslovili sme 1000 ľudí, 500 telefonicky a 500 v uliciach,“ skonštatoval Hrčka.

Reprezentatívny prieskum navrhli v novembri miestni poslanci. Pred tým, ako bude miestne zastupiteľstvo rozhodovať o možnej prekládke nadzemného veľmi vysokého napätia (VVN), ktoré vedie aj ponad Veľký Draždiak, chcel poslanecký zbor poznať názor obyvateľov. Mestská časť preto zorganizovala tri verejné stretnutia s občanmi, na ich názor sa tiež pýtala v spomínanom prieskume.

Z neho vyplynulo, že 65,4 percenta respondentov súhlasí s preložením elektrického vedenia, negatívne sa vyjadrilo 16,6 percenta opýtaných. Na otázku, kto by mal o prekládke rozhodnúť, sa 40,7 percenta opýtaných vyjadrilo, že by to mali byť obyvatelia v referende. Ďalších 31,7 percenta by túto právomoc dalo miestnym poslancom a 9,9 percenta by to nechalo na odborníkov.

Téme možnej prekládky sa bude miestne zastupiteľstvo venovať aj na svojom najbližšom zasadnutí na budúci týždeň. Poslanci budú na ňom rozhodovať, či bude alebo nebude vyhlásené miestne referendum, a prípadne ak nie a rozhodovať o prekládke bude poslanecký zbor, či mestská časť do spolufinancovania prekládky pôjde alebo nie. Vedenie mestskej časti odhaduje, že prekládka by mohla stáť okolo štyroch miliónov eur, z ktorých okolo 1,5 milióna eur by bola spoluúčasť Petržalky.

Starosta priznáva, že z krátkodobého hľadiska je to vysoká vynaložená suma na úkor iných vecí, ktoré by mohla mestská časť realizovať. Z dlhodobého hľadiska by však z toho obyvatelia profitovali.

V reprezentatívnom prieskume sa obyvatelia vyjadrovali aj k celomestskému Bratislavskému parkovaciemu asistentovi – PAAS. Z výsledkov vyplýva, že 53,9 percenta respondentov je s ním nespokojných, spokojnosť vyjadrilo 31,9 percenta opýtaných. Takmer 70 percent Petržalčanov si zároveň praje referendum o rozširovaní magistrátneho parkovacieho systému. Prieskum tiež ukázal, že s jeho rozšírením nesúhlasí 54 percent respondentov.

„Z môjho pohľadu však za týmto negatívnym trendom môže byť veľmi pomalé zavádzanie PAAS-u, kedy sa síce v danej zóne situácia motoristom – rezidentom výrazne zlepší, ale v jej okolí naopak výrazne zhorší. Prípadne aj spoplatnenie v časoch, kedy to nie je nevyhnutné,“ poznamenal Hrčka.

Ak by v Petržalke rozhodli o vyhlásení miestneho referenda, týkalo by sa pravdepodobne troch okruhov. Okrem prekládky elektrického vedenia nad Veľkým Draždiakom a rozširovania PAAS-u by sa mestská časť chcela obyvateľov opýtať aj na možnosť premenovania Námestia Hraničiarov. Ako termín na konanie referenda bol stanovený 8. marec 2025.

Zber dát v rámci reprezentatívneho prieskumu bol realizovaný od 8. do 28. novembra na vzorke 1000 respondentov s trvalým pobytom v Petržalke.