Do obehu dali desaťtisíce vratných pohárov, Banskobystričanom to neprekáža. Zvolen si užíva tradičnú Vianočnú dedinu

Banskobystrické centrálne Námestie SNP je rušné celoročne, no po odštartovaní vianočných trhov je to tam ešte živšie. Pešia zóna je naozaj frekventovaná – vidieť tam početné skupinky rodín, priateľov či kolegov z práce. Svietiaca výzdoba je bohatá, nechýbajú ani rôzne atrakcie pre najmenších. Asi najpútavejšou je vysvietený kolotoč s koníkmi, ktorému väčšina detí neodolá.

Najmä dospelí si určite všimli, že tento rok musia pri kúpe nápojov platiť o niečo viac – je za tým záloha za vratný pohár. Niektorým sa to možno nepozdáva, no viacerí ľudia, s ktorými sme hovorili, s tým problém nemá. „Sme už zvyknutí z rôznych podujatí či festivalov, že to tam funguje podobne,“ povedal nám Juraj, ktorý prišiel na trhy s kamarátmi. „Na začiatok nás to síce stojí o dve eurá za nápoj viac, no potom nám nalievajú do toho istého pohára a už je to za klasickú cenu. Keď pôjdeme domov, zálohu si vyberieme,“ dodal s úsmevom.

„Mne skôr na takýchto akciách vyhovujú jednorazové poháre,“ hovorí Banskobystričanka Daniela. „Zdá sa mi to hygienickejšie. Preto som išla o kúsok ďalej, na starú tržnicu, kde nalievajú do papierových pohárov,“ podotkla.

Rasťo, ktorý ponúka v jednom zo stánkov na námestí punč a iné nápoje tvrdí, že nové poháre sú výborné. „Niektorí ľudia sú trošku zaskočení, ale keď im to vysvetlíme chápu, že je to dobrá myšlienka,“ priblížil.

Poňali to ekologickejšie

Zálohovateľné poháre s originálnou grafikou si ľudia môžu odniesť domov aj ako suvenír. Banskobystrická radnica sa ich rozhodla zaviesť na základe skúseností z iných miest, kde sa tak výrazne znížil odpad, pričom okolie stánkov je oveľa čistejšie. Tých je celkovo na tamojších vianočných trhoch 46, z nich 35 s občerstvením a 11 s remeselným tovarom.

Stánky s vianočnými dobrotami a dekoráciami zostanú v banskobystrickom centre do 1. januára. Tak ako v minulých rokoch sa tam aj tentoraz používajú kompostovateľné riady. Samospráva potvrdila, že vianočný punč a iné teplé nápoje po novom dostávajú návštevníci do vratných pohárov. „Chceme, aby boli vianočné trhy ekologickejšie, čiže zavádzame novinku, ktorou je systém výlučne vratných hrnčekov,“ uviedol primátor Ján Nosko.

„Lepšie ako recyklovať je odpad vôbec netvoriť, preto sme pristúpili k týmto pohárom. V Banskej Bystrici bude v obehu 30-tisíc kusov,“ ozrejmil Tomáš Pastorok, vedúci oddelenia cestovného ruchu. „Princíp je jednoduchý. Návštevník zaplatí za prvý pohár v akomkoľvek stánku, kde sa podáva punč či iné nápoje, zálohu dve eurá. Pri kúpe ďalšieho mu ho vymenia za čistý, pričom zálohu už, samozrejme, neplatí,“ vysvetlil.

„Keď človek z trhov odchádza, pohár si môže nechať ako darček, alebo ho vráti v špeciálnych stánkoch, ktoré sa nachádzajú na začiatku a konci bystrického námestia. Obsluha mu potom dve eurá vráti,“ objasnil s tým, že novinka je vyrobená z ľahkého polypropylénu. „Dá sa viackrát umývať, čiže to je tá ekologická časť,“ doplnil Pastorok.

Pohár, ktorý ľudia vrátia obsluhe v špeciálnych stánkoch, nemôže byť prasknutý, poškriabaný, popísaný a podobne. Ak ho niekto nestihne vrátiť, môže tak urobiť aj nasledujúci deň alebo kedykoľvek počas vianočných trhov. Výťažkom z nich, ako aj z primátorského punču, podporí mesto internetovú poradňu pre mladých IPčko a jeho krízovú psychologickú pomoc. Tamojší odborníci sú k dispozícii nonstop bezplatne a anonymne pre ľudí v ťažkých životných situáciách – online aj offline.

„Banskobystrické Vianoce sa pravidelne radia do rebríčka obľúbených a odporúčaných najkrajších trhov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Aj preto sme sa rozhodli vytvoriť vratný pohár s pekným dizajnom,“ povedal Jiří Pěč, riaditeľ OOCR Stredné Slovensko. „Na spracovanie originálneho návrhu grafiky chceme každý rok osloviť iného lokálneho umelca tak, aby návštevníkom vznikla pekná zberateľská sada. Autorom tohtoročnej grafiky je Banskobystričan Patrik Ševčík,“ uzavrel Pěč.

Polovičné fungovanie?

V susednom Zvolene si už miestni zvykli, že tam vždy pred sviatkami vyrastie, na centrálnom Námestí SNP, malebná Vianočná dedina. Jej súčasťou je veľký vyrezávaný betlehem, autentické sane s kožušinou, určené na ťahanie koňmi, aj drevený štvorkolesový voz. Práve sane sú jedným z najväčších lákadiel pre deti, ktoré sa v nich neraz usadia a pózujú svojim rodičom pri fotografovaní.

Trhy vo Zvolene potrvajú do Troch kráľov. Otvorené sú denne, no viacerí šomrú, že stánkov je málo a aj z tých, ktoré sa tam nachádzajú, je v týždni polovica zatvorená. Ponuka teda nie je taká bohatá ako v susednej Bystrici.

„Je to slabota,“ mieni Lukáš. „Punč, varené víno či lokšu kúpim aj tu, ale napríklad cigánsku pečienku nikde nevidím,“ zhodnotil. „Remeselné výrobky tiež chýbajú. Možno sa to ešte len rozbehne a vrcholiť bude pár dní pred Vianocami. Ktovie, čo budú ponúkať v stánkoch, ktoré sú zatiaľ zatvorené,“ zamyslel sa.

Zuzana prišla s kamarátkou a tiež bola trochu sklamaná. „Zatiaľ akoby fungovala len polovica dediny. Asi je to tým, že sme tu v strede týždňa. Musíme sa sem vrátiť cez víkend a uvidíme, či to bude lepšie,“ poznamenala.

Pavol s manželkou Erikou sú spokojní. „Niektorým ľuďom nikto nevyhovie. Áno, je to tu také komornejšie, ale sme radi, že tu vôbec je možnosť vybrať si ponuku z niekoľkých stánkov a občerstviť sa. Nám sa tu páči,“ zhodli sa. „Atmosféra je tu sviatočná, s príjemnou hudbou. Čo viac k tomu treba? Nemusí byť vždy všetko megalomanské,“ mienia.

Ceny dobrôt a nápojov sú v obidvoch mestách podobné, no napríklad lokša s kačacou pečienkou je vo Zvolene o polovicu lacnejšia. Tam je zas, v porovnaní s Banskou Bystricou, o niečo drahší chlieb s cibuľou či štrúdľa. Samozrejme, v obidvoch prípadoch je v ponuke bohatý kultúrny program, ktorých prehľad majú samosprávy zverejnené na svojich stránkach.

Banská Bystrica Lokša s kačacou pečienkou 7 € Cigánska v žemli 8 € Chlieb s cibuľou 1,90 € Štrúdľa 2,20 € Punč (0,2 l) 2,50 – 3 € Varené víno (0,2 l) 3 € Medovina (0,2 l) 3 €