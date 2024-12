Unikátny svetelný park na strednom Slovensku vás svojou krásou dostane. Pozrite si zábery priamo odtiaľ

Svetelný park Story of Lights v Banskej Bystrici je otvorený od 8. novembra 2024 do 10. januára 2025 v areáli plážového kúpaliska Aqualand. Tento park ponúka úžasné svetelné inštalácie tematicky zamerané na zvieraciu ríšu, vrátane obrovských svetelných sôch zvierat, tunelov a dekorácií, ktoré vytvárajú magickú atmosféru. Návštevníci môžu využívať šetrné LED osvetlenie s minimálnou spotrebou energie, celý park je navrhnutý ekologicky a zároveň vizuálne ohromujúci. Prehliadka trvá približne 45 – 60 minút a je vhodná pre rodinu, aj jednotlivcov, ktorí hľadajú jedinečný zážitok počas zimného večera. Park je otvorený denne od 16:00 do 21:00 hodiny.