Po náraze do stromu vyhasol život 30-ročnej mamičky, jej malé dieťa transportovali do nemocnice s ťažkými zraneniami

Matka na mieste zomrela, dieťa záchranári transportovali do nemocnice s ťažkými zraneniami. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

V mierne ľavotočivej zákrute vyšla 30-ročná žena mimo cesty a narazila v priekope do stromu. „V čase nárazu sa v aute so ženou nachádzalo aj jej trojročné dieťa, ktoré bolo riadne pripútané v sedačke. Záchranári ho transportovali do nemocnice s ťažkými zraneniami. Matka, žiaľ, zraneniam na mieste podľahla,“ priblížili z polície.

Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a ublíženia na zdraví. „Taktiež bol pribratý znalec z odboru cestná doprava. Okolnosti a presné príčiny nehody budú predmetom vyšetrovania,“ dodala polícia.