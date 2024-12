Unikát, ktorý závidia aj v Prahe. V Utekáči majú najvyšší komín s lezeckou stenou, atrakcia vznikla v areáli bývalej sklárne

Lezecká stena na historickom komíne Video Zdroj: TV Pravda

Pamiatka, ktorá zostala v obci po sklároch, našla nové využitie. Utekáčsky starosta Miroslav Barutiak netají spokojnosť. „Dnes naše sny prenášame do reality a máme z toho veľkú radosť. Na mieste, kde stála skláreň výnimočná svojou produkciou, osadenstvom či pracovitými ľuďmi, ktorí mali radi kultúru aj šport, sme zrekonštruovali historický komín. Ten je vo svete raritou,“ podčiarkol. Vysvetlil, že ho dal postaviť gróf Anton Forgáč, ktorý začal budovať tamojšiu skláreň v roku 1787. O pár rokov nato (1810) bola podľa záznamov najväčšou v Uhorsku. Žiaľ, v súčasnosti už nefunguje.

Barutiak pokračoval, že dosiahnuť zachovanie a zároveň obnovu komína nebolo ľahké. S nápadom umiestniť naň lezeckú stenu prišiel práve on. „Mohol byť aj staticky narušený, takže som to konzultoval, ale vyšlo to tak, že je všetko v poriadku. Urobili sme nový vrch, tiež dominantu, takzvanú hrušku, a následne sa tam namontovala lezecká stena, ktorá je najvyššou na Slovensku,“ tvrdí richtár. Celé to podľa neho stálo zhruba 105-tisíc eur, z toho väčšinu, 99-tisíc, im prispeli z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Pekné a bezpečné

Ako prvý vyliezol po novej stene Jan Mlejnek z firmy, ktorá ju realizovala.. Na úplný vrchol sa dostal za približne desať minút. Predtým sa „vyzbrojil“ sedákom, špeciálnymi topánkami a lanom. Ruky si ošetril magnéziom, aby sa mohol lepšie držať. Dolu ho celý čas istila jeho kolegyňa. Na jeho výkon sa pozerali desiatky ľudí, ktorí ho búrlivo povzbudzovali a po dosiahnutí cieľa mu nadšene tlieskali.

„Žiadny iný podobný komín, s lezeckou výbavou, široko ďaleko nepoznám. V Česku o jednom viem, ale je menší. Má tridsať metrov a nachádza sa v Prahe,“ zhodnotil. Objasnil, že stenu v Utekáči pripravovali dva dni. „Museli sme vymyslieť, ako to ukotvíme tak, aby to pre ľudí bolo bezpečné, zároveň zaujímavé, pekné na pohľad a najmä funkčné,“ priblížil Mlejnek. Na svoje si tam podľa neho prídu dospelí aj deti.

Čítajte aj Na Gemeri tisícročná múmia podstúpila raritné CT vyšetrenie. Do nemocnice ju priviezli v nepriepustnom obale

„Je tu ľahšia aj náročná obtiažnosť. Červená trasa vedie úplne hore a tí, čo už majú nejaké skúsenosti, si to rozhodne užijú,“ mieni. Spresnil, že komín má 42 metrov, pričom lezecká časť siaha do výšky 39 metrov.

Starosta očakáva, že novinka prinesie regiónu väčší rozvoj a prílev turistov. Veľa si však sľubujú aj od celého priemyselného areálu. „Má približne 33-tisíc štvorcových metrov. Máme tu vybudované všetky siete a rokujeme s viacerými investormi. Uvidíme, čo sa podarí. Potrebujeme podporu aj od vlády, aby tu ľudia mali prácu a mohli lepšie žiť,“ konštatoval.

Nostalgia aj radosť

Šéf rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši verí, že utekáčsky komín bude nielen športovou, ale aj turistickou atrakciou, ktorá priláka čo najviac ľudí. „Pre mňa má tiež symbolický význam v tom, že aj starým objektom sa dá vdýchnuť nový život. Som presvedčený, že tento komín bude aj impulzom na objavenie celého priestoru investormi, pričom tu vznikne niečo, čo dá ľuďom zamestnanie tak ako to bolo v minulosti,“ povedal minister.

Čítajte aj Šaško: Lekári na výpovede nemajú dôvod. Minister predkladá neprejdené návrhy, požiadavky nie sú splnené, reaguje LOZ

„Kedysi tu robilo 800 ľudí a verím, že aj v ďalších rokoch sem príde niekto, kto donesie prácu. My sme poskytli peniaze na projekty a aby sa odstránilo viac ako sedem ton sutiny. Som presvedčený, že ministerstvo hospodárstva pomôže a znova tu niekto postaví nejaký podnik,“ doplnil Raši.

Bývalý riaditeľ utekáčskej sklárne Dušan Kubinec cítil pri pohľade na komín nostalgiu, ale aj radosť. „Je to pre mňa plačlivá nostalgia. Od roku 1999, keď fabrika zostala stáť, je toto jediný a prvý úsmevný deň, keď je pri tomto viac ako storočnom komíne počet ľudí, ktorí možno zodpovedá počtu sklárov, ktorí tu kedysi pracovali,“ hovorí. Práve on bol pri tom, keď v areáli odstavovali výrobu ručných sklárov a nahradili to strojnou výrobou na japonských, anglických či švajčiarskych „mašinách“.

Lezecká stena je podľa Kubinca skvelým nápadom. „Je to jedinečné, veď inde na Slovensku to nenájdete,“ pripomenul. „Taká stena, ktorá zodpovedá požiadavkám skalolezcom, v tomto prípade tehlolezcom, je naozaj unikátna,“ dodal s úsmevom.