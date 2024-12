Banskobystričania sa sťahujú z centra mesta. Trápia ich opilci a neúnosný nočný hluk, radnica vraj problém nerieši

Krik, bitky či rozbíjanie fliaš v nočných hodinách priamo v centre Banskej Bystrice nedá tamojším obyvateľom spávať. Jeden z nich si dokonca, kvôli neznesiteľnému hluku, prenajal byt v inej časti mesta, aby si mohol oddýchnuť. Upozorňuje, že nie každý si to môže dovoliť. Mestská polícia si podľa neho neplní základné povinnosti. Jej náčelník to popiera.

Rušenie nočného pokoja v centre Banskej Bystrice Video Zdroj: TV Pravda

Ivan Rajčok býva so svojou rodinou na banskobystrickom Námestí SNP desať rokov. Ostatné dva poukazuje na to, že dlhodobo tam dochádza k pravidelnému narušovaniu nočného pokoja – a to nielen počas víkendov, ale aj v pracovnom týždni. Pripomína, že sa to deje v pamiatkovej rezervácii mesta, kde je, spolu s ďalšími susedmi, svedkom hlasnej hudby, vykrikovania ľudí pod vplyvom alkoholu, výtržníctva, bitiek, močenia na verejnosti, rozbíjania fliaš, tiež poškodzovania súkromného a verejného majetku.

„Situácia je neúnosná. Človek príde unavený z práce a chce sa jednoducho vyspať. Na víkendy sme už s rodinou rezignovali a z centra odchádzame do prenajatého bytu. Deje sa to ale aj v týždni,“ tvrdí Rajčok pripomínajúc, že nie každý si môže dovoliť takýto „únik“. Podčiarkol, že nedávno sa to ešte zhoršilo, lebo v okolitých podnikoch začali organizovať študentské párty. „To znamená, že začnú niekedy o jedenástej v noci a končia o štvrtej ráno,“ spresnil.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Ivan Rajčok, Banská Bystrica Ivan Rajčok žije na centrálnom námestí Banskej Bystrice. Sťažuje sa na dlhodobé porušovanie nočného pokoja.

„Je nonsens, že musíme chodiť spávať mimo, keď máme byt v centre. Tento problém sme opísali aj vo vlaňajšej petícii, ktorú sme delegovali na primátora, no do dnešného dňa nám nepomohol,“ konštatoval. Zároveň nám ukázal petíciu, ktorú okrem neho podpísalo ďalších dvanásť ľudí žijúcich na Námestí SNP a Národnej ulici. Žiadajú v nej riadne plnenie úloh mestskej polície a zabezpečenie dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta (VZN) upravujúcich verejný poriadok a prevádzkovú dobu v podnikoch.

Rajčok: Kde je zákon?

Nespokojný Banskobystričan zdôrazňuje, že mestská polícia situáciu nerieši a dostatočne nezasahuje. „Podľa VZN mesta by tie kluby nemali byť otvorené dlhšie ako do polnoci. Z akého dôvodu to prevádzkujú do štvrtej rána?“ pýta sa. „Pán z mestskej polície reagoval, že stačí dať oznámenie o konaní akcie,“ poznamenal. Takýto krok totiž stačí na to, aby samospráva povolila prevádzkam mať otvorené dlhšie.

„Kde je ale potom zákon? Načo robia VZN, keď ho nedodržuje samotné mesto? Tomu nerozumiem,“ podotkol Rajčok. „Ja som za kultúrnu zábavu, veď aj my sme boli mladí a popíjali vínko – ale nerozbíjali sme námestie. V minulosti sa už majitelia dotknutých klubov vyjadrili, že keď sa nám nepáči, máme sa presťahovať,“ hovorí znechutene. Pokračoval, že radnicu aj mestských policajtov na problém viackrát upozorňoval, no nič sa nezmenilo.

„Nemajú záujem náš problém riešiť. Preto som sa rozhodol oboznámiť aj poslancov mestského zastupiteľstva, v rámci hodinky pre verejnosť, aby nás podporili,“ povedal. O slovo sa prihlásil na decembrovom zasadnutí (10. 12.), kde nepríjemnú situáciu podrobne opísal.

„Mesto by malo podporovať skôr kultúrne a športové projekty a nie opilcov a našu mládež tak, aby sme z nej vychovali ľudí závislých na alkohole a aby to bolo na úkor obytných zón, ktoré susedia v centre pešej zóny práve s takýmito prevádzkami,“ mi­eni.

Rajčok ozrejmil, aké opatrenia on a jeho susedia navrhujú – napríklad stálu prítomnosť mestskej polície v nočných hodinách na Námestí SNP či pred dotknutými klubmi. Tiež prísnejšie kontroly priamo v prevádzkach zamerané na dodržiavanie ich otváracej doby či podávanie alkoholických nápojov neplnoletým. Na elimináciu narušovania poriadku v centre by podľa nich bolo vhodné napríklad aj osadenie tabúľ informujúcich o možnosti pokút a represie.

Foto: Eva Štenclová, Pravda mestska policia bb Mestská polícia v Banskej Bystrici vykonáva v centre, podľa jej náčelníka, pravidelné kontroly.

Náčelník: Konáme

Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko zhodnotil, že mesto sa musí opierať najmä o VZN a jeho uplatňovanie v praxi. „To znamená, že príslušníci mestskej polície majú skontrolovať prevádzky, prípadne upozorniť ľudí. Niekedy je tá vymožiteľnosť naozaj problematická, aj my si to uvedomujeme,“ hovorí. Zdôraznil, že mestská polícia nemôže byť všade a nonstop. „Nemyslím si, že by bola nesúčinná, lebo každý hovor a podnet sú zaznamenané, čo je verifikovateľné. Skôr je problém s tým, že tam nemôžu byť celú noc a čakať, či z nejakého podniku niekto vyjde a bude robiť bordel,“ poznamenal.

Riešenie sa podľa primátora hľadá veľmi ťažko. „Najmä ľudia pod vplyvom alkoholu, keď vyjdú z barov, zrejme majú pocit, že ešte môžu pokračovať. Určite je to nepríjemné,“ podotkol. „Preto sa budeme snažiť iniciovať stretnutie a vytvoriť skupinu, ktorá by cez mediálnu kampaň či zintenzívnenie práce mestskej polície hľadala riešenie, ktoré by mohlo priniesť výsledok a upokojenie situácie na námestí, tiež v okolitých prevádzkach,“ povedal.

Náčelník banskobystrických mestských policajtov Viliam Pischko tvrdí, že pravidelne vykonávajú kontroly dodržiavania VZN o režime v centrálnej zóne. Vysvetlil, že vlani v rámci zatváracích hodín zistili jedno porušenie, pričom uložili sankciu. Jej výšku však neprezradil. Podobný prípad už riešili aj tento rok, no zatiaľ v tejto veci nebolo rozhodnuté.

V súvislosti s otváracou dobou podľa neho vykonávajú kontroly zamerané na to, či má prevádzkovateľ splnenú oznamovaciu povinnosť. Ak ju predloží, pokračujú kontrolou dodržiavania verejného poriadku. „To je už ale mimo takéhoto zariadenia, takže k tomu dochádza napríklad na centrálnej pešej zóne. Počas tohto roka bolo porušenie poriadku zistené v šestnástich prípadoch – či už na základe kamerových systémov, oznámení občanov alebo vlastným zistením mestskej polície,“ vysvetlil. Objasnil, že v dvoch prípadoch to riešili v spolupráci so štátnymi policajtmi.

„Každá takáto situácia má viacero riešení a jedným z nich je aj „pritvrdiť“ v rámci zvýšenia kontrol. Tam ale musíme ísť v súčinnosti s odborným útvarom mesta, ktorý je v podstate garantom nahlasovania otváracích hodín v konkrétnych zariadeniach,“ do­dal.

Podarilo sa nám hovoriť aj s prevádzkovateľom jedného z dotknutých nočných klubov, ktorý si neželal byť menovaný. „Tiež bývam v centre mesta a keďže som si to vybral, musím rátať s tým, že mám pod sebou nočné kluby,“ reagoval. Priamo v podniku vraj majú situáciu pod kontrolou a za ľudí, ktorí sa nachádzajú vonku, zodpovedať nemôžu. „Je to daň za bývanie v centre mesta,“ dodal.